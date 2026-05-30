지방선거 사전투표율 상승에 여야 상반된 해석…"민주당 유리" vs "정부 견제"

2026 지방선거 사전투표율이 역대 최고 수준을 기록한 가운데 여야는 서로 다른 민심 해석을 내놓으며 신경전을 벌였다. 민주당은 선거 관심 증가로 긍정적 영향이 예상된다고 주장했고, 국민의힘은 정부 견제 심리가 반영된 결과라고 맞섰다. 두 전직 대통령의 지원 유세를 둘러싼 논쟁도 이어졌다.

2026년 6월 3일에 실시되는 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거의 사전투표가 5월 29일부터 시작된 가운데, 사전투표 둘째 날인 30일 오전 11시 기준 전체 투표율이 15.38%로 집계되었다.

이는 2022년 지방선거 당시 같은 시각의 투표율 13.65%를 상회하는 수준이며, 첫날 투표율 역시 역대 지방선거 사상 가장 높은 기록을 세웠다. 높아진 사전투표율을 두고 여야는 상반된 해석을 내놓으며 신경전을 펼쳤다. 더불어민주당은 국민의 선거 관심이 높아진 결과라며 긍정적으로 평가했고, 국민의힘은 정부에 대한 견제 심리가 반영된 것이라고 주장했다. 민주당 강준현 수석대변인은 사전투표율이 높을수록 민주당에 유리한 흐름이었던 과거 선례를 언급하며 기대감을 내비쳤다.

이에 국민의힘 박성훈 중앙선대위 공보단장은 사전투표율과 진보 진영의 우세 간 공식이 더 이상 통하지 않는다며, 정부의 독선을 견제하려는 유권자와 재산권 문제에 대한 우려가 투표 참여로 이어지고 있다고 반박했다. 아울러 이명박·박근혜 전 대통령의 국민의힘 후보 지원 유세를 놓고도 여야는 맞붙었다. 민주당은 국민의힘이 과거 정부의 논란을 잊었다고 생각해서는 안 된다며 두 전직 대통령을 선거에 끌어들이고 있다고 비판했고, 국민의힘은 두 전직 대통령의 등판이 보수층 결집에 기여하며 참여 명분을 제공하고 있다고 평가했다.

예상보다 뜨거운 사전투표 열기 속에 여야는 동일한 투표율 데이터를 놓고도 각자에게 유리한 민심의 신호로 해석하며 막판 표심 잡기에 총력을 기울이고 있다





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지방선거 사전투표율 여야 민주당 국민의힘

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