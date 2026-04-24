지수, 칸 시리즈 페스티벌 ‘라이징 스타상’ 수상…오빠 논란 속 빛난 활약

블랙핑크 지수가 친오빠 관련 논란에도 불구하고 칸 국제 시리즈 페스티벌에서 ‘라이징 스타상’을 수상하며 배우로서의 가능성을 인정받았습니다. 화려한 드레스 자태와 프랑스어로 감사 인사를 전하는 모습이 인상적입니다.

블랙핑크 지수가 친오빠 관련 논란을 극복하고 칸 국제 시리즈 페스티벌에서 ‘ 라이징 스타상 ’을 수상하며 글로벌 배우로서의 입지를 굳건히 다졌다. 23일 프랑스 칸에서 열린 ‘제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌’ 개막식에 참석한 지수는 화려한 핑크톤 드레스를 입고 핑크카펫을 빛냈다.

현장을 찾은 수많은 팬들에게 밝은 미소와 함께 손을 흔들며 인사를 건네는 모습은 뜨거운 환호를 받았다. 지수는 프랑스 매체 마담 피가로가 수여하는 ‘마담 피가로 라이징 스타 어워즈’의 영예를 안았으며, 시상대 위에서 프랑스어로 “메르시 보쿠”라고 감사를 표하며 감동을 더했다. 페스티벌 주최 측은 지수의 8천만 명이 넘는 인스타그램 팔로워를 언급하며 음악을 넘어 다양한 분야에서 강력한 영향력을 발휘하는 차세대 예술가로 평가했다. 국경을 초월하고 끊임없이 스스로를 재창조하는 능력은 지수를 글로벌 아이콘으로 자리매김하게 했다는 분석이다.

칸 시리즈 예술감독 알뱅 루위는 지수의 예술적 여정과 새로운 창의적 영역을 정복하는 능력, 그리고 그녀의 글로벌 아우라가 이번 수상의 결정적인 이유였다고 극찬하며 지수의 독보적인 존재감을 강조했다. 지수는 음악 활동뿐만 아니라 배우로서의 가능성 또한 인정받으며 다재다능한 면모를 보여주고 있다. 이번 수상은 단순한 연기력 인정을 넘어, 지수가 가진 예술적 잠재력과 글로벌 영향력을 국제적으로 인정받았다는 의미를 가진다. 특히, 경쟁이 치열한 칸 국제 시리즈 페스티벌에서 ‘라이징 스타상’을 수상했다는 점은 앞으로의 활약을 더욱 기대하게 만든다.

지수는 앞으로 다양한 작품을 통해 배우로서의 스펙트럼을 넓혀갈 것으로 예상되며, 글로벌 팬들의 뜨거운 응원을 받으며 더욱 성장해 나갈 것이다. 그러나 이번 수상은 최근 지수의 친오빠를 둘러싼 논란이라는 그림자와 함께했다. 온라인상에서 지수의 친오빠와 관련된 범죄 의혹이 제기되었고, 드라마 ‘월간남친’ 크레디트에 오빠의 이름이 포함된 것을 두고 논란이 확산되었다. 이에 대해 지수의 소속사 블리수는 법률대리인을 통해 해당 논란은 아티스트 및 소속사와 전혀 무관하며, 온라인상에 유포된 내용은 확인되지 않은 추측이나 허위사실에 해당한다고 강력하게 선을 그었다.

또한, 지수가 어린 시절부터 독립적인 생활을 해왔으며, 오빠의 사생활에 대해 인지하거나 관여할 수 없는 상황이라고 해명했다. 소속사 설립 과정에 대해서도 가족 구성원들로부터 제한적인 조언을 받은 사실은 인정했지만, 가족 구성원이 보수를 받거나 의사결정에 참여한 적은 전혀 없다고 강조하며 독립적인 경영 시스템을 강조했다. 이번 해명은 지수의 이미지 실추를 막고, 논란의 불씨를 잠재우기 위한 소속사의 적극적인 대응으로 풀이된다. 지수는 이번 논란을 딛고 칸 국제 시리즈 페스티벌에서 수상하며, 프로페셔널한 모습과 뛰어난 예술적 역량을 다시 한번 입증했다





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