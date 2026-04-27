지방은행 연체율 급등…시중은행과 격차 3배까지 확대

인구 감소와 소비 위축으로 지방 대출자의 상환 능력이 악화되면서 지방은행 연체율이 급증, 시중은행과의 격차가 3배 이상 벌어졌습니다. 특히 중저신용자 연체율이 높아 금융권의 건전성 관리에 빨간불이 켜졌습니다.

지방은행 의 연체율 이 급격히 상승하며 시중은행과의 격차가 3배 이상 벌어지고 있다. 인구 감소, 소비 위축, 지역 산업 기반 약화 등 복합적인 요인이 지방 대출자들의 상환 능력을 악화시키고 있으며, 특히 중저신용자 들의 연체율 이 더욱 심각한 수준을 보이고 있다.

이는 정부의 포용금융 정책으로 인해 지방은행과 인터넷전문은행으로 중저신용자 대출이 집중되면서 발생한 구조적인 문제로 분석된다. 5대 지방은행의 올해 3월 말 기준 평균 연체율은 1.308%로, 2009년 2분기 이후 최고치를 기록했으며, 이는 5대 시중은행의 연체율(0.402%)의 약 3.25배에 달한다. 전북은행, 제주은행, 부산은행, 광주은행, 경남은행 모두 연체율 1%선을 넘어섰고, 연체 잔액은 약 1조 9000억원으로 역대 최대치를 경신했다. 중저신용자 연체율은 전체 평균보다 1.85%포인트 높아, 금리 상승과 경기 둔화의 충격이 상환 여력이 낮은 대출자에게 집중되고 있음을 보여준다.

전문가들은 지방은행의 연체율 상승이 단순한 경기 둔화를 넘어 구조적인 문제와 맞물려 발생한 것이라고 지적하며, 지역 경기 침체, 부동산 경기 둔화, 우량 차주 쏠림 현상이 복합적으로 작용한 결과라고 분석한다. 또한 지방 부동산 시장 부진으로 인한 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 부실과 주택 가격 하락도 지방은행 리스크를 확대시키는 요인으로 작용하고 있다. 금융당국은 중저신용자와 지방 차주에 대한 채무조정 및 상환 부담 완화 방안을 적극적으로 마련하고, 상생금융과 건전성 관리 간 균형을 정교하게 설계해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

이러한 상황이 지속될 경우 금융 취약계층의 부실이 금융권 전반으로 확산될 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 지방 경제의 어려움이 금융 시스템의 불안정으로 이어지지 않도록 정부와 금융권의 적극적인 대응이 필요한 시점이다. 특히 지방은행은 리스크 관리를 강화하고, 건전한 대출 포트폴리오를 구축하기 위한 노력을 지속해야 할 것이다. 또한, 지역 경제 활성화를 위한 정책적 지원과 함께, 지방은행의 경쟁력 강화를 위한 방안 마련도 시급하다.

이러한 다각적인 노력을 통해 지방 경제의 회복을 도모하고, 금융 시스템의 안정성을 확보해야 할 것이다. 현재의 연체율 양극화는 단순한 일시적인 현상이 아니라, 장기적인 구조적인 문제임을 인지하고, 근본적인 해결책을 모색해야 한다. 정부, 금융권, 지역 사회가 함께 협력하여 지방 경제의 어려움을 극복하고, 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련해야 할 것이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

지방은행 연체율 중저신용자 금융위기 지역경제

United States Latest News, United States Headlines