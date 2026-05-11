지자체가 주도하는 ‘K-중매’ 열풍, 청년들의 외로움 달래고 인연 맺어준다

경기도 내 여러 지자체가 미혼 남녀를 위한 만남의 장을 마련하며 저출생 문제 해결과 청년들의 사회적 연결망 복원에 힘쓰고 있다.

최근 대한민국 사회의 가장 심각한 화두 중 하나인 저출생 문제와 청년층의 고립 문제가 심화되는 가운데, 경기도 내 여러 지방자치단체들이 청년들의 인연 찾기를 돕기 위해 이색적인 행보를 보이고 있다.

과거의 만남이 주로 가족이나 지인의 소개, 혹은 직장 내에서의 자연스러운 만남을 통해 이루어졌다면, 이제는 지자체가 직접 나서서 신뢰할 수 있는 만남의 장을 제공하는 소위 'K-중매' 시대가 열린 것이다. 이러한 흐름의 중심에는 성남시의 '솔로몬의 선택'이라는 프로그램이 있다. 2023년 7월 처음 도입된 이 프로그램은 단순한 일회성 행사를 넘어 실질적인 결실을 맺으며 큰 주목을 받았다. 지금까지 총 24차례에 걸쳐 진행된 이 사업을 통해 무려 13쌍의 부부가 탄생했고, 추가로 10쌍이 결혼을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.

특히 올해 상반기에만 3차례 진행된 행사에 2405명의 신청자가 몰리며 평균 8 대 1이라는 치열한 경쟁률을 기록한 점은, 현대 청년들이 느끼는 외로움과 동시에 안전하고 검증된 만남에 대한 갈증이 얼마나 큰지를 단적으로 보여준다. 만 27세부터 39세 사이의 직장인 미혼 남녀를 대상으로 한 이 프로그램의 성공은 국내뿐만 아니라 외국 주요 언론에서도 한국의 독특한 인구 정책으로 다뤄질 만큼 세계적인 관심을 끌고 있다. 성남시의 성공 사례가 기폭제가 되자 수원, 시흥, 안산, 화성 등 경기도 내 다른 지자체들 역시 앞다투어 유사한 프로그램을 도입하며 청년들의 '자만추'(자연스러운 만남 추구)를 지원하고 있다.

각 지자체는 지역 청년들의 특성과 니즈를 반영하여 창의적인 프로그램 명칭과 운영 방식을 도입했다. 수원시의 '수원청년 연애의 발견', 시흥시의 '시흥솔로', 안산시의 '안산 시그널', 그리고 화성시의 '화성탐사'(화성시 청년들의 탐나는 사랑 만들기) 등이 대표적이다. 이들 프로그램의 공통점은 과거의 딱딱하고 경직된 맞선 형식에서 완전히 탈피했다는 점이다. 단순히 조건을 따지는 자리가 아니라, 함께 요리를 배우는 쿠킹 클래스, 전략적 사고를 공유하는 보드게임, 추억을 남기는 사진 찍기, 그리고 설렘을 주는 보물찾기와 단합 게임 등 다양한 취미 활동과 소통 중심의 프로그램을 구성했다.

이는 결혼을 강요하거나 독려하는 분위기보다는, 타인과 교류하는 즐거움을 회복하고 그 과정에서 자연스럽게 호감을 느끼게 하는 방식에 방점을 둔 것이다. 실제로 시흥솔로 프로그램은 운영 2회 만에 26쌍의 커플을 탄생시켰으며, 참가자 만족도가 80%를 상회하는 성과를 거두었다. 화성탐사 역시 매칭률이 60%에 육박하며 실제 결혼 사례까지 배출하는 등 가시적인 성과를 내고 있다. 특히 주목할 만한 것은 수원시의 '수원청년 연애의 발견' 프로그램이다.

수원시는 단순히 남녀를 짝지어주는 매칭의 성격보다는, 디지털 소통에는 능숙하지만 오프라인에서의 실제 관계 형성에 어려움을 겪는 '단절의 시대' 청년들을 위한 사회적 연결망 복원에 집중하고 있다. 스마트폰 속의 세상에서는 수많은 사람과 연결되어 있지만, 정작 현실에서는 깊이 있는 관계를 맺지 못하는 청년들이 늘어나고 있다는 문제의식에서 출발한 것이다. 이를 위해 참가자들은 어색함을 깨는 아이스브레이킹 단계부터 시작하여, 행동유형검사를 통해 서로의 연애 성향을 파악하고, 그룹 미션 수행과 힐링 걷기 등을 통해 정서적 공감대를 형성한다.

수원시 청년정책팀은 이러한 시도가 단순히 연애 상대를 찾는 것을 넘어, 지자체가 공동체의 가교 구실을 함으로써 청년들이 연애와 결혼에 대해 가지고 있던 막연한 심리적 부담감을 덜어내는 계기가 되기를 기대하고 있다. 수원 지역의 만 25세에서 34세 청년층이 약 20만 명에 달하는 만큼, 이러한 소통 중심의 프로그램은 앞으로 더 많은 청년에게 정서적 안정과 새로운 인연의 기회를 제공할 것으로 보인다. 결국 이러한 지자체들의 노력은 저출생이라는 거대한 사회적 난제를 해결하기 위한 패러다임의 전환을 의미한다.

정부나 지자체가 경제적 지원책만을 제시하는 것이 아니라, 사람들이 서로 만나 사랑을 하고 관계를 맺는 기본적인 '환경'과 '문화'를 조성하는 것이 얼마나 중요한지를 시사한다. 신뢰할 수 있는 공공기관이 주관함으로써 신원 확인에 대한 불안감을 해소하고, 공통의 관심사를 기반으로 한 활동을 통해 자연스러운 만남을 유도하는 방식은 현대 청년들의 라이프스타일에 부합하는 전략이라고 평가받는다. 이제 연애와 결혼은 개인의 영역을 넘어 사회적 지지 체계가 필요한 영역이 되었으며, 지자체의 이러한 세심한 접근은 청년들이 다시금 타인에 대한 신뢰를 회복하고 사랑의 가치를 발견하는 소중한 기회가 되고 있다.

앞으로 이러한 프로그램들이 더욱 다양해지고 내실 있게 운영되어, 청년들이 더 이상 고립되지 않고 서로 연결되는 건강한 사회적 생태계가 구축되기를 기대해 본다





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