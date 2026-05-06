지방은행 건전성 경고등, 연체율 급증에 따른 생존 전략의 대전환

지방은행들이 중저신용자 부실과 무수익여신 증가라는 이중고를 겪으며 건전성 위기에 직면했습니다. 이를 극복하기 위해 비은행 포트폴리오 확대와 디지털 금융 강화라는 체질 개선에 나서고 있습니다.

최근 대한민국 금융 시장에서 지방은행 들의 자산 건전성에 심각한 경고등이 켜지며 업계의 우려가 깊어지고 있습니다. 특히 대출금의 연체율 이 1%라는 심리적 마지노선을 돌파하면서, 기존에 고수해왔던 대출 중심의 성장 전략이 이제는 한계에 봉착했다는 분석이 지배적입니다.

금융권의 최신 데이터에 따르면 부산은행, 경남은행, 광주은행, 전북은행, 제주은행 등 주요 5개 지방은행의 3월 말 기준 단순평균 연체율은 1.308%로 집계되었습니다. 이는 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 시중은행의 연체율인 0.402%와 비교했을 때 약 3배 이상 높은 수치로, 지방 금융기관들이 처한 상황이 얼마나 심각한지를 여실히 보여줍니다. 이러한 건전성 악화의 핵심 원인은 중저신용자 구간의 부실 급증에 있습니다. 1분기 기준 지방은행의 중저신용자 단순평균 연체율은 5.38%에 달하며, 이는 시중은행의 1.08%보다 무려 5배나 높은 수준입니다.

지방은행의 주요 고객층이 지역 내 중소기업과 개인사업자로 구성되어 있다는 점이 치명적인 약점으로 작용하고 있습니다. 이들은 경기 변동에 매우 취약한 구조를 가지고 있으며, 최근 지속되는 고금리 기조 속에서 이자 부담이 급격히 증가하자 이것이 곧바로 연체로 이어지는 악순환이 반복되고 있는 것입니다. 더욱 심각한 문제는 단순히 연체율이 상승하는 것을 넘어, 사실상 회수가 불가능한 이른바 깡통대출의 비중이 늘어나고 있다는 점입니다. 담보 가치의 하락과 차주의 상환 능력 저하가 동시에 진행되면서, 금융기관이 빌려준 돈을 돌려받을 가능성이 희박해진 무수익여신이 급증하고 있습니다.

무수익여신이란 보통 90일 이상 연체되었거나 부도 처리되어 이자 수익이 발생하지 않는 부실채권을 의미하는데, 지난해 말 기준 5대 지방은행의 무수익여신 잔액은 전년 대비 25.4%나 증가한 5조 5080억 원에 이르렀습니다. 같은 기간 지방은행의 총여신 증가율이 3.5%에 그쳤다는 점을 고려하면, 자산의 양적 성장보다 부실의 증가 속도가 훨씬 빠르다는 것을 알 수 있습니다. 전북은행의 제조업 기업대출 연체율이나 광주은행의 도소매업 연체율이 상승세를 보이는 것은 지역 실물 경제의 위축이 금융권의 부실로 전이되고 있음을 증명합니다.

전문가들은 지방 인구의 감소와 지역 경기 침체라는 구조적 문제가 지방은행의 성장 동력을 갉아먹고 있으며, 이제는 단순한 리스크 관리를 넘어선 근본적인 체질 개선이 필요한 시점이라고 입을 모읍니다. 이러한 절체절명의 위기 속에서 지방은행들은 생존을 위한 전략으로 비은행 부문의 강화라는 승부수를 던지고 있습니다. 과거에는 예금과 대출의 금리 차이로 수익을 내는 예대마진 중심의 구조였다면, 이제는 카드, 캐피탈, 자산운용 등 비이자 수익원을 확대하여 수익 구조를 다변화하려는 시도입니다. 실제로 최근 지방 금융지주들의 실적을 살펴보면 이러한 전략의 효과가 서서히 나타나고 있습니다.

당기순이익 중 비은행 부문이 차지하는 비중이 눈에 띄게 상승하고 있으며, 특히 BNK금융과 JB금융 등은 비은행 계열사의 기여도를 대폭 높이며 수익성 방어에 성공하고 있습니다. 그중에서도 캐피탈 부문의 성장이 두드러지는데, BNK캐피탈과 JB우리캐피탈은 전년 동기 대비 높은 순이익 증가율을 기록하며 그룹 전체의 실적을 견인하는 효자 노릇을 하고 있습니다. 이는 특정 지역의 경기 변동에 과도하게 의존하는 구조에서 벗어나 보다 넓은 시장에서 다양한 수익원을 창출하겠다는 의지의 표현입니다.

동시에 지방은행들은 디지털 금융으로의 전면적인 전환을 통해 지역적 한계를 극복하려는 공격적인 행보를 보이고 있습니다. 모바일 플랫폼의 고도화와 비대면 서비스의 확대를 통해 굳이 지역에 거주하지 않더라도 이용할 수 있는 금융 환경을 구축함으로써, 신규 고객층을 확보하고 고객 기반을 전국 단위로 넓히려는 전략입니다. 이와 더불어 수도권 영업망을 전략적으로 강화하여 시장 점유율을 확대하려는 움직임도 가속화되고 있습니다.

결국 지방은행의 미래는 지역 경제의 회복만을 기다리는 수동적인 태도가 아니라, 비은행 포트폴리오의 다각화와 디지털 혁신을 통해 얼마나 빠르게 체질을 바꾸느냐에 달려 있다고 볼 수 있습니다. 지역 금융의 보루로서의 역할과 금융기관으로서의 건전성 확보라는 두 마리 토끼를 잡기 위해서는 비용 효율화와 더불어 신규 사업 발굴에 더욱 박차를 가해야 할 시점입니다





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지방은행 연체율 무수익여신 비은행 강화 디지털 전환

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