지하철 역 정보 오송출 빈번…승객 혼란 야기

전국 지하철에서 잘못된 역 정보가 차내 전광판에 송출되는 오류가 지속적으로 발생하고 있으며, 승객들의 불편과 안전 문제를 야기하고 있습니다. 통신 장애가 주요 원인이며, 근본적인 해결책 마련이 시급합니다.

지난 3월 7일 오후 6시 22분, 서울 지하철 2호선 외선순환행 열차 차내 전광판에 '홍대입구'라는 문구가 송출됐다. 화면 왼쪽으로 주황색 삼각형이 점등되어 출입문 방향을 알렸지만, 실제 위치는 합정역이었다.

내리는 문은 오른쪽이었다. 전국 지하철에서 잘못된 역 정보가 차내에 송출되는 오류가 빈번하게 발생하고 있으며, 이는 승객들이 제때 내리지 못하는 피해로 이어질 수 있다. 하지만 이러한 오류를 근본적으로 방지하는 것은 쉽지 않은 상황이다. 오송출 오류는 특정 호선에 국한된 문제가 아니며, 서울 지하철 3호선에서도 고속터미널역에 도착하고도 교대역이라고 안내하는 사례가 발생했다.

승객들은 잘못된 정보로 인해 다음 역에서 내려 반대편 열차를 타야 하는 불편을 겪고 있다. 전국 6개 교통공사로부터 받은 자료에 따르면, 이러한 오류는 꾸준히 발생하고 있으며, 모든 교통공사는 이 문제를 인지하고 있다고 밝혔다. 부산교통공사는 2026년 들어 3건, 광주교통공사는 1건의 관련 민원을 접수했으며, 인천교통공사도 2023년부터 2026년까지 총 12건의 민원이 발생했다. 대구교통공사는 연평균 1건 정도 발생한다고 추정하고 있다.

이러한 오류의 주요 원인은 통신 장애로, 열차가 선로 특정 지점에 설치된 자동운전장치 안테나를 통해 도착역 정보를 수신하는 과정에서 문제가 발생한다. CPU 과부하나 화면 고장 등도 원인이 될 수 있다. 각 교통공사는 정기 점검 및 유지보수를 통해 오류 발생 빈도를 줄이려고 노력하고 있지만, 문제가 발생해도 현장에서 즉각 파악하기 어렵고, 같은 상황이 재연되어야 조치를 취할 수 있다는 어려움이 있다.

일부 지하철에서는 오류 발생 시 승객 불편을 줄이기 위한 해결책을 시도하고 있으며, 인천 지하철 1호선의 경우 다음 역 정보가 일정 시간 동안 수신되지 않을 경우 기존 표시 정보를 자동으로 클리어하는 방식으로 개선했다. 하지만 근본적인 해결책이 나오기 전에는 승객들이 차내 전광판뿐만 아니라 창문 등으로 보이는 실제 도착역 이름도 함께 확인해야 잘못된 역에서 내리는 불편을 피할 수 있다. 승객들은 정확한 역 정보 확인을 위해 주의를 기울여야 하며, 교통공사는 오류 방지를 위한 지속적인 노력을 기울여야 할 것이다. 이러한 문제는 단순히 불편을 넘어 안전과 직결될 수 있으므로, 더욱 철저한 관리와 개선이 필요하다.

특히 기관사의 안내 방송 부족과 정보 확인의 어려움은 개선해야 할 부분이다. 또한, 오류 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 시스템 구축이 중요하다. 승객 안전을 최우선으로 고려하여 지하철 시스템의 안정성을 확보하는 것이 시급하다





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