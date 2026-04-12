지방의회, 무용론을 넘어 지역 사회의 변화를 이끌다: 통합놀이터, 아침 소아과, 빈집 재생 등 긍정적 역할 조명

지방선거를 앞두고 기초의회의 역할에 대한 논쟁이 벌어지는 가운데, 기초의회가 지역 사회에 실질적인 변화를 가져온 긍정적인 사례들을 소개한다. 장애 아동과 비장애 아동을 위한 통합놀이터, 맞벌이 부부를 위한 아침 소아과, 빈집 재생을 통한 지역 환경 개선 등, 기초의회가 주민들의 삶의 질을 향상시키고 사회적 약자를 위한 지원을 제공하는 사례들을 통해 기초의회의 중요성을 강조한다.

지방선거 를 앞두고 기초의회 의 무용론이 다시 제기되는 가운데, 기초의회 가 실제로 지역 사회에 미치는 긍정적인 영향력과 그 역할의 중요성을 보여주는 사례들이 소개된다. 예산 낭비, 중복 행정 등의 비판에도 불구하고, 기초의회 가 지역 주민들의 삶의 질을 향상시키고, 사회적 약자를 위한 지원을 제공하는 등 긍정적인 역할을 수행하고 있다는 점을 강조한다. 서울 노원구의 ‘모두 맘껏 놀이터’ 사례는 장애 아동과 비장애 아동이 함께 어울려 놀 수 있는 통합놀이터 를 조성하고, 놀이활동가를 배치하여 아이들의 놀이를 지원하는 과정을 보여준다. 이 조례는 장애 아동과 비장애 아동이 함께 어울려 놀 수 있는 통합놀이터 를 조성하는 데 중요한 역할을 했다. 조례는 놀이활동가의 개념을 정의하고, 구청장의 책무와 지원 계획을 규정함으로써 통합놀이터 의 지속적인 운영 기반을 마련했다.

또한, ‘노원구 유니버설디자인 기본 조례’를 통해 장애 여부와 관계없이 누구나 접근할 수 있는 공간을 만드는 것을 원칙으로 삼아, 아이들이 서로를 이해하고 함께 성장하는 환경을 조성하는 데 기여했다. 부산 사하구에서는 아침 시간대 소아과 진료 문제를 해결하기 위해 ‘출근 전 어린이 병원’ 지정을 촉구하는 조례가 제정되었다. 이 조례는 맞벌이 부부의 어려움을 해소하고, 지역 주민들의 삶의 질을 향상시키는 데 기여했다. 이 조례는 주민들의 서명 운동과 구의회의 적극적인 지원을 통해 만들어졌으며, 병원의 운영을 지원하여 아침 시간대 소아 진료를 가능하게 했다. 이 조례는 국회 차원의 입법 논의로까지 이어져, 공공의료 서비스의 개선을 촉진하는 계기가 되었다. 부산 영도구에서는 빈집 문제를 해결하기 위해 빈집 매입 및 생활 SOC 조성 사업을 추진하고, ‘부산광역시 영도구 빈집정비기금 설치 및 운용 조례’를 제정하여 재정적 지원을 마련했다. 이 조례는 빈집 정비를 위한 재정적 기반을 마련하고, 지역 사회의 환경 개선에 기여했다. 영도구의 빈집 문제 해결 노력은 긍정적인 평가를 받아, 빈집에 대한 부정적 인식을 개선하고, 지역 사회의 활력을 되찾는 데 기여했다. 서울 강서구에서는 전세사기 피해자 지원 조례를 제정하여, 전세사기 피해자들의 주거 안정과 심리 치료를 지원했다. 이 조례는 전세사기 피해자들에게 법률 상담, 소송 비용 지원, 주거 지원 등을 제공하며, 피해자들의 어려움을 덜어주는 데 기여했다. 강서구의 조례는 국가 차원의 특별법 시행 전 공백을 메우고, 피해자들의 권익 보호에 기여했다. 이처럼 기초의회는 지역 사회의 다양한 문제들을 해결하고, 주민들의 삶의 질을 향상시키는 데 중요한 역할을 수행하고 있다. 기초의회의 역할은 단순한 예산 집행이나 행정 감시를 넘어, 지역 사회의 발전과 주민들의 복지 증진에 기여하는 중요한 가치를 지니고 있다. 이러한 사례들을 통해 기초의회의 역할과 중요성을 재조명하고, 앞으로 더 나은 지역 사회를 만들기 위한 기초의회의 역할 확대를 기대할 수 있다. 기초의회의 활발한 활동은 지역 주민들의 삶의 질을 향상시키고, 사회적 약자를 위한 지원을 강화하며, 지역 사회의 지속 가능한 발전을 이끌어내는 데 기여할 것이다. 기초의회는 지역 사회의 목소리를 대변하고, 주민들의 요구를 정책에 반영하며, 지역 사회의 발전을 위한 다양한 사업을 추진함으로써, 지역 사회의 중요한 구성원으로서의 역할을 다해야 한다. 기초의회가 지역 사회의 문제 해결에 적극적으로 참여하고, 주민들의 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하는 것은 지역 사회의 지속 가능한 발전을 위한 필수적인 요소이다





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