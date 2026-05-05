지방선거 앞두고 ‘이주민 단속’ 공약…혐오 선동 우려

지방선거를 앞두고 이주민 혐오를 조장하는 선거 전략이 나타나 사회적 갈등 심화에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 일부 후보들은 이주민 단속, 외국인 선거권 제한 등 강경한 공약을 내세우며 유권자의 불안감을 자극하고 있습니다.

최근 지방선거 를 앞두고 이주민 혐오를 조장하는 선거 전략 이 다시 나타나 우려를 낳고 있다. 특히 중국 출신 이주민 에 대한 부정적인 감정을 자극하고, 이들을 추방하거나 권리를 제한하려는 공약들이 등장하면서 사회적 갈등을 심화시킬 수 있다는 지적이 제기된다.

이러한 현상은 12·3 내란사태 이후 노골화된 ‘혐중 정서’와 맞물려 더욱 심각해지고 있으며, 유권자의 불안감을 자극하여 정치적 이익을 얻으려는 시도로 풀이된다. 자유통일당 이강산 서울시장 예비후보는 ‘인공지능 감시 카메라로 불법체류자를 색출하겠다’는 공약을 내세우는 등 강경한 입장을 보이고 있다. 또한, ‘자국민을 홀대하고 외국인을 우대하는 정책을 폐지하겠다’며 외국인 선거권 부여 요건 강화, 중국인 토지 취득 제한 등 구체적인 정책들을 제시했다. 이와 같은 공약은 사회적 차별을 정당화하고 이주민 사회의 불안감을 증폭시킬 수 있다는 비판을 받고 있다.

과거에도 유사한 주장이 선거철마다 반복되었으며, 2022년 지방선거 당시 김은혜 경기도지사 국민의힘 후보가 ‘국가 간 공정’을 내세워 외국인 부동산 소유 및 투표권에 ‘상호주의 원칙’을 적용하겠다는 공약을 발표한 바 있다. 이러한 움직임은 이주민 사회의 위기감을 고조시키고, 이들의 사회 통합을 저해하는 요인으로 작용할 수 있다. 전문가들은 이러한 선거 전략이 이주민 유권자의 고립과 차별을 심화시키고, 지방선거 참여도를 위축시킬 수 있다고 경고한다. 지방선거 전체 투표율이 통상 50%인 반면, 이주민 투표율은 10% 초반 수준에 머물러 있다.

서울외국인주민센터 김동훈 센터장은 이주민 유권자들이 ‘자기 검열’을 하거나 억지 주장에 휩쓸리지 않으려는 전략적 판단으로 인해 지방선거를 앞두고 주요 후보자들을 만나 정책 제언을 전달하는 분위기가 과거보다 덜하다고 지적했다. 이는 이주민 사회가 정치적 영향력을 행사하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여주는 단적인 예이다. 따라서, 이주민 혐오를 조장하는 선거 전략을 근절하고, 이주민 유권자의 권익을 보호하며, 사회 통합을 위한 노력을 강화해야 할 것이다. 또한, 정치권은 유권자의 불안감을 해소하고 사회적 갈등을 완화하기 위한 건설적인 정책 대안을 제시해야 한다





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