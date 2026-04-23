지방의회 정보공개 실태 점검 결과, 투명성 부족 심각

전국 지방의회 정보공개 실태를 점검한 결과, 많은 의회가 행정안전부 지침을 제대로 이행하지 않아 투명성이 부족한 것으로 드러났습니다. 겸직 및 징계 현황 정보 접근성이 낮고, 공개되는 정보의 양과 질 또한 부실한 상황입니다.

전국동시 지방선거 가 40여 일 앞으로 다가왔다. 지방의원은 지자체를 감시하고 견제하며 주민의 뜻을 대변하는 중요한 역할을 수행한다. 하지만 지방의원에 대한 정보는 주민들에게 충분히 제공되지 않아 지방의회 의 투명성 에 대한 우려가 끊이지 않고 있다.

의원들의 겸직 현황, 연임 횟수, 추가 직책, 임기 중 징계 여부 등 기본적인 정보조차 쉽게 확인할 수 없는 상황이다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 행정안전부는 지난해 2월 지방의원 겸직 및 징계 현황 등 27개 의정활동 정보를 지방의회 홈페이지를 통해 공개하도록 지침을 내렸다. 그러나 1년이 넘은 현재, 많은 지방의회들이 이 지침을 제대로 이행하지 않고 있는 것으로 드러났다.

투명사회를위한정보공개센터와 시민 19인은 전국 243개 지방의회의 정보공개 실태를 점검한 결과, 지침대로 겸직 및 징계 현황 메뉴를 마련하고 시민들이 정보를 실질적으로 확인할 수 있는 곳은 243곳 중 단 30곳(12.3%)에 불과했다. 28곳의 의회는 관련 메뉴 자체가 없었고, 20곳은 메뉴명만 존재할 뿐 실제 게시글은 찾아볼 수 없었다. 심지어 '겸직 현황' 메뉴를 클릭하면 '공지사항'과 같은 다른 메뉴로 연결되는 경우도 있었다. 징계 정보는 겸직 정보보다 더욱 심각한 상황이다. 겸직 정보는 연 1회 공개 의무가 있었지만, 징계 정보는 지난해까지 공개 의무가 없었기 때문에 정보 접근성이 매우 낮았다.

실제로 징계 현황을 확인할 수 있는 곳은 전국 33곳(13.5%)에 불과하며, 200곳이 넘는 의회는 관련 메뉴가 없거나 게시글이 전혀 존재하지 않았다. 정보공개청구를 통해 확인한 결과, 현직 의원의 징계 내역이 있는 81곳의 지방의회 중 34곳이 공개 지침을 위반하여 정보 확인이 어려웠다. 또한, 공개된 정보는 대부분 PDF나 HWP 파일 형태로 제공되어 웹 브라우저에서 바로 열람하기 어려운 경우가 많았으며, 스캔본이나 이미지 파일로 제공되어 내용 복사나 시각장애인의 정보 접근을 막는 경우도 있었다.

결국, 시민들이 쉽고 편리하게 정보를 확인할 수 있도록 메뉴를 마련하고 게시글을 제공하며 '바로보기' 기능을 제공하는 의회는 울산시, 고양시, 안양시, 용인시, 광주 북구, 대구 남구, 강화군, 고흥군, 담양군의회 단 9곳에 불과했다. 더욱 심각한 문제는 공개되는 정보의 양과 질이 매우 부실하다는 것이다. 민선8기 전국 지방의원 정보 중 최신 겸직 정보를 살펴보면, 겸직하는 곳에서 맡는 직위, 보수액, 보수 수령 여부조차 밝히지 않는 경우가 많았다. 많은 의회에서 의원이 맡고 있는 위원직만 나열하거나, 겸직 사실을 아예 알 수 없는 경우도 있었다.

또한, 의회가 정보공개 시 임의로 공개표에서 겸직 내역을 삭제하는 경우도 있었다. 징계 현황 정보 역시 위배한 법 조항과 징계 종류만 공개될 뿐, 징계를 받은 의원이 어떤 잘못을 저질렀는지, 징계 수위가 적절했는지 파악하기 어려웠다. 이러한 부실한 정보공개 실태를 개선하기 위해서는 정보공개의 가이드라인이나 표준안 마련이 필요하며, 정보공개의 질적 확대가 이루어져야 한다. 지방의회 홈페이지는 주민을 위해 존재하며, 주민의 알 권리는 정보의 공개뿐만 아니라 정보의 이해와 활용을 통해 충족되어야 한다. 지방의원의 정보가 주민에게 투명하게 공개될 때, 진정한 의미의 지방자치가 실현될 수 있다





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