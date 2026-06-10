지방선거 후 음모론과 정치권의 무책임

6·3 지방선거 후 투표지 부족 사태를 둘러싼 음모론이 확산하며 정치권이 책임 회피와 정쟁에 몰두하고 있다. 전문가들은 선거 신뢰 회복을 위해 진상 규명과 선관위 개혁이 시급하다고 지적한다.

이찬규 정치부 기자 6·3 지방선거 가 끝난 지 일주일이 지났지만, 여의도는 음모론 의 퀴퀴한 악취로 가득하다. 투표지 부족 사태를 맞닥뜨린 국민은 공정이란 가치의 훼손과 참정권 침해에 분노하고 있지만, 여야의 후미진 구석에선 이 분노를 값싼 음모론 과 편 가르기의 자양분으로 삼으려는 작업이 한창이다.

원인 규명과 해법 모색은 안중에도 없다. 더불어민주당은 뜬금없이 투표지 부족 사태와 조희대 대법원장을 연결지어 음모론을 폈다. 박선원 의원은 유튜브에서 사법부가 이를 모를 리 없으며 실수와 태만을 가장한 의도라고 주장했다. 그는 투표 시간 연장이 보수세가 강한 지역에만 투표 기회를 늘려준 효과를 냈다고 말했다.

최민희 의원도 조희대 사퇴를 요구하며 가세했다. 이는 눈엣가시인 조 대법원장을 억지로 끌어들여 이 기회에 다시 공격하려는 얄팍한 수라는 비판을 피하기 어렵다. 국민의힘 장동혁 대표는 투표용지 부족 사태와 득표수 논란에 관한 기자회견을 열고, 아예 부정선거론에 발을 걸쳤다. 그는 인천시장과 전남광주통합특별시장 선거 관내 사전투표에서 1·2위 후보가 동시에 두 곳에서 각각 동일한 득표를 한 지역이 12곳인 점을 들어 지구가 멸망할 때까지 단 한 번도 일어나기 힘든 우연이라고 말했다.

서울 송파 올림픽공원 시위 현장에 참석해선 부정선거 재선거라고 적힌 팻말을 들었다. 공당의 대표로서 투표지 부족 사태의 진상 파악을 진두지휘하기보단, 분노 여론에 기름을 끼얹어 정치적 동력으로 삼으려는 얕은 포석이었다. 물론 이번 사태의 원흉은 누가 뭐래도 선관위다. 소쿠리 투표와 친인척 채용 비리, 선거 때마다 반복되는 단체 휴직 같은 부실과 무능, 안일함에 이어 또 한 번 최악의 무능으로 참정권과 선거 신뢰를 크게 훼손했다.

하지만 개개인이 헌법 기관인 의원들이 해야 할 일은 선동이 아니라 건설적 대안 마련이다. 민주당에서 선거제도개혁TF를 출범시켰지만, 첫 회의에선 장 대표의 부정선거론 때리기 같은 정쟁에만 몰두하는 모양새였다. 양당이 추진하는 국정조사도 이대로면 음모론이 판치는 정쟁의 장으로 전락할 가능성이 크다. 선거에 대한 신뢰는 정당정치를 지탱하는 근간이다.

선거 신뢰가 무너지면 정당정치에 몸담은 의원들이 설 공간도 없다. 그럼에도 선거 신뢰 회복과 진상 규명, 대안 마련을 좀먹는 음모론에 기생하는 정치권의 행태는 황당하기만 하다. 이번에도 철저한 진상 규명과 선관위 개혁을 끌어내지 못한다면 정치권도 민주주의 훼손의 공범이다. 이찬규 정치부 기자 이러한 상황에서 전문가들은 정치권의 음모론 확산이 민주주의를 위협한다고 경고한다.

선거 과정의 투명성을 높이기 위해서는 중립적인 기관의 감시와 시민 사회의 참여가 필수적이다. 투표지 부족 사태의 근본 원인은 선관위의 사전 준비 부족과 시스템적 문제에 있다. 그러나 이를 정치적 이슈로 확대해 표심을 잡으려는 양당의 행태는 비판받아 마땅하다. 특히 장동혁 대표의 부정선거 주장은 명백한 증거 없이 제기된 것으로, 선거 결과에 대한 신뢰를 더욱 떨어뜨린다.

민주당 역시 조희대 대법원장을 음모론에 억지로 연결하며 정쟁을 심화시켰다는 비난을 면하기 어렵다. 이러한 정치권의 태도는 결국 유권자들의 정치 혐오를 키우고, 민주주의의 근간을 약화시킬 것이다. 선거 신뢰 회복을 위해서는 여야가 당리당략을 내려놓고 협력해야 한다. 국정조사를 통해 객관적 사실을 규명하고, 선관위 개혁을 위한 구체적인 방안을 마련해야 한다.

예를 들어, 투표지 수급 시스템의 전면 개편과 전자투표 도입 검토, 선관위 인사 혁신 등이 필요하다. 또한 정치권은 음모론을 퍼뜨리기보다는 유권자에게 정확한 정보를 제공하고, 투명한 선거 과정을 보장해야 한다. 민주주의는 신뢰 위에 세워진다. 이번 사태를 계기로 정치권이 성숙한 모습을 보여야 할 때다. 그렇지 않으면 민주주의의 위기는 더욱 깊어질 것이다





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