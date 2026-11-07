지엔슨황 엔비디아 CEO, 중국 정보요원 로멜 관계 의혹에 연루

미 정보당국이 엔비디아 지엔슨황 CEO를 중국 정보요원 알리스황과 연인 관계로 판단한 비밀 보고서가 유출됐다. AI 반도체 수출 통제와 관련, 의회 청문회 소환 등 우려가 커지고 있다.

미국 정보 당국이 엔비디아 엔터프라이즈의 최고경영자(CEO) 지엔슨황 을 중국 정부 첩보 활동에 개입된 것으로 의심되는 여성 사업가와 연인 관계로 평가한 내부 정보 보고서는 최근 주목받고 있습니다. 이 같은 내용은 미국 정보기관이 올해 초 확보한 정찰 자료를 바탕으로 작성된 보고서에 포함되었으며, 지엔슨황 과 중국 국적의 알리스황 간 사적 교제가 중국 공안부 가 엔비디아 의 첨단 인공지능(AI) 반도체 정보를 수집하려는 시도의 일환일 수 있다는 결론을 내리고 있습니다.

미 정보기관, 엔비디아 CEO와 중국 여성 비즈니스맨의 연애 관계 평가

영국의 파이낸셜타임스(FT)는 현지 시간 7일, 다수의 소식통을 인용하여 이러한 내용을 보도했습니다. 보고서에는 지엔슨황 CEO와 싱가포르에 기반을 둔 데이터 센터 기업 미그스피드에서 임원으로 재직했던 알리스황의 사적 관계가 명시되어 있으며, 미 정보 당국은 알리스황이 중국 최정예 첩보 기관인 중국 공안부(MSS)의 요원으로 채용되어 지엔슨황에게 접근했다는 판단을 내렸습니다. 이는 단순히 직업적 접촉을 넘어, 중국 정보기관이 엔비디아의 전략적 결정에 영향을 미치거나 첨단 칩 공급을 독려하기 위해 개인적 유대를 이용하려는 시도로 해석됩니다.

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보고서 유출 배경과 미국 행정부의 대외 전략

이 보고서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 5월 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 앞두고, 소수의 고위 미국 정부 관계자들에게 공유된 것으로 알려졌습니다. 보고서의 근거는 올해 초 미 정보기관이 확보한 정찰 자료에 기반하고 있으며, 뉴욕타임스(NYT)가 지난달 보도한 것과 맥을 같이합니다. NYT는 이미 미 정보당국이 알리스황을 중국 공안부의 정보 수집원으로 식별했으며, 지엔슨황을 주된 표적으로 삼았다고 밝힌 바 있습니다. FT는 이러한 선행 보도에 더해 두 사람의 연인 관계라는 정황을 추가로 제시하며, 미-중 무역 긴장 고조 시기에 엔비디아의 고위 임원이 중국 정보기관과의 밀접한 연결고리를 가졌을 가능성이 제기됨을 강조했습니다.

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엔비디아의 공식 입장과 업계의 반응

엔비디아는 FT의 취재 요청에 대해 두 사람의 관계나 미 정부 보고서에 대해 공식 논평을 거부했습니다. 앞서 유사한 의혹이 제기되었을 때, 엔비디아는 지엔슨황이 매년 수천 명의 고객 임원들을 만나고 있으며, 알리스황과의 접촉은 일반적인 비즈니스 관계의 일환이라고 해명한 바 있습니다. 회사는 아시아 클라우드 고객들에게 제공되는 정보가 엔비디아의 핵심 영업 비밀이나 국가 안보와 관련된 민감한 데이터가 아닌 일반 비즈니스 정보라고 주장하며, 회사의 자체 검토에서도 관련 불법 행위에 대한 증거는 발견되지 않았다고 밝혔습니다. 한편, 미 백악관과 중앙정보국(CIA)도 FT의 논평 요청에 즉각 답변하지 않았으며, 알리스황 본인은 연락이 두절된 상태입니다.

미국 의회의 적극적 개입과 향후 전망

이 사안은 미국 의회의 강력한 감시 대상이 되었습니다. 5일 로이터 통신에 따르면, 하원 외교위원회, 하원 중국특별위원회, 하원 정보위원회를 이끌고 있는 공화당 의원 3명은 지엔슨황이 18일 비공개Briefing에 참석하여 알리스황과의 접촉 사실과 외국인 첩보 활동 침투 방지를 위한 엔비디아의 보안 절차에 대해 설명할 것을 요구했습니다. 이는 단순한 사적 문제를 넘어, 미국의 핵심 기술 우위 유지와 국가 안보 차원에서 기업의 내부 통제를 엄격히 점검하려는 의도로 읽힙니다. 2024년 6월 대만 타이베이 바에서 촬영된 지엔슨황과 알리스황의 사진이 공개된 바 있으나, 이 사진만으로는 연인 관계나 정보 유출을 증명할 수는 없습니다. 그러나 미 정보당국의 공식 판단과 의회의 소환 요구가 결합되면서, 엔비디아의 향후 대중국 반도체 수출 전략과 기업 거버넌스에 중대한 영향이 있을 것으로 전망됩니다.