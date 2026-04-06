지방선거 현수막 사용 중단 촉구: 자원 위기 시대, 지속 가능한 선거 문화 만들자

환경 단체가 다가오는 지방선거를 앞두고 정치권에 현수막 사용 전면 중단을 촉구하며, 자원 낭비와 환경 오염 문제를 해결하고 지속 가능한 선거 문화를 만들 것을 요구했다. 나프타 부족으로 인한 플라스틱 가격 상승, 쓰레기 매립 문제 등 현 상황을 고려해 디지털 플랫폼 전환, 관련 법 개정을 제안했다.

환경 단체가 다가오는 6월 지방선거를 앞두고 정치권에 선거 현수막 사용 전면 중단을 강력히 촉구했다. 이는 현재 진행 중인 중동 전쟁의 여파로 인한 자원 위기 에 대한 대응으로, 석유, 가스, 나프타 등 자원 공급의 불안정성을 고려한 것이다. 자원순환사회연대는 6일 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 이러한 요구사항을 발표했다. 이들은 나프타를 기초 원료로 사용하는 현수막의 사용 중단을 촉구하며, 이는 플라스틱 제품 생산의 차질을 야기하고 국민 생활에 직접적인 영향을 미칠 수 있다고 강조했다. 최근 쓰레기 종량제 봉투 사재기 현상과 플라스틱 가격 인상 또한 나프타 공급 불안정에서 기인한다고 지적하며, 근본적인 문제 해결을 위해 선거 현수막 사용 중단이 필수적이라고 주장했다. 또한, 2022년 지방선거에서 발생한 1,557톤, 103만 장에 달하는 현수막 쓰레기 발생 실태를 지적하며, 자원 낭비, 환경 오염 , 도시 경관 저해 등의 심각한 문제점을 제기했다.

특히, 선거 현수막은 짧은 기간 사용 후 폐기되어 환경 문제의 주범으로 꼽히며, 정치권의 무분별한 현수막 사용 규제 완화에 대한 비판의 목소리를 높였다. 2022년 옥외광고물법 8조 8항 개정으로 정당법상 정책·현안 홍보 현수막 크기와 개수 규제가 폐지되었고, 2018년 공직선거법 67조 개정으로 후보자당 허용 현수막 개수가 선거구 읍·면·동 수의 1배에서 2배로 증가한 점을 지적하며, 정치인 특혜성 법 개정이 현수막 쓰레기 증가를 부추겼다고 비판했다.\환경 단체는 전국적인 쓰레기 매립장 부족과 소각장 포화 상태, 자원 위기 상황을 고려하여 정당과 후보자들에게 국가와 국민을 위한 결정을 촉구했다. 자원 절약 및 쓰레기 감축 노력에 동참하고, 정치적 특혜를 내려놓을 것을 요구했다. 구체적인 해결 방안으로, 현수막 사용을 디지털 플랫폼 방식으로 전환하고, 관련 법 개정을 요구했다. 이들은 디지털 플랫폼을 통한 정보 전달, 친환경적인 대체 재료 사용 등을 대안으로 제시하며, 지속 가능한 선거 문화를 조성해야 한다고 강조했다. 또한, 선거 현수막의 폐기 과정에서 발생하는 미세 플라스틱 문제를 해결하기 위해, 재활용 가능한 소재를 사용하고, 분리 배출 시스템을 개선해야 한다고 주장했다. 이러한 노력을 통해 자원 낭비를 줄이고, 환경 보호에 기여할 수 있다고 강조했다. 마지막으로, 자원순환사회연대는 이번 지방선거에서 현수막 사용 중단을 시작으로, 선거 문화를 근본적으로 개선하고, 지속 가능한 사회를 만들기 위한 노력을 지속할 것이라고 밝혔다. 이러한 노력은 단순히 환경 보호를 넘어, 미래 세대를 위한 책임 있는 행동임을 강조하며, 국민들의 적극적인 참여와 지지를 당부했다.\이번 기자회견은 선거 현수막 문제를 단순히 환경 문제로만 치부하는 것이 아니라, 자원 위기, 쓰레기 문제, 도시 경관 문제 등 사회 전반에 걸친 문제로 인식하고 해결 방안을 모색하는 시도였다. 환경 단체는 정치권의 적극적인 협조와 국민들의 관심과 참여를 통해 지속 가능한 선거 문화를 만들어 나갈 수 있다고 믿고 있다. 이들은 선거 현수막 사용 중단, 디지털 플랫폼 전환, 친환경 소재 사용 등 구체적인 제안을 제시하며, 실질적인 변화를 이끌어내기 위한 노력을 지속할 것이다. 또한, 관련 법 개정을 통해 제도적인 기반을 마련하고, 시민들의 의식 개선을 위한 홍보 활동을 강화할 계획이다. 이번 기자회견은 정치권과 국민들에게 선거 현수막 문제의 심각성을 알리고, 지속 가능한 사회를 만들기 위한 연대의 중요성을 강조하는 계기가 되었다. 환경 단체의 지속적인 노력과 국민들의 적극적인 참여가 결합될 때, 우리는 더 나은 미래를 만들어갈 수 있을 것이다





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