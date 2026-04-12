지프, 1억원대 프리미엄 SUV '그랜드 체로키 L' 출시…압도적 공간과 강력한 성능

지프가 1억원대 프리미엄 SUV '그랜드 체로키 L'을 출시했다. 3열 시트와 넉넉한 공간, 온∙오프로드 겸용의 뛰어난 주행 성능, 고급스러운 디자인을 갖춘 모델로, 자율주행 레벨2 기반의 첨단 편의 사양을 탑재했다.

지프 그랜드 체로키 L 은 지프(Jeep) 브랜드의 야심작으로, 1억원대 프리미엄 SUV 시장을 정조준한다. 이 모델은 지프의 플래그십 모델인 그랜드 왜고니어의 디자인 철학을 계승하여 웅장하고 세련된 외관을 자랑하며, 3열 시트를 갖춰 넉넉한 실내 공간을 제공하는 것이 특징이다. 특히, 차체 크기는 전장 5220mm, 휠베이스 3090mm에 달해 압도적인 존재감을 드러낸다. 전면부 디자인은 지프 고유의 세븐-슬롯 그릴을 샤크 노즈 형태로 다듬어 강렬한 인상을 부여하고, LED 램프를 통해 시인성과 고급스러움을 동시에 잡았다. 측면부는 21인치 대구경 휠과 사다리꼴 휠 하우스의 조화로 견고함을 강조하며, 후면부의 수평형 LED 테일램프는 안정감을 더한다. 실내 디자인은 고급 소재와 정교한 마감으로 완성도를 높였다. 모든 좌석에 팔레르모 가죽을 적용하고, 1열에는 12방향 파워 마사지 시트를 탑재하여 장거리 운전 시에도 편안함을 제공한다.

3열까지 성인이 넉넉하게 탑승할 수 있는 공간을 확보했으며, 적재 공간 역시 기본 487리터에서 2열과 3열 시트를 모두 접었을 때 최대 2390리터까지 확장되어 실용성을 극대화했다. \주행 성능은 온로드와 오프로드 모두에서 뛰어난 밸런스를 보여준다. 3.6리터 펜타스타 V6 자연흡기 엔진은 최고출력 286마력, 최대토크 35.1kg·m의 성능을 발휘하며, 8단 자동변속기와 결합하여 부드럽고 효율적인 주행을 선사한다. 저회전 영역에서부터 강력한 토크를 발휘하여 일상 주행에서 시원한 가속감을 느낄 수 있지만, 고회전 영역에서의 가속 체감은 다소 아쉽다는 평가도 있다. 정숙성과 승차감은 그랜드 체로키 L의 핵심 경쟁력 중 하나이다. 이중 접합 차음 유리를 사용하여 풍절음을 효과적으로 차단하고, 고속 주행 시에도 조용한 실내 환경을 유지한다. 쿼드라-리프트 에어 서스펜션은 저속에서는 부드러운 승차감을, 고속에서는 안정적인 주행감을 제공하여 다양한 주행 환경에 대응한다. 긴 차체에도 불구하고 롤 억제 능력이 뛰어나 코너링 안정성 또한 확보했다. 오프로드 성능 역시 지프의 명성을 이어간다. 쿼드라-트랙 Ⅱ 4륜구동 시스템은 노면 상황에 따라 토크를 배분하여 험로 주파 능력을 향상시키고, 에어 서스펜션을 통해 차고를 최대 60mm 높이거나 40mm 낮출 수 있어 다양한 환경에서 최고의 주행 성능을 발휘한다. \편의 및 안전 사양은 최첨단 기술을 대거 탑재하여 운전자와 탑승객의 편의성을 높였다. 자율주행 레벨2 기반의 액티브 드라이빙 어시스트, 나이트 비전 시스템, 360도 서라운드 뷰 등 다양한 안전 편의 장치를 통해 안전하고 편리한 주행을 지원한다. 인포테인먼트 시스템은 T맵 내비게이션을 기본으로 탑재하여 편리한 길 안내를 제공하며, 무선 스마트폰 연동 기능을 통해 스마트한 연결성을 제공한다. 다만, 조수석 전용 디스플레이의 활용성은 제한적이며, 매킨토시 오디오 시스템은 기대에 미치지 못하는 음질을 제공한다는 아쉬움이 남는다. 그럼에도 불구하고, 그랜드 체로키 L은 1억원대 프리미엄 SUV 시장에서 지프 브랜드의 존재감을 더욱 굳건히 할 것으로 기대된다. 넉넉한 실내 공간, 뛰어난 주행 성능, 그리고 고급스러운 디자인과 편의 사양은 경쟁 모델들과 차별화되는 강점으로 작용할 것이며, 지프의 오프로드 DNA를 계승하면서도 도심형 SUV로서의 매력도 놓치지 않았다





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지프 그랜드 체로키 L SUV 프리미엄 3열 4륜구동 자율주행 온로드 오프로드

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