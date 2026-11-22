한국게임산업협회가 주최한 지스타2026이 22일 폐막했다. 42개국 1294개사, 3445부스 규모로 역대 최대 참가 기록을 세우며 글로벌 게임 축제의 위상을 재확인했다.

한국게임산업협회 는 국제 게임 전시회 지스타2026 이 4일간 진행된 일정을 성공적으로 마무리하고 22일 성황리에 폐막했다고 공식 밝혔다. 이번 행사는 19일부터 22일까지 부산 해운대구 벡스코에서 개최되었으며, 글로벌 게임 업계의 주요 트렌드와 혁신적인 콘텐츠가 쏟아져 나온 무대였다.

지스타2026 참가 현황과 운영 성과

이번 지스타2026에는 전 세계 42개국에서 1,294개사가 참가하여 총 3,445개 부스가 조성되었다. 이는 역대 최대 규모로 기록되며 한국을 넘어 글로벌 게임 산업의 중심지로서의 입지를 더욱 공고히 했다. 행사 운영을 총괄한 지스타 조직위원회는 100% 사전 예매제를 전면 도입하여 관람객의 유입을 체계적으로 관리했다고 전했다.

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조직위는 확장된 제2전시장의 활용과 3년 만에 재가동된 오디토리움 e스포츠 경기장, 그리고 대폭 확장된 코스어 라운지가 관람객 동선을 효과적으로 분산시켰다고 분석했다. 이를 통해 벡스코 전역의 전시장을 고르게 누비는 순환 구조가 형성되었으며, 관람객의 체류 시간과 만족도가 동시에 향상되는 결과를 낳았다.

주요 기업 참여와 이종 산업 융합 사례

B2C(기업-소비자) 중심의 제1전시장에는 국내외 주요 기업 6곳이 100개 부스 이상의 대형 스테이지를 점령하며 현장의 열기를 주도했다. 크래프톤과 웹젠은 대규모 부스를 설치하고 내년 이후 출시가 예정된 차기작들의 홍보에 나섰다. 이들은 관람객들이 직접 신작을 체험하며 피드백을 줄 수 있는 인터랙티브 공간을 제공했다.

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특히 제2전시장 1층 B2C 구역은 현대자동차와의 특별한 협업을 선보였다. 현대자동차의 특별 부스와 함께 '그란 투리스모 7' e스포츠 대회 '2026 현대 N 버추얼컵' 그랜드 파이널 행사가 진행되었다. 이는 모빌리티 산업과 게임의 경계를 허물고, 가족 단위 관람객과 열정적인 게이머 모두를 겨냥한 성공적인 융합 사례로 평가된다.

글로벌 개발사와 거장들의 참여 확대

유니티와 같은 글로벌 게임 엔진 기업뿐만 아니라 디볼버 디지털, 레드브릭하우스와 같은 인디 게임 전문 퍼블리셔들이 참가했다. 또한 유럽게임개발자연합(EGDF)과 폴란드 문화원 등 해외 기관과의 전략적 연계를 통해 28개국 108개 개발사가 역대 최다 규모로 진출했다.

이번 전시회에는 게임과 영화 산업을 아우르는 저명 인물들도 대거 참여했다. '파이널 판타지' 시리즈의 키타세 요시노리 프로듀서와 '더 위쳐' 시리즈의 마르친 블라하 스토리 디렉터, 필립 웨버 내러티브 디렉터가 참석하여 글로벌 스토리텔링의 현황을 공유했다. 시프트업 김형태 대표와 언바운드 미카미 신지 대표, '마크로스' 카와모리 쇼지 감독, '블루 아카이브' 김용하 본부장, '프래그마타' 조용희 디렉터도 함께 했다.

배우이자 감독인 장항준, 이병헌, 박인제 씨도 참여하여 게임 콘텐츠의 엔터테인먼트적 확장 가능성을 모색했다. 문화체육관광부 최휘영 장관은 19일 현장 방문 후 전시장을 둘러보며 관계자들에게 박수를 보내는 등 정부 차원의 지원을 약속했다.

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새로운 포맷 도입과 미래 전망

올해 처음 도입된 '살롱 드 지(Salon de G)'는 업계 리더 11명과 참가자 150명이 테이블을 마주 보고 실무 중심의 심도 있는 대화를 나눈 플랫폼으로 운영되었다. 이는 단순한 전시를 넘어 실질적인 비즈니스와 인사이트를 교환하는 장으로서의 역할을 수행했다.

지스타 조직위원회는 올해 지스타가 현대자동차 등 이종 산업과의 융합, '지스타 프리미어'와 '살롱 드 지'와 같은 새로운 시도들을 통해 축제의 외연을 넓히고 내실을 다진 뜻깊은 해였다고 평가했다. 조직위는 앞으로도 지속 가능한 성장을 이어가는 글로벌 게임 축제로 발전시켜 나갈 계획임을 밝혔다.