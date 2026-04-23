지방은행, 예금 금리 경쟁 주도…저축은행 추격까지

지방은행들이 예금 금리 경쟁에서 상위권을 차지하고 있으며, 저축은행 또한 3%대 금리로 이를 추격하고 있습니다. 투자자 예탁금 증가와 주식 시장으로의 자금 이동으로 인해 지방은행의 유동성 확보 경쟁이 심화되고 있습니다.

지방은행 들이 예금 금리 경쟁에서 상위권을 장악하고 있으며, 저축은행 또한 3%대 금리로 이를 추격하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 최근 투자자예탁금 이 증가하며 ' 머니무브 ' 현상이 가속화되고 있지만, 기대 수익률이 높은 주식시장으로 자금이 대거 이동하면서 지방은행 은 유동성 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

은행연합회 소비자포털에 따르면 전북은행의 'JB 다이렉트예금통장'이 12개월 만기 예금 금리 최고치를 기록하고 있으며, 4대 시중은행을 제외한 예금 상품 상위 10개 순위는 모두 지방은행이 차지했습니다. 적금 상품 역시 지방은행이 높은 기준금리를 제공하며 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히 BNK경남은행의 '오면우대 하면우대 정기적금'은 최고 7%의 금리를 제공하며 시중은행의 적금 상품 금리와 큰 차이를 보입니다. 이러한 지방은행의 수신 경쟁 강화는 '머니무브' 방어를 위한 노력의 일환으로 풀이됩니다.

투자자예탁금은 올해 들어 증시 활황과 기준금리 인하 기대감에 힘입어 큰 폭으로 증가했으며, 주식 대차거래 잔고 또한 역대 최대치를 경신했습니다. 시중은행에 비해 브랜드 경쟁력과 고객 기반이 약한 지방은행은 수신 이탈을 막기 위해 예·적금 금리를 주요 경쟁 수단으로 활용할 수밖에 없는 상황입니다. 더욱이 저축은행은 3% 중후반의 금리로 지방은행의 수신 역량을 맹추격하며 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다. 금융당국의 저축은행 규제 완화 기조 또한 지방은행의 입지를 위축시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

금융당국은 저축은행의 금융공급 대상을 확대하고 예대율 제도를 개선하는 '저축은행 건전 발전방안'을 발표했습니다. 지방은행 관계자는 유동성 확보와 고객 기반 유지를 위한 수신 경쟁이 당분간 지속될 것으로 전망했습니다. 전반적으로 자금 시장의 변화와 경쟁 심화 속에서 지방은행은 유동성 확보를 위한 전략적 대응이 필요한 상황입니다





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