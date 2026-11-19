서울교통공사 노조가 20일부터 안전인력 확충을 요구하며 안전운행 투쟁에 나섰다. 준법투쟁으로 인한 지연과 다음 달 총파업 계획을 포함한 자세한 상황을 전한다.

서울지하철과 GTX-A 노동자들이 안전인력 확충과 구조조정 철회를 요구하며 20일부터 안전운행 투쟁 에 돌입한다. 이는 총파업 을 앞둔 준법투쟁의 일환으로, 노조원들이 작업수칙과 운행규칙을 완벽하게 준수함으로써 업무 효율을 저하시키는 방식을 취한다. 특히 열차 지연 등 대중교통 혼란이 예상된다.

서울교통공사, 운행 수 유지 방침 발표

서울교통공사는 노조의 준법투쟁 여파에도 불구하고 열차 운행은 평상시와 같이 총 3천183회를 유지할 방침이다. 배차 간격도 기존과 동일하게 출근 시간대에는 2.5분에서 4.5분, 퇴근 시간대에는 3분에서 6분, 평시는 5분에서 9분으로 운영된다.

Also read 우크라이나 전쟁: 지하전이 벌어지고 있는 구소련 가스관 내부 - BBC News 코리아

하지만 준법투쟁의 특성상 기관사들이 주행 속도를 제한하거나 정차 시간을 단축하지 않음에 따라, 일부 구간에서는 열차 운행이 다소 지연될 가능성이 크다. 이에 서울교통공사 측은 전 열차의 정시 운행을 독려하고, 출퇴근 시간대에는 배차 간격을 조절하는 등 안전하고 원활한 열차 운행에 만전을 기하겠다고 밝혔다.

서교공노조, 2212명 감축 반대 요구

철도·지하철 3개 노조 중 하나인 서교공노조는 현장 인력 부족으로 안전 업무에 공백이 생기고 있다며 강한 우려를 표명했다. 이 노조는 서울시와 서울교통공사가 추진 중인 2천212명 인력감축 계획을 전면 철회할 것을 핵심 요구사항으로 제시했다.

Advertisement

서교공노조는 이와 함께 현장 안전 인력 1천313명을 충원할 것을 동시에 요구하며, 안전을 명분으로 한 인력 감축을 강력히 반대하고 있다. 이러한 요구는 현재 진행 중인 협상 과정에서 노사가 첨예하게 대립하는 주요 쟁점으로 부상했다.

전국철도노동조합, 23일 투쟁 동참 예고

KTX와 SRT를 운행하는 전국철도노동조합(철도노조)도 오는 23일부터 이번 안전운행 투쟁에 동참하기로 했다. 철도노조 역시 서교공노조와 같은 맥락에서 현장 안전 인력 충원과 구조조정을 중단할 것을 요구하고 있다.

철도노조는 이번 준법투쟁을 마무리한 다음 달 10일을 향해 무기한 총파업에 들어갈 계획임을 공식 밝혔다. 이를 통해 노조는 정부의 안전 대책 마련과 인력 감축 중단이라는 핵심 목표를 관철하고자 한다.

대중교통 혼란, 다음 달 파업까지 장기화

이번 안전운행 투쟁은 단순한 지연을 넘어 대중교통 시스템 전반에 장기적인 혼란을 초래할 것으로 예상된다. 노조는 총파업 이전 단계에서 대중의 불편을 최소화하면서도 압박력을 유지하기 위해 이 방식을 선택했다.

Advertisement

이용객들은 출퇴근 시간대 열차 지연에 대비한 대체 교통수단 확인이 필요하다. 또한 다음 달 10일 예정된 총파업까지 노사 간 대립이 장기화됨에 따라, 향후 철도 운송 시스템의 안정성을 위한 근본적인 해결책이 시급한 상황이다.