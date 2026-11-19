2026년 11월 19일 벡스코에서 열린 지스타 2026 개막식. 뤼튼테크놀로지스가 메인 스폰서로 나서고, 크래프톤은 10년 연속 최대 부스 규모로 참가해 한국 게임 산업의 글로벌 경쟁력을 showcased 한다.

2026년 11월 19일 오전, 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서는 2026 지스타 개막식이 성황리에 열렸습니다. 이번 행사에는 문재인 정부 시절부터 현재까지의 주요 인사들이 대거 참석해 한국 게임 산업의 현주소를 점검하고 미래를 논의했습니다.

정부·국회 관계자들이 직접 부스 관람

개막식에는 전재수 부산광역시장, 최휘영 문화체육관광부 장관, 이재정 국회 문화체육관광위원회 위원장, 조영기 한국게임산업협회 회장 겸 지스타 조직위원장, 김윤지 한국콘텐츠진흥원장 등 정부와 국회의 주요 인사들이 함께했습니다. 이들은 행사 시작 전 관람객이 입장하기 전에 전시장을 직접 둘러보며 현장의 분위기를 확인했습니다.

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특히 전재수 부산시장은 인공지능(AI) 기반 채팅 앱 '크랙'을 운영하는 뤼튼테크놀로지스의 부스를 방문해 관련 내용을 자세히 청취했습니다. 관계자의 소개에 따라 앱 내에 생성된 챗봇으로 월 1,000만원 이상의 수익을 올리는 창작자가 존재한다는 사실이 전해지자, 전재수 부산시장은 놀라움을 표하며 이것도 하나의 산업이라고 언급했습니다.

비게임 기업 뤼튼, 메인 스폰서로 참가

인공지능 기반 채팅 앱 '크랙'을 개발한 뤼튼테크놀로지스는 비게임 기업으로는 처음으로 지스타의 메인 스폰서 자리를 맡았습니다. 뤼튼테크놀로지스는 이를 통해 앱 홍보에 적극적으로 나서며 게임과 기술의 융합 가능성을 보여주고 있습니다.

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이에 동행한 이세영 뤼튼테크놀로지스 대표는 지스타 현장인 벡스코에서 전재수 부산시장에게 '크랙'의 기능과 산업적 파급력에 대해 상세히 설명하며 상호 소통의 장을 만들었습니다.

크래프톤 10년 연속 참가 최대 규모 전시

국내 게임사 중에서는 크래프톤이 올해 지스타에 10년 연속으로 참가하며 가장 큰 전시 공간을 구성했습니다. 크래프톤은 기존 작품과 신작을 합쳐 총 5종의 게임을 공개했습니다. 구체적인 출품작으로는 PUBG 배틀그라운드, 타래 언바운드, 에이지 트위스터, 왈츠앤잼, 템빨용사가 포함됩니다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 크래프톤 부스에서 김창한 크래프톤 대표의 설명을 경청했습니다. 최 장관은 크래프톤이 10년 연속 지스타에 참가하며 다양한 게임과 새로운 시도를 선보이고 이용자들과 소통해온 점을 인정했습니다.

최휘영 장관은 올해 5종의 출품작과 현장 프로그램을 통해 서로 다른 장르와 플레이 경험을 소개했다고 평가했습니다. 또한 향후 창의적인 도전으로 한국 게임 산업의 성장과 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 것이라고 강조했습니다.

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호요버스·현대차 참여, 스토리디렉터 만남

중국 대형 게임사 호요버스는 내달 출시 예정인 '쁘띠플래닛'과 내년 선보일 차기작 '붕괴: 넥서스 아니마'를 국내에서 최초로 시연하며 주목을 받았습니다. 현대자동차도 제2전시장에 특별 부스를 설치해 레이싱 시뮬레이션 게임 '그란투리스모 7' e스포츠 대회인 '2026 현대 N 버추얼컵 그랜드 파이널' 행사를 개최했습니다.

G-CON 행사에서는 '더 위처' 시리즈의 마르친 블라하 스토리 디렉터, '스텔라 블레이드'를 제작한 김형태 시프트업 대표, '왕과 사는 남자'의 장항준 감독, '극한직업'의 이병헌 감독, 웹툰 '유미의 세포들'의 이동건 작가 등이 현장에 참석해 창작 경험을 공유했습니다.

최휘영 장관, 대형사 참가 부족 아쉬움 표명

최휘영 문화체육관광부 장관은 취재진과의 만남에서 우리나라가 게임산업 종주국으로서 세계를 향해 뻗어나가야 한다고 강조했습니다. 그는 지스타가 그 본산인데 대형 게임사의 참가가 기대보다 적어 많은 이들이 아쉬워하는 상황이라고 지적했습니다.

최 장관은 게임 업계와 더 자주 만나고, 지스타를 전 세계에서 주목하는 게임쇼로 만들 방법에 대한 아이디어를 듣겠다고 밝혔습니다. 문체부는 전념을 다해 지원하며 산업계와 함께 힘을 합치겠다고 약속했습니다.