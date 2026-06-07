지저스 앤 메리 체인, 8월 인천 펜타포트 록 페스티벌에 복귀… 슈게이즈 전설 재조명

전설적인 인디 록 밴지저스 앤 메리 체인이 2026 인천 펜타포트 록 페스티벌 무대에 올라 슈게이즈 장르의 뿌리를 다시 조명한다. 매시브 어택, 오리지날 러브 등 다양한 국내외 아티스트와 함께 풍성한 라인업을 선보인다.

인천 송도달빛축제공원에서 열리는 2026 인천 펜타포트 록 페스티벌 에 전설적인 영국 인디 록 밴드 ' 지저스 앤 메리 체인 (The Jesus and Mary Chain)'이 8월 1일 무대에 오른다. 1983년 스코틀랜드에서 형제 윌리엄 리드와 짐 리드가 결성한 이 밴드는 'Just Like Honey', 'April Skies' 등 수많은 명곡으로 인디 록 의 역사를 빚어냈으며, 그들의 거친 노이즈 사운드와 서정적인 멜로디는 이후 슈게이즈 (Shoegaze) 장르의 탄생에 결정적인 영향을 미쳤다.

비록 밴드 스스로는 자신들의 음악을 슈게이즈라 정의하지 않지만, 이펙터를 과감히 활용해 기타 노이즈를 레이어링하고 보컬을 흐리게 섞어 만든 독특한 사운드는 마이 블러디 발렌타인(My Bloody Valentine) 같은 슈게이즈 대표밴드에게도 큰 영감을 주었다. 이번 페스티벌은 지저스 앤 메리 체인의 7년 전 서울 홍대 내한 공연 이후, 국내 청중에게 다시 한 번 그들의 전설적인 무대를 선보이는 기회가 될 것이다. 페스티벌 라인업은 지저스 앤 메리 체인뿐만 아니라, 슈게이즈와 인디 음악의 흐름을 이어온 다양한 아티스트들로 가득하다.

영국의 트립합 선구자 매시브 어택(Massive Attack)이 토요일 헤드라인을 맡아 'Teardrop', 'Group Four' 등 대표곡을 선보이며 기대를 모으고, 일본의 소울·시티팝 바이올린 밴드 오리지날 러브(Original Love)와 펑크와 아시아 전통 리듬을 융합한 터틀 아일랜드(TURTLE ISLAND)도 출연한다. 국내에서는 노이즈가든, 이승윤, QWER, 바밍 타이거 등 한국 얼터너티브 록을 대표하는 밴드와 아티스트들이 무대를 채우며, '2026 펜타 슈퍼루키' 프로그램을 통해 선발된 신예 뮤지션들도 다채로운 색을 더한다.

'2026 인천 펜타포트 록 페스티벌'은 단순히 유명 밴드들의 공연을 넘어, 인디와 메인스트림을 아우르는 음악적 교류와 세대 간의 연결 고리를 제공한다는 점에서 의미가 크다. 과거 인디 록의 전설이었던 지저스 앤 메리 체인의 무대는 슈게이즈와 노이즈 팝의 뿌리를 재조명하고, 새로운 세대 아티스트들에게 영감을 주는 상징적인 순간이 될 것이다. 또한, 다양한 국가와 장르를 아우르는 라인업은 인천을 국제적인 라이브 음악의 허브로 자리매김하게 하며, 음악 팬들에게 풍성한 주말을 선사한다. 이번 행사는 음악 팬들에게는 놓칠 수 없는 필수 관람 이벤트이며, 국내외 음악 문화 교류의 새로운 장을 열어줄 전망이다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

지저스 앤 메리 체인 인천 펜타포트 록 페스티벌 슈게이즈 인디 록 매시브 어택

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

오세훈 “세운지구 복합개발로 강북 다시 키운다”…2031년까지 주택 31만호 공급2026년 서울 청사진 제시 “세운 개발은 강북대전환 신호탄” 강북횡단선·강북횡단 지하고속로 추진 2026년 2만3000호 착공

Read more »

태안군, 국제원예치유박람회 연계사업 총력 가동'2026 태안국제원예치유박람회' 개최가 100여일 앞으로 다가온 가운데, 충남 태안군이 연계사업 전반에 대한 추진상황을 점검하며 성공 개최를 위한 총력전에 돌입했다.태안군은 지난 16일 군청 중회의실에서 '2026년 1월 태안국제원예치유박람회

Read more »

2026, 케이팝 '2016년 감성' 소환… 블랙핑크·BTS·엑소 등 컴백2026년, 전 세계 SNS를 휩쓴 '2026 is the new 2016' 열풍 속에서 블랙핑크, 방탄소년단, 엑소 등 2016년 케이팝 황금기를 이끌었던 아티스트들의 컴백 소식이 이어지며 팬들의 기대감을 높이고 있습니다.

Read more »

2026 대한민국 올해의차와 인물 '파격'...'잼있는 차 만들고 싶어'현대자동차 아이오닉 9이 한국자동차전문기자협회(AWAK)가 뽑은 '2026 대한민국 올해의 차'에 최종 선정됐다.한국자동차전문기자협회(회장 강희수)는 지난 4일 오후 서울 중구 장충동 크레스트72에서 '2026 대한민국 올해의 차' 시상식을

Read more »

태안국제원예축제 성공의 열쇠는 '군민 참여''2026 태안국제원예치유박람회'가 60여일 앞으로 다가온 가운데 2026 국제원예치유박람회 범군민지원협의회(회장 전창균·아래 범군민협의회)가 치유박람회의 성공적 개최를 위해 전 군민 참여 확산에 팔을 걷어붙였다.범군민협의회는 최

Read more »

DMZ세계문학페스타 2026: 전쟁, 분단, 혐오를 넘어 문학의 역할 모색2026년 DMZ와 파주 인근에서 열릴 ‘DMZ세계문학페스타 2026’은 전쟁과 분단, 혐오와 차별, 민주주의의 위기 속에서 문학의 역할을 모색하고, 세계 문학을 통해 고통의 역사와 가능성을 나누는 자리이다.

Read more »