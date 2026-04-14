지방선거 앞두고 여야 후보 '현금 살포' 경쟁…재원 마련 없이 매표 행위 우려

6·3 지방선거를 앞두고 여야 후보들이 너나 할 것 없이 현금성 지원 공약을 쏟아내고 있습니다. 고유가 위기 등 명분을 내세우지만, 재원 마련 계획 없이 무분별한 현금 살포는 선거용 매표 행위라는 비판이 제기됩니다. 지방자치단체 재정난 심화 속, 포퓰리즘 공약 남발에 대한 우려가 커지고 있습니다.

6·3 지방선거 가 50일도 채 남지 않은 시점에서 여야 후보들이 경쟁적으로 현금성 지원 공약을 쏟아내고 있습니다. 표면적으로는 고유가 위기 상황을 내세우며 정당성을 확보하려 하지만, 사업 타당성에 대한 면밀한 검토와 구체적인 재원 마련 계획이 뒷받침되지 않는다면 이는 선거를 위한 매표 행위 와 다를 바 없습니다. 현금 살포에 중독된 한국 정치의 어두운 단면을 보여주는 것이라고 할 수 있습니다.

더불어민주당 대전시장 후보로 확정된 허태정 전 대전시장은 1인당 20만원씩 고유가 피해지원금을 지급하겠다는 공약을 발표했습니다. 이는 중앙정부가 소득 하위 70% 가구에 1인당 10만~60만원의 고유가 피해지원금을 지급하는 것과는 별도로 지급되는 것으로, 이 공약을 실행하기 위해서는 2900억원에 달하는 추가 예산이 필요합니다. 허 후보의 당내 경선 경쟁자였던 장철민 민주당 의원이 “예산이 턱없이 부족하다”고 비판할 정도로, 현실적인 재원 마련 계획이 부재한 무책임한 공약이라고 할 수 있습니다. 민주당 전남광주통합시장 경선에서 탈락한 김영록 전남지사 역시 당선 시 3000억원 규모의 민생지원금 지급을 공약으로 내걸었습니다.

야당 후보들의 행보도 크게 다르지 않습니다. 국민의힘 소속으로 재선에 도전하는 박완수 경남지사는 소득 수준에 관계없이 도민 1인당 10만원씩 생활지원금을 지급하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이 계획을 실현하기 위해서는 3288억원의 예산이 소요될 예정이며, 오는 30일부터 신청을 받기 시작할 예정입니다. 이뿐만 아니라, 시·군·구청장 등 기초단체장 후보들 역시 소득 수준에 상관없이 현금성 지원을 공약으로 내세우는 사례가 적지 않게 나타나고 있습니다. 여야를 막론하고 정치권에서 벌어지고 있는 이러한 현금 살포 경쟁은 전국 각지에서 심화되고 있으며, 유권자들의 표심을 얻기 위한 무분별한 포퓰리즘 공약 남발로 이어질 가능성이 높습니다.

풀뿌리 민주주의의 근간인 지방자치제가 올해로 31주년을 맞이했지만, 지방자치단체의 재정난은 여전히 심각한 수준입니다. 행정안전부의 자료에 따르면, 2022년 기준 서울, 경기, 세종을 제외한 14개 시·도의 재정자립도는 50%를 밑돌았습니다. 특히 전북, 전남, 경북, 강원 등 일부 지역은 재정자립도가 20%대에 머물고 있으며, 지방세 수입만으로는 공무원 월급조차 지급하지 못하는 기초 지자체가 전국적으로 100곳이 넘는 실정입니다.

단체장들이 선심성 지원을 통해 예산을 낭비하게 되면, 취약계층 지원 등 꼭 필요한 사업에 투입되어야 할 예산이 부족해지는 결과를 초래할 수 있습니다. 지방자치단체의 예산은 특정 후보의 개인적인 쌈짓돈이 아니며, 모든 시민들의 삶과 직결되는 공공 자원입니다. 따라서, 선거를 앞두고 무분별하게 현금을 살포하는 행위는 즉각 중단되어야 합니다. 유권자들은 후보들의 공약을 꼼꼼히 검토하고, 실현 가능성과 재원 조달 계획을 면밀히 따져봐야 합니다. 또한, 정치권은 이러한 현금 살포 경쟁을 자제하고, 장기적인 지역 발전을 위한 실질적인 정책들을 제시해야 합니다. 선거는 지역의 미래를 결정하는 중요한 과정이며, 유권자의 현명한 선택과 정치권의 책임 있는 자세가 균형을 이룰 때 진정한 지방자치 실현이 가능할 것입니다. 불필요한 현금 살포 대신, 지역 경제 활성화, 일자리 창출, 복지 증진 등 시민들의 삶의 질을 향상시키는 정책들을 우선적으로 고려해야 합니다





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