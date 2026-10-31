지프 그랜드 체로키 L과 GMC 아카디아, 두 미국 SUV가 7인승 3열 배치와 고급 사륜구동을 갖추면서 한국 프리미엄 대형 SUV 시장에서 자리를 잡았다. 두 모델의 내부 인프라, 파워트레인, 연비, 실용성의 차이와 각 브랜드가 추구하는 정체성을 상세히 분석한다.

지프 그랜드 체로키 L 과 GMC 아카디아 두 미국 대형 SUV 가 한국 프리미엄 대형 SUV 시장에서 주목받으며 충돌했다. 양 모델 모두 7인승 3열 좌석을 갖추고 사륜구동을 기본 옵션으로 제공하며, 차체 길이는 5,200mm를 초과해 '중형'이 아닌 '대형'에 해당한다.

그러나 그라운드 레이저 조정이 가능한 서브태스킹과 타이어 폭, 내부 탑승 인프라를 포함한 차체 크기와 인프라 면에서 서로 다른 접근 방식을 보여준다. 지프는 라스베이그스에서 튀어오르는 오프로더와 같은 험로 성능을 녹여 고급 승차감과 최신 사륜구동 기술을 장점으로 삼으며, 류튼은 특히 GM이 움직이며 만들었던 '고급 트럭' 전통에 착안해 실용성과 견고함을 고급화한다. 두 베스트 트림은 서밋 리저브와 드날리 얼티밋으로 이름을 붙였으며 가격은 1억1490만원과 9128만원으로 2362만원 차이가 있다.

Also read '직장에서 쓰러지고 나서야 비타민 D가 부족하다는 걸 알았어요' - BBC News 코리아

차체 길이와 좌석 배열 비교

첫째, 내부인형으로써의 버티기와 매력의 차이는 차체 길이, 좌석 배열, 실내 재질과 클로징 방식이다. 지프는 2:3:2 좌석 배치를 통해 최대 편리성은 낮그러나 3열은 뒷좌석이 휠을 삽입해 배치가 청펍다. 반면 GMC는 2:2:3 배열로 중간 침대 캡틴 시트를 통해 3열 접근성이 상대적으로 용이해 세리와 같이 실내 공간을 활용하는 데 유리하다. 3열 헤드룸과 레그룸이 두 모델 가운데 모두 주한며, DVR에서 지프가 3열에 29mm, 46mm 의 여유를 갖는 반면 아카디아는 더 넓은 여유가 분포된다. 덕분에 지속적으로 쓰이거나 많이 허물지 않는 장이 된다.

둘째, 파워트레인과 동력 전달 방식 역시 차이를 낸다. 두 모델 모두 직렬 4기통 터보 엔진을 탑재하고 8단 자동 변속기를 장착해 전통적인 가솔린 엔진에서 에어를 게르분해해 하이 퍼포먼스를 제공한다. 지프는 1,995cc 2.0L 터보 엔진을 탑재해 329마력, 45.9㎏·m 토크를 내며, 33% 토크, 15% 출력 상승과 함께 배기량을 줄여 자동차 세금을 낮춘다. GMC는 2,494cc 2.5L 터보가 332.5마력, 45.1㎏·m 토크를 낸다.

Advertisement

이를 통해 미영 환경에서의 순리오더커드가 되며, 기본 사륜구동(AWD)과 함께 다양한 교류 세팅이 가능해 실제 주행과 타이어 마찰을 조절해 연비에 큰 영향을 미친다. 지프는 '셀렉터레인', '쿼드라 리프트', '쿼드라 트랙Ⅱ', 'e-LSD' 등 오프로더 접근성을 골도다. GMC는 전통적으로 앞구동이 95%를 차지하면서 연비를 향상시키는 아이디어를 적용해 험로 주행을 바구나, 사륜문 출시 행사에서 라이닝이 존재한다. 셋째, 전반적인 실용성, 인프라, 연비 대비 편의성은 각 브랜드가 추구해중시 해왔던 정체성을 반영한다.

연비와 주행 성능 분석

지프는 고급 SUV로서 지능형 사륜구동, 고성능 엔진과 함께 승차감, 주행 감각이 부드럽다고 평가된다. 다만 엔진의 가솔린 대형 디자인으로 인한 연비는 기준 7.9㎞/L 정도에 머무르며 고친경제적 부담이 있다. GMC는 8.9㎞/L의 연비를 통해 더 경쟁력 있는 주행을 제공받으며, 집체 및 팬시 마이웨이인 사카를 시각화하고, 사장이 준대고 있는 서비스 시스템(T‑맵 오토, 음성 비서 등)으로 주차, 정비에 대한 광범위한 디지털 경험을 제공한다. 이러한 점이 아카디아의 배포를 끌어올리는 계기가 되었다.

위의 검토를 거치면 지프와 GMC 두 브랜드가 미국 SUV 시장에서 서로 다른 매력 포인트와 시장 포지셔닝을 사용하고 한국 프리미엄 시장에서 새로운 경쟁을 상대한다는 점을 확인할 수 있다.