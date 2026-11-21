지스타 2026 개막 셋째날인 11월 21일 부산 벡스코에서 초겨울 한파에도 게이머들의 발길이 끊이지 않았습니다. 웹젠과 크래프톤 부스는 인기, 뤼튼테크놀로지스 부스는 고요함이 공존했습니다.

2026년 11월 21일, 부산 벡스코 (BEXCO) 일대는 지스타(G-STAR) 2026 개막 셋째날의 열기로 뜨겁게 달아올랐다. 서울을 비롯한 전국 각지에서 몰려든 게이머들과 관람객들로 인해 행사장 앞 주차장은 차량으로 가득 찼으며, 입구를 기다리는 줄은 행사 시작 전인 이른 새벽부터 길게 늘어섰다. 비록 초겨울 추위가 엄습한 날씨였으나, 게임 팬들의 열정은 날씨를 잊게 할 만큼 뜨거웠다.

초겨울 한파 속에도 폭발적인 지스타 2026 관람객 발길

지스타 2026 개막 하루 차인 11월 21일 아침부터 부산 벡스코 제1전시장 주변은 이미 활동감으로 넘쳐났다. 행사장이 정식으로 개장하기 전부터 관람객들은 사전 예약이나 줄 서기를 통해 입장을 준비했으며, 이는 올해 행사에 대한 높은 기대치를 증명하는 대목이었다. 특히 직장인 김정민 씨(24세)는 새벽 5시부터 현장에 도착하여 접이식 의자를 펴고 친구들과 함께 대기하는 모습을 보였다. 그는 지스타 방문 이유에 대해 웹젠이 출품한 게임을 언급하며 기대감을 드러냈다. 김정민 씨는 자신은 '디펜스 게임의 폭군이 되었다' 시리즈의 열렬한 팬이라고 밝히며, 해당 작품을 개발하는 웹젠의 출품이 이번 지스타 관람의 주요 동력이라고 설명했다. 그의 이야기는 많은 방문객들이 특정 게임이나 개발사를 위해 사전에 계획을 세우고 방문한다는 사실을 시사한다.

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웹젠과 크래프톤 부스 인기, 호요버스와 아이브의 협상 효과

전시장 내부로 들어서자 각 개발사 부스 간의 관심도 격차가 뚜렷하게 드러났다. 웹젠 부스는 방문객들로 북적였으며, 게임 캐릭터로 분장한 모델들의 코스프레로 인해 사진 촬영 수요가 끊이지 않았다. 한편, 중국계 게임사 호요버스의 부스도 개장 직후 방문객들의 러브콜을 받았다. 이들은 입장마자 다수의 관람객이 몰려드는 현상을 보였는데, 이는 해당 사의 작품에 대한 강력한 팬덤이 있음을 의미한다. 크래프톤의 부스 또한 사뭇 활기차게 꾸며졌다. 크래프톤은 자사의 대표작인 'PUBG: 배틀그라운드'의 인기를 활용하여 걸그룹 아이브(IVE)와 협업한 부스 전시를 선보였다. 이는 게임 팬들과 K-POP 팬층을 모두 겨냥한 전략으로 보이며, 실제로 방문객들로부터 호응을 얻으며 부스를 찾아오는 발걸음을 이끌었다. 서용륜 씨(30세) 역시 웹젠과 호요버스 부스에 대한 기대감을 표현하며, 이 두 회사의 부스가 방문객들의 이목을 집중시키는 주요 지점임을 확인시켜 주었다.

뤼튼테크놀로지스 메인 스폰서 부스 고요함, 관객 혼란 가중

반면, 지스타 2026의 메인 스폰서를 맡은 뤼튼테크놀로지스의 '크랙' 부스는 예상과 달리 한산한 모습을 보였다. 개장 초기부터 이 부스에는 관람객이 거의 찾아가지 않아, 다른 부스와 비교될 정도로 정적인 분위기가 흘렀다. 이를 방문한 22세의 박기현 씨는 평소 청소년기부터 지스타를 자주 관람해 온 경험이 있는 것으로 알려졌다. 그는 뤼튼테크놀로지스가 게임사가 아닌 인공지능(AI) 기업이라는 점에 의아함을 드러냈다. 박기현 씨는 메인 스폰서라는 타이틀에 비해 전시가 매력적이지 않으며, AI 채팅앱을 즐겨 사용하던 소수 집단이 아닌 일반 게이머들을 끌어모을 만한 요소가 부족해 보인다며 지적을 가했다. 이 같은 시각은 지스타가 단순한 게임 이벤트에서 벗어나 AI 기술의 전시와 홍보를 강화하려는 방향성을 취하고 있음을 보여주지만, 기존 게이머 커뮤니티가 이를 어떻게 수용할 것인가에 대해서는 여전히 논쟁의 여지가 있음을 나타낸다.

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국내 3대 게임사 부재, 글로벌 진출 기대와 아쉬움 공존

올해 지스타 2026의 또 다른 특징은 국내 게임 산업의 강자 3N, 즉 넥슨, 넷마블, 엔씨소프트의 부재였다. 서용륜 씨는 넥슨의 대표작인 'FC 온라인'을 주로 즐겨왔음에도 불구하고, 넥슨을 포함한 '3N'이 모두 행사에 참가하지 않은 점이 아쉽다고 밝혔다. 이는 지스타의 핵심 관람객층인 PC방 게임이나 온라인 게임 팬들에게는 큰 손실로 여겨질 수 있는 부분이다. 이러한 불만은 행사장의 분위기를 전반적으로 이해하는 데 도움을 주며, 지스타가 글로벌 게임사와의 협력을 강화하기 위해 국내 전통의 강자들을 배제하거나 소외시켰다는 비판적 시각을 반영한다. 인천에서 방문한 이창훈 씨(35세)는 지스타가 원래 한국 회사 중심의 게임쇼라는 인식이 강했으나, 향후 더 많은 글로벌 기업들의 참가가 기대된다고 말했다. 그의 의견은 지스타가 국내 게임 시장의 성숙도를 넘어선 글로벌 이벤트로서의 위상을 더욱 굳히기 위해 노력하고 있음을 보여준다.

지스타 2026의 진화하는 생태계와 향후 전망

2026년 11월 21일 발생한 이러한 현상들은 지스타 2026가 단순한 게임 발매 홍보 행사를 넘어, 다양한 기술과 문화가 교차하는 복합 공간으로 재편되고 있음을 나타낸다. 웹젠과 호요버스, 크래프톤이 부흥한 반면, 뤼튼테크놀로지스의 AI 중심 전시는 아직은 초기 단계의 탐색기임을 방증한다. 방문객들의 반응을 통해 알 수 있듯, 게임 팬들은 여전히 전통적인 게임 개발사와 캐릭터 중심의 콘텐츠에 강한 애착을 보이고 있다. 그러나 글로벌 기업과의 협력 및 AI 기술의 통합은 지스타의 미래 지향을 위한 필수 불가결한 요소로 부상하고 있다. 앞으로도 지스타가 이러한 다양한 이해관계자들의 균형을 맞추며 어떻게 진화할 것인지에 관심이 집중되고 있다.