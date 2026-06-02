지방선거 역대 최고 사전투표율의 진실과 본투표의 결정적 변수 분석

역대 최고치를 기록한 사전투표율이 실제 선거 결과에 미치는 영향과 여야의 전략, 그리고 지역 정치의 본질에 대한 심층 분석 내용을 담고 있습니다.

이번 지방선거 에서 사전투표 율이 역대 최고치를 기록하며 정치권의 이목이 집중되고 있다. 특히 전국적으로 23.51%라는 높은 사전투표 율이 나타나자, 더불어민주당과 국민의힘은 이를 각자 자신들에게 유리한 방향으로 해석하며 치열한 의미 부여 전쟁을 벌였다.

한쪽에서는 이를 국정안정론의 결과라고 주장했고, 다른 한쪽에서는 현 정부에 대한 견제론이 작동한 산물이라고 분석했다. 하지만 전문가들은 단순한 수치상의 기록보다는 그 세부 내역과 과거의 선거 데이터에 주목해야 한다고 입을 모은다. 악마는 디테일에 있다는 말처럼, 표면적인 투표율 상승이 반드시 특정 진영의 승리를 보장하는 것은 아니기 때문이다.

과거 선거 사례를 살펴보면 사전투표율이 높다고 해서 반드시 진보 진영에 유리했다는 통설은 이제 설득력을 잃고 있다. 2022년 지방선거 당시 사전투표율은 20.6%로 당시 기준 최고치를 기록했으나, 정작 본투표율이 저조하면서 전체 투표율은 이전 선거들보다 낮은 50.9%에 그쳤다. 더욱 주목할 점은 높은 사전투표율에도 불구하고 당시 국민의힘이 17개 시 도지사 중 12곳을 차지하며 압승을 거뒀다는 사실이다. 반면 사전투표율은 상대적으로 낮았지만 본투표율이 높았던 2018년 지방선거에서는 민주당이 14곳의 시 도지사직을 휩쓸었다.

이는 사전투표제 도입 이후 유권자들의 투표 습관이 변화하면서, 진영과 관계없이 사전투표를 선호하는 경향이 전반적으로 확산되었음을 시사한다. 실제로 데이터 분석 결과, 총투표에서 사전투표가 차지하는 비중은 지방선거, 총선, 대선을 가리지 않고 꾸준히 상승해 왔다. 지방선거의 경우 2014년 20.2%에서 2018년 33.5%, 2022년 40.5%로 가파르게 증가했다. 총선 역시 2016년 21%에서 2024년 46.7%까지 치솟았다.

이러한 현상은 유권자들이 투표에 참여하는 절대적인 숫자를 늘렸다기보다, 투표를 하려는 사람들이 투표 날짜를 분산하여 선택하는 경향이 강해졌음을 의미한다. 국민대학교 장승진 교수는 역대 최고 사전투표율이라는 명칭 자체가 착시를 유발할 수 있으며, 이는 단순한 유권자 습관의 변화 과정으로 봐야 한다고 지적했다. 정치평론가들 또한 사전투표율만으로 특정 정당의 유리함을 점치는 것은 과잉 해석이며, 결국 본투표에서 지지층이 얼마나 강력하게 결집하느냐가 승패를 가를 것이라고 분석했다.

특히 이번 선거의 승패가 갈릴 것으로 예상되는 주요 격전지인 서울, 부산, 경남 등의 사전투표율을 보면 전국 평균과 큰 차이가 없다. 이는 어느 한쪽 진영의 일방적인 쏠림이나 선제적인 결집이 일어나지 않았다는 뜻이며, 결국 본투표 당일에 숨은 지지층을 얼마나 더 많이 투표장으로 이끌어내느냐가 결정적인 변수가 될 것임을 의미한다. 이에 따라 여야 지도부는 본투표를 앞두고 지지층을 결집시키기 위한 총력전에 나섰다.

민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장은 반헌법 및 반민주 세력을 심판해야 한다며 투표 참여를 강력히 호소했고, 국민의힘 장동혁 대표는 민생 붕괴 폭정을 멈춰 세워야 한다며 지지층의 결집을 독려했다. 양당 모두 격전지에서의 지인 투표 독려 캠페인과 청년층을 겨냥한 맞춤형 호소문을 발표하는 등 가용 자원을 모두 동원하는 영끌 전략을 펼치고 있다. 그러나 이러한 양당의 극심한 진영 대결 구도에 대해 우려의 목소리도 높다. 지방선거는 한 해 326조 원이라는 막대한 예산을 집행하는 지방정부의 수장을 뽑는 매우 중요한 행사다.

하지만 현재의 선거 양상은 지역의 구체적인 현안이나 발전 전략보다는 중앙 정치의 대리전 양상으로 흘러가고 있으며, 정책 대결보다는 네거티브 비방전이 주를 이루고 있다는 비판이 제기된다. 서강대학교 하상응 교수는 4년 동안의 지방 살림을 결정짓는 선거임에도 불구하고 유권자들이 지역 이해도와 후보자의 공약보다는 중앙 정치의 프레임에 갇혀 선택을 내리는 상황을 경계해야 한다고 강조했다. 결국 유권자들이 지역 사회의 실질적인 문제 해결 능력과 공약을 면밀히 살펴보고 투표권을 행사해야만, 당선 이후에도 표심을 의식한 책임감 있는 지방 행정이 이루어질 수 있을 것이다





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