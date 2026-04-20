지방선거 앞둔 서울 기초단체장 판도 변화, 민주당 확장세 속 국민의힘 구인난 심화

6월 지방선거를 앞두고 서울 강남 3구 등 보수 강세 지역에서 민주당의 경선 열기가 뜨겁고, 한강벨트를 중심으로 한 탈환 전략이 가시화되고 있다. 반면 국민의힘은 후보 구인난으로 인해 전략적 공천에 어려움을 겪으며 선거 캠페인 전반에 위축된 모습을 보이고 있다.

6월 지방선거 를 앞두고 서울 지역 기초단체장 선거판이 더불어민주당 을 중심으로 급격하게 재편되고 있다. 과거 보수 정당의 텃밭으로 여겨졌던 강남 3구(강남·서초·송파)에서조차 민주당 소속 후보들이 치열한 경선을 치르는 등 전례 없는 현상이 벌어지고 있다. 특히 국민의힘 출신 인사가 민주당 후보로 합류하는 등 당적을 옮기는 사례까지 나타나며 민주당은 서울 25개 자치구 대부분을 탈환하겠다는 자신감을 내비치고 있다. 이러한 흐름은 이재명 대통령과 정원오 서울시장 후보가 이끄는 높은 지지율이 견인하고 있으며, 보수 강세 지역의 유권자들 사이에서도 여당 후보가 예산 확보나 지역 현안 해결에 유리할 것이라는 기대감이 형성되고 있다는 분석이 지배적이다. 민주당의 전략은 한강을 따라 이어진 8개 구, 일명 한강벨트에서 승기를 잡는 것에 집중되어 있다. 최근 정청래 대표가 용산을 직접 방문해 최고위원회의를 주재한 것은 이러한 당 차원의 의지를 상징적으로 보여준다.

과거 2018년 지방선거 당시 서초구를 제외한 서울 전 지역을 석권했던 승리의 기억을 되살리며, 민주당은 이번 선거에서 최소 20곳 이상의 구청장 자리를 확보하겠다는 야심 찬 목표를 세웠다. 실제로 성동구와 마포구, 용산구 등 주요 전략 지역에서는 출마를 희망하는 예비후보들이 몰리며 당내 열기가 뜨겁게 달아오르고 있다. 이는 단순히 정당의 인기를 넘어, 지역 민심이 중앙정부와 지자체 간의 원활한 소통을 중시하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다. 반면 국민의힘은 서울 지역 기초단체장 후보 구인난으로 극심한 어려움을 겪고 있다. 민주당의 우세가 뚜렷한 노원구 등에서는 예비후보조차 찾기 힘든 상황이 이어지고 있으며, 현역 구청장이 있는 지역에서조차 재공모를 통해 후보를 확정하는 등 난항이 지속되고 있다. 인물난이 가중되면서 국민의힘은 다수의 지역에서 현역 구청장을 단수 공천하는 방식으로 대응하고 있으나, 이는 당내 역동성을 떨어뜨리고 선거운동 전반의 활력을 저하시키는 요인이 되고 있다. 특히 지방의원 후보의 부족은 기초단체장 선거는 물론 서울시장 선거 결과까지 영향을 미칠 수 있어 국민의힘 내부에서도 우려의 목소리가 커지고 있다. 결과적으로 이번 지방선거는 서울 전역에 걸친 민주당의 확장세와 국민의힘의 수성 전략이 정면으로 충돌하며 어느 때보다 치열한 승부가 예상된다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

지방선거 더불어민주당 국민의힘 기초단체장 서울 선거

United States Latest News, United States Headlines