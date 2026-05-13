지역별 이슈 분석: 장애인 접근성, 생태 복원, 무상교통, 제2공항 건설 갈등까지

2024년 지방선거를 앞두고 전국 각지에서 다양한 지역 이슈가 부상하고 있다. 서울의 장애 접근성, 양양의 생태 복원 논쟁, 부산의 청소년 교통비 문제, 제주의 제2공항 건설 갈등 등 현안에 대해 심층적으로 분석하고 지역 주도적 정책 변화가 필요한 상황을 제시한다.

우리 동네 진짜 이슈] 기획은 각 시민기자들이 자신이 사는 지역에서 겪고 있는 다양한 문제와 불편함을 지적하고, '정치'가 이를 어떻게 해결해야 하는지 제안합니다. 한 표 한 표가 지역을 바꿔줄 것을 기대하는 시민기자들의 목소리를, 선거에 나오는 후보자들이 경청하기를 바랍니다.

장애 접근성 활동가가 서울의 이동권 현실과 개선 방안을 제시했다. 서울은 저상버스 도입률과 지하철 접근성에서 전국 최고 수준이지만 마을버스, 광역버스, 동네 가게 접근성은 여전히 부족하다. 2026년 시행되는애인권리보장법과 대법원의 접근권 기본권 선언을 계기로, 이동약자 데이터를 공익데이터화하고 사업자·부처 칸막이를 넘어 통합해야 한다고 강조했다. 또한 보편적 디자인을 도시 표준으로 삼고, 주거지 접근성 데이터까지 연계하는 선도적 정책이 필요하다고 제안했다.

남대천은 동해안 최대 수계이자 연어 회귀지이지만, 현재는 관광 중심으로 발달로 생태 기능이 약화됐다. 6.3 지방선거를 앞두고 양양군수 보보다는 공약에서 남대천 생태 복원과 연어 서식 환경 조성 계획이 실종됐다. 현 정책은 방류 중심으로, 연어가 머물 수 있는 환경 설계는 부족하다. 일본 무라카미와 캐나다 위버크릭은 연어를 지역 자산화해 생태·경제·문화를 연결했다. 양양도 이미 가진 생태 자산을 활용한 정책 전환이 필요하다는 지적이다.

제주에서 부산으로 이사한 고등학생이 버스비 부담을 호소했다. 제주는 2025년 8월부터 18세 이하 청소년 대중교통을 전면 무료화했지만, 부산은 1,700원으로 전국 최고 수준이다. 부산시가 도입한 청소년 동백패스는 선결제 후환급 방식으로 저소득층 청소년에게 진입 장벽이 높다. 전문가들은 높은 교통비가 청소년의 활동 반경을 좁히고 교육 기회를 제한한다고 지적한다.

지방선거를 앞두고 토목 중심 정책에서 벗어나 청소년 무상교통 정책 도입이 필요다는 목소리가 커지고 있다. 6·3 지방선거를 앞두고 제주 제2공항 건설 문제가 최대 쟁점으로 부상했다. 도지사 후보들은 주민투표 실시 여부를 두고 엇갈린 입장을 보이고 있다. 위성곤 후보는 안전문제 해소를 전제로 조건부 찬성하며 주민투표와 공론조사 등을 검토하고, 문성유 후보는 주민투표를 반대하며 전문가 검증위원회 결론에 따르겠다고 밝혔다.

김명호·양윤녕 후보는 건설 반대 입장에서 주민투표 추진을 공약했다. 2015년 발표 이후 10년간 지속된 갈등은 관광수요 급감과 환경 문제 등으로 건설 명분이 퇴색되면서 더욱 심화됐다. 이재명 대통령은 타운홀 미팅에서 도민의 자기결정권을 존중하겠다는 뜻을 시사했다. 도민 70% 이상이 주민투표에 동의하지만 법적 근거와 결과 승복 문제 등 넘어야 할 과제가 많다





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장애인 접근성 생태 복원 대중교통 무상화 제2공항 건설 지방선거

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