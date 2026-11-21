지스타 2026은 크래프톤 등 국내 대형사 불참으로 한산했지만, AI와 중국 기업, 일본·유럽 사들이 자리를 메우며 새로운 양상을 보였다. 현대차의 레이싱 시뮬레이션과 호요버스의 인기 등이 관람객을 이끌었다.

19일부터 20일까지 부산 해운대구 벡스코 에서 열린 국내 최대 게임전시회 '지스타(G-STAR) 2026'에서 관람객들이 신작 게임을 즐기고 있다. 매년 11월 부산에서 열리는 게임쇼 지스타는 올해 국내 대형 게임사의 불참으로 예년과 비교해 다소 한산한 모습을 보였다. 게임사가 아닌 인공지능(AI) 기업이 사상 처음으로 메인 스폰서를 맡은 가운데, 게임쇼의 중심은 어디까지나 게임이라는 사실이 재확인되었다.

AI 스폰서와 텅 빈 부스의 이면

19일 벡스코 전시장 외벽과 행사장 내부에는 '크랙' 앱에서 인기 있는 AI 채팅 세계관 홍보물이 가득 붙어 있었다. 200부스 이상의 대형 전시장은 절반 이상이 휴식 공간으로 채워져 있었으며, 정작 이용자들이 능동적으로 체험할 수 있는 콘텐츠는 상대적으로 적었다. 이는 주요 출품사들의 부재가 가져온 명확한 결과로, 행사의 규모는 유지되었으나 참여형 콘텐츠의 질적 저하로 이어졌다.

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현대차 레이싱과 크래프톤의 인기

현대자동차는 현장에 고성능 자동차 브랜드 '현대 N' 브랜드 차량과 레이스카를 전시하고, 일부 차량은 관람객이 시승까지 해볼 수 있는 공간을 마련했다. 동시에 아시안게임 e스포츠 종목으로도 채택된 레이싱 게임 '그란투리스모 7'을 레이싱 휠과 페달로 직접 체험할 수 있는 시뮬레이터 20대를 마련, 오가는 관람객들의 시선을 잡아 끌었다. 20일 개막 이틀차를 맞은 지스타 2026 현대자동차 부스에는 레이스카와 시뮬레이터가 전시되어 많은 이목을 집중시켰다.

국내 게임기업 중 가장 큰 규모의 부스를 낸 크래프톤은 ▲ PUBG: 배틀그라운드 ▲ 타래: 언바운드 ▲ 에이지 트위스터 ▲ 왈츠앤잼 ▲ 템빨용사 등 총 5종의 기존 작품과 신작을 선보였다. 대표작인 'PUBG: 배틀그라운드'는 최근 컬래버레이션을 진행한 걸그룹 아이브(IVE) 콘셉트로 전시장을 꾸미고, 개막 마지막 날에는 멤버 레이와 리즈가 특별 게스트로 방문할 예정이다. 특히 앞서 게임스컴에서 주목받았던 '타래: 언바운드'와 협동 게임 '에이지 트위스터'에 긴 대기 줄이 형성되었다. 20일 개막 이틀차를 맞은 지스타 2026 크래프톤 'PUBG: 배틀그라운드' 부스에는 많은 관람객들이 몰려 있었다.

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중국·일본·유럽 기업들의强势

호요버스와 지스타 프리미어의 성과

p>국내 기업들이 빠진 자리는 중국 게임업체들이 채웠다. 기존 인기작인 '젠레스 존 제로' 부스에서도 연일 현장 이벤트가 열리며 인산인해를 이뤘다. 모바일 전략 게임 '화이트아웃 서바이벌'과 '킹샷' 개발사 센추리게임즈도 눈에 잘 띄는 통로 인근에 부스를 냈다. 제2전시장에는 세가, 캡콤, 코에이테크모, CD 프로젝트 레드(CDPR) 같은 일본과 유럽 유수의 대형 게임사들이 부스를 내며, 제1전시장의 국내 기업 부스 못지 않은 인기를 자랑했다.

제2전시장에서 뤼튼이 초청해 열린 걸밴드 'QWER'의 공연에는 많은 인파가 몰렸지만, 게임 팬이라기보다는 인터넷 방송 팬들이 더 많아보였다. 반면 호요버스 부스 무대 행사에는 20일 개막 이틀차를 맞고 많은 관람객들이 몰리며 높은 관심을 나타냈다. 지스타 프리미어는 게임스컴 오프닝 나이트 라이브(ONL)와 비슷하게 개막 전야제를 표방해 열리는 온라인 신작 발표회로, 개막 전날 저녁 공개된 1시간30분가량의 영상에는 지스타 주요 출품작의 트레일러와 함께, 직접 제작진이 CDPR·캡콤·코에이 테크모 등을 방문해 차기작 개발 과정을 소재로 인터뷰한 내용을 담아냈다.

신작 첫 발표가 자주 이뤄지는 게임스컴 ONL과 달리 이미 공개된 게임에 대한 내용들이었지만, 첫 시도치고는 높은 완성도를 보여줬다. 조직위는 행사 기간 스팀 상점 내에 지스타 특설 페이지를 열고, 주요 출품작 정보 소개와 함께 한국산 게임에 대한 세일 행사를 진행했다. 국내 대형 게임사의 부재와 이로 인한 관객 감소 속에서도 지스타는 나름의 활로를 뚫고자 고군분투하고 있었다.