지방선거, 중앙 진영 논리와 TV 토론 부실 속에서 지역 일꾼을 찾는 고뇌

2024년 9월 전국동시지방선거 사전투표가 끝났지만, 후보 공천과 중앙 정당의 개입으로 지역 정보가 부족해 유권자들이 어려움을 겪고 있다. TV 토론 부재와 대통령의 현장 방문 논란, 허점투성 공약 등으로 선거 공정성에 대한 의심이 커지는 가운데, 실질적인 민생 정책을 제시하는 후보를 선택해야 함을 강조한다.

2024년 9월 전국동시 지방선거 가 본 투표일인 3일을 앞두고 사전투표가 마감되면서, 유권자들은 지역사회와 국가 미래를 좌우할 지방자치 일꾼들을 선택해야 하는 상황에 놓였다. 이번 선거는 단순히 광역·기초 자치단체장과 지방의원을 뽑는 차원을 넘어, 현역 국회의원들의 단체장 출마가 잇따른 '미니 총선' 양상을 띠면서 중앙 정당들의 진영 논리가 지방 선거 현장까지 스며들고 있다.

특히, 후보들의 공약은 인공지능·반도체 유치 등 과장된 내용이 난무하고, 실제 지역 주민이 필요로 하는 민생 정책과는 동떨어진 경우가 많다. 이런 상황에서 유권자들은 후보들의 표면적인 공약보다는 지역 문제에 대한 실질적인 이해와 실행 가능성을 따져야 할 필요가 있다. 하지만 선거 정보를 얻을 통로가 점점 좁아지고 있다. 서울시에서는 사전투표 시작 7시간 전인 28일 밤 11시에 단 한 차례의 TV 토론만을 진행했으며, 이는 유권자들의 눈과 귀를 가리는 결과를 초래했다.

여론조사에서 앞선 후보가 불리한 논란을 피하려는 듯 토론을 최소화한 것이며, 대신 진영 편향이 심한 유튜브 채널이 후보들의 출연 장을 제공하고 있다. 이러한 현상은 공직선거법이 '시·도지사 선거 TV 토론을 최소 1회 이상'으로 규정하도록 개정해야 할 필요성을 부각시킨다. 더불어 사전투표 직전에 현·전직 대통령이 민생 현장을 찾아 '선거 개입' 논란을 일으킨 점도 비판을 피할 수 없는 사안이다. 이재명 대통령은 부산·울산·김해 등에서 시민들을 만나며 "밥 먹는 걸 좋아한다"고 해명했지만, 선거와 직접 연결된 현장 방문은 공정성에 대한 의심을 키우고 있다.

정당 간 갈등 역시 지방선거를 뒤흔들고 있다. 대통령 수석보좌관회의와 국회 상임위에서 진행된 서소문 고가 사고 책임 규명, 그리고 경찰의 신속한 압수수색은 절차상 문제는 없을지라도 '선거 개입 의심'이라는 레이블을 붙이기에 충분하다. 더 나아가 '내란 세력 척결' 구호와 스타벅스 불매 인증샷 캠페인, 보수 진영의 '보수 결집' 외침 등은 중앙 정치 싸움을 지방 선거 무대로 옮겨 유권자들을 혼란스럽게 만든다. 여론조사 결과가 널뛰기하고 공표 금지 기간이 시작되면서, 유권자들의 고민은 더욱 깊어지고 있다.

결국 '내란 척결'과 '독재 저지'라는 거대 프레임 속에서 지역의 실제 문제를 해결할 수 있는 유능한 일꾼을 가려내는 것이 중요하다. 후보들의 공약을 살펴보면, 16명 중 80% 이상이 인공지능(AI) 관련 정책을 내세우고 국가 예산을 끌어와 반도체 공장을 유치하겠다는 약속을 반복하고 있다. 일부에서는 이를 '전국이 실리콘밸리가 된다'는 과장된 시나리오까지 제시하고 있다. 교육감 선거 역시 교육교부금 재정을 활용한 '돈 풀기' 공약에 급급한 모습을 보인다.

이러한 허점투성 공약들에 현명하게 대응하기 위해서는 유권자의 냉철한 판단이 필요하다. 특정 정당이나 후보의 승패에 일희일비하기보다는, 한 표 한 표가 지역 사회와 국가의 미래를 좌우한다는 점을 명심하고, 가장 현실적이고 실행 가능한 정책을 가진 후보에게 투표하는 것이 바람직하다. 최종적으로, 이번 지방선거는 지역 주민들의 민생과 발전을 위한 '공동체 일꾼'을 선출하는 중요한 기회이다. 선거가 끝난 뒤에도 지속적인 감시와 참여를 통해 선출된 일꾼이 지역 발전에 실질적인 기여를 할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

현재의 혼란스러운 정치 환경 속에서도 유권자 개개인의 신중하고 책임감 있는 선택이 지역 사회를 더욱 살찌우는 밑거름이 될 것이다





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지방선거 중앙정치 개입 TV 토론 부실 선거 공약 유권자 판단

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