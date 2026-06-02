지방선거 후보들 '관광용 케이블카' 공약 남발...시민단체 "수익성 담보 어려워"

전국 케이블카 건설중단과 녹색전환연대 분석에서 전국 자치단체장 후보 23명이 신규 케이블카·모노레일 건설 공약을 발표한 것으로 나타났다. 기존 케이블카 대부분이 적자 운영 중이며, 신불산 케이블카 등 환경 평가에서 부동의 결정을 받은 사업도 포함됐다. 시민단체는 장기 수익성 불확실과 환경 훼손을 이유로 무책임한 공약 남발을 비판했다.

경북 울진군 왕피천에 위치한 케이블카 사업이 개장 2년 만에 운영이 중단되는 등 전국적으로 관광용 케이블카 의 수익성 악화가 심각한 가운데, 2024년 6·3 전국동시 지방선거 후보들이 ' 관광용 케이블카 ' 건설을 무책임한 공약으로 남발하고 있다는 시민단체의 분석이 나왔다.

전국 케이블카 건설중단과 녹색전환연대가 공개한 분석에 따르면, 전국 광역·기초 자치단체장 후보 중 23명이 신규 케이블카·모노레일 건설을 약속했다. 서울에서는 오세훈 서울시장 후보가 남산 곤돌라 설치를 공약으로 내걸었으나, 이는 2009년에도 환경 훼손과 세계유산 등재 악영향 우려로 무산된 전례가 있다. 은평구청장 후보는 북한산 국립공원에 케이블카 설치를 공약했고, 부산·대전·울산 등에서도 산지와 국립공원을 대상으로 한 케이블카 사업 공약이 쏟아졌다. 특히 울산 후보들이 약속한 신불산 케이블카는 정부 환경영향평가에서 부동의 결정을 받은 사안이다.

강원도에서는 15명의 후보가 신규 케이블카·모노레일 공약을 제시했고, 양양 오색 케이블카와 평창 대관령 케이블카 사업 추진이 포함됐다. 한국교통안전공단 자료에 따르면 전국 관광용 케이블카 43개소 중 대다수가 적자 운영 중이며, 통영케이블카는 2023년 39억원 적자, 하동케이블카는 누적 적자 70억원, 해남·진도 명량해상케이블카는 140억원 적자를 기록하는 등 지방재정에 부담으로 작용하고 있다. 시민단체는 수익성 담보가 어려운 사업을 환경 훼손을 감수하며 강행할 필요가 있는지 후보들에게 묻고, 무책임한 공약 남발을 중단할 것을 촉구했다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

지방선거 케이블카 공약 관광용 케이블카 적자 운영 환경 훼손

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

5월 밤이 위험하다…코로나 운명 쥔 '라마단' 숨바꼭질 기도, 전세계 비상집단 기도는 자칫 방역의 구멍이 되고 수퍼 전파의 계기를 제공할 수 있습니다.

Read more »

오늘 밤부터 비…강수량 집중되는 시간대 확인하세요서울·인천·경기북부·강원영서 북부 23일 새벽경기남부·충청엔 23일 새벽부터 오전 사이강원남부와 충청남부는 23일 밤에 비 집중남부지방은 23일 오전부터 24일 오전까지울릉도·독도에는 5㎜ 안팎 적은 비 예상

Read more »

[사설]시민들은 절박한데, 뒷걸음질 치는 정부의 ‘기후대응’‘세계 기후행동의날’을 하루 앞둔 지난 23일 서울 도심에서 기후위기 해결을 촉구하는 ‘9·23...

Read more »

����� �� ������ �����ڡ� �� �ִ١��迵ȣ ������ɽ� �̹� �˾ơ�[����߰� : 2023-10-23 15:56:53]����� �� ����ɽ� �����񼭰��� �ʵ��л� ���� ���� �б����� ���� ��ʰ� �߰��� �巯����.23...

Read more »

'제2의 쌀딩크' 김상식의 베트남, 아세안 U-23 챔피언십 제패김상식(49) 베트남 23세 이하(U-23) 축구대표팀 감독이 2025 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십 우승을 차지했다. 김 감독이 이끄는 베트남 U-23 대표팀은 29일(한국시간) 인도네시아 자카르타의 겔로라 붕 카르노 스타디움에서 열린 대회 결승전에서 인도네시아 U-23 대표팀을 1-0으로 꺾었다. 앞서 김 감독은 올해 1월 베트남 A대표팀을 이끌고 미쓰비시컵 챔피언에 오른 데 이어, 7개월 만에 U-23 대표팀을 겸직해 AFF U-23 챔피언십 우승도 이뤄냈다.

Read more »

U-23 축구, 베트남에 승부차기 끝 패배…역대 첫 패배이민성 감독이 이끄는 한국 U-23 축구 대표팀이 베트남과의 2026 AFC U-23 아시안컵 3·4위전에서 승부차기 끝에 패하며, 역대 U-23 대표팀 간 첫 패배를 기록했다.

Read more »