지방선거 판도 가르는 무당층…영남권 최대 35%

다가오는 지방선거에서 30%를 넘는 무당층 비율이 승패를 가르는 핵심 변수로 떠오르고 있습니다. 특히 영남권 지역에서 무당층 비율이 높아 격전지로 예상되며, 각 당은 무당층 표심을 잡기 위해 총력을 기울이고 있습니다.

6·3 지방선거 가 한 달여 앞으로 다가오면서 30% 안팎을 넘나드는 무당층 비율이 영남권 격전지 선거 판도를 가를 주요 변수로 떠오르고 있다. 12·3 내란 사태로 국민의힘 에 등을 돌린 보수 성향 유권자 일부가 무당층 으로 선거를 관망하고 있다는 분석이 나온다.

더불어민주당은 지방선거 ‘낙승론’을 경계하며 무당층에 반감을 살 만한 실책을 피하는 데 집중하고 있다. 국민의힘은 공천 내홍과 장동혁 대표의 ‘방미 논란’ 속에 광역단체장 후보들이 중앙당과 거리를 두고 무당층 공략에 나섰다. 27일 한국갤럽 등의 전국 단위 여론조사 결과를 보면 ‘지지 정당 없음’ 또는 ‘모름’이라고 답하거나 응답을 거절한 무당층 비율은 20% 중후반대로 나타난다. 갤럽이 지난 24일 발표한 여론조사 결과(4월21~23일, 전화면접조사)를 보면, 무당층 비율은 26%로 국민의힘 지지율(20%)을 웃돌았다.

같은 조사에서 무당층 비율은 28%(4월 1주차)→25%(4월 2주차)→26%(4월 3주차)→26%(4월 4주차)로 민주당에 이은 ‘2당 지위’를 꾸준히 유지했다. 이번 지방선거 무당층 비율은 2022년 지방선거 때와 견줘 높은 편이다. 한국갤럽의 2022년 4월 4주차 여론조사 결과 무당층 비율은 17%로 지금보다 9%포인트가 낮았다. 12·3 내란 사태와 ‘윤 어게인’ 논란에 실망한 보수 성향 유권자들이 국민의힘 지지를 접으면서 무당층 비율이 높아진 것으로 풀이된다. 박근혜 전 대통령 탄핵 뒤 출범한 문재인 정부 초기인 2018년 지방선거 당시, 무당층 비율이 20%를 넘겼던 상황과 궤를 같이하는 것이다.

무당층 비율이 전국 평균치보다 높은 지역들은 현재 격전지로 꼽힌다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 23일 공개한 전국지표조사(NBS) 결과(4월20~22일·전화면접조사) 대구·경북(35%)과 부산·울산·경남(35%)의 무당층 비율은 전국 평균(29%)을 웃돌았다. 국민의힘의 강세 지역이면서 동시에 민주당 후보들의 선전으로 이번 지방선거 최대 격전지로 떠오른 곳들이다. 여야 접전이 예고된 서울의 무응답층 비율도 33%였다.

야당 지지 성향이 강한 것으로 평가되는 18~29살(50%)의 무당층 비율이 30대(38%), 40대(23%), 50대(20%), 60대(20%), 70대 이상(26%)에 견줘 크게 높은 것도 눈에 띈다. 높은 무당층 비율이 선거 판세에 어떤 영향을 미칠지는 전망이 엇갈린다. 통상 무당층은 투표 참여율이 낮다고 인식되지만, 보수 성향 무당층 유권자들이 선거 막판에 결집할 가능성도 배제할 수 없는 탓이다. 더불어민주당과 국민의힘 모두 격전지 무당층 비율을 주시하며 긴장하는 모습이다. 각 당은 무당층의 표심을 잡기 위해 다양한 전략을 모색하고 있다





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