지방선거 앞두고 프로야구단 창단 공약 봇물… 예산 낭비·포퓰리즘 논란

6·3 지방선거를 앞두고 자치단체들이 프로야구단 창단을 공약하며 예산 낭비와 포퓰리즘 논란이 일고 있다. 폭발적인 야구 관중 증가에 따른 기대감과 지역 경제 활성화 명분이 있지만, 현실적인 어려움과 비판의 목소리도 높다.

6·3 지방선거 를 앞두고 자치단체 들이 프로야구 단 창단을 앞다퉈 추진하는 정책과 공약이 쏟아져 나오고 있다. 주민들의 여가와 문화 수요를 충족시키고 지역 경제 활성화를 도모하겠다는 취지이지만, 기존 국내 프로야구 단들은 모두 기업이 운영하고 있어 예산 낭비 우려와 함께 선거에서 표를 얻기 위한 포퓰리즘 적 행태라는 비판도 제기된다.

충북도는 15일, 내년부터 프로야구 퓨처스리그에 참여하는 2군 프로야구단 창단을 한국야구위원회(KBO)에 16일 전달할 예정이라고 밝혔다. 창단 의지, 방향, 야구 인프라 등에 대한 설명과 함께 지원을 요청할 방침이다. 충북도는 60억원 상당의 예산을 투입해 (청주시와 분담) 50명 안팎의 선수단을 구성, 내년 퓨처스리그 참가를 목표로 하고 있다. 정완수 충북도 체육진흥과장은 충북의 미래 역점 사업으로 삼고 있는 돔구장 활용, 주민 여가 선용, 경제 활성화를 위해 창단을 추진한다고 설명했다. 그는 또한, 지난 2월 울산시가 창단한 울산웨일즈를 벤치마킹 사례로 언급했다. 충북의 프로야구단 창단은 김영환 충북지사의 강력한 의지가 반영된 결과다. 김 지사는 국민의힘 충북지사 후보로 확정될 경우, 5만석 규모의 돔구장 건설과 함께 프로야구단 창단을 1호 공약으로 내세울 계획이다. 그는 최근 김응용, 김재박, 박노준, 장종훈, 유승안 등 유명 야구인들과 잇따라 면담을 갖고 창단 의지를 굳혔다.

이원택 더불어민주당 전북지사 후보 역시 '프로야구 11구단 창단' 공약을 발표했다. 그는 지난달 30일, 전북 연고 쌍방울 프로야구단 해체와 KCC 농구단 이적 이후 전북도민들이 느낀 상실감을 언급하며, 전북 기업의 투자 유치, 전북 기반 조성, 도민 중심의 팀 육성, 복합 돔구장 건설 등을 약속했다. 박승호 포항시장 예비후보(국민의힘) 또한 포항 연고 2군 프로야구단 창단을 공약으로 내걸었으며, 2028년까지 380억원 이상을 투입하여 야구전용구장 조성을 추진할 계획이다. 경기도 성남시는 2028년까지 야구전용구장 조성을 추진하며, 프로야구 10여 경기를 유치하려는 계획을 가지고 있다. 이러한 프로야구단 창단 정책 및 공약이 쏟아져 나오는 배경에는 프로야구 관중의 폭발적인 증가가 자리하고 있다. 한국야구위원회 자료에 따르면, 팀당 14경기를 치른 14일까지 127만 6315명이 경기장을 찾았다. 올해 프로야구는 지난해 역대 최다 관중인 1231만 2519명을 넘어 1300만 관중 시대를 바라보고 있으며, 1982년 143만 8768명으로 시작하여 2024년 1천만 관중 시대를 열었다. 프로야구 관중은 축구, 배구, 농구 등 다른 구기 종목들을 압도하고 있으며, 지난해 프로축구 K리그는 229만 8557명, 프로농구 KBL은 82만 3376명, 프로배구 V리그는 64만 5526명의 관중을 기록했다.

하지만, 이러한 프로야구단 창단 움직임에 대한 비현실적인 측면을 지적하는 목소리도 높다. 신용한 민주당 충북지사 후보는 일본의 인구(1억 2500만명) 대비 12개 프로야구단, 한국의 인구(5100만명) 대비 10개 프로야구단이라는 현실을 감안해야 하며, 프로야구단 창단이 쉽지 않다는 입장을 밝혔다. 남중웅 한국교통대 스포츠산업학과 교수는 40년 이상 역사를 가진 한국 프로야구는 모든 구단을 기업이 운영하고 있으며, 대부분 적자 구조를 가지고 있어 자치단체 지원 구단 역시 적자가 불가피하다고 지적했다. 그는 야구 인기에 편승한 창단 공약은 포퓰리즘의 전형이며, 경제성, 주민 여론, 여건 등을 충분히 고려해야 한다고 강조했다





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