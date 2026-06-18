지방선거 투표용지 부족 사태, 현장 기록 공개로 혼란 본격 드러나

송파·강남·광진·동작·서초 등 52개 투표소의 투표록이 공개돼 투표용지 부족 시점, 추가 교부 요청, 현장 혼란 등이 상세히 기록됐다. 이전 선거와 비교해 이번 지방선거의 관리 부실이 강조된다.

6·3 지방선거 때 투표용지 부족 사태가 발생한 현장을 기록한 '투표록'이 최근 공개되면서, 선관위 와 중앙 선거관리 위원회의 대비 체계에 대한 비판이 고조되고 있다. 서울시 송파구 잠실2동 제6투표소를 비롯해 강남·광진·동작·서초 등 439개 투표소 중 52개 투표소의 투표록이 주진우 국민의힘 의원이 소속된 선관위 국정조사 특별위원회를 통해 공개됐으며, 이 자료에는 투표용지 소진 시점, 추가 교부 요청, 현장 담당자와 유권자 간의 소통 내용 등이 시간 순서대로 상세히 기록돼 있다.

특히 송파구 잠실2동 제6투표소에서는 오후 2시 53분에 '용지 238매 남았음'을 알리고 추가 교부를 요청했으나, 3시 10분부터 40분간 세 차례에 걸친 연락에도 불구하고 별다른 조치가 이뤄지지 않았고, 4시 35분에 투표용지가 완전히 소진된 것으로 확인됐다. 그 후 1시간 20분이 넘는 공백 끝에 5시 59분에 '일련번호 없는 투표용지 50매 배달'된 사실이 적히며, 이때부터는 일련번호를 수기로 적는 과정에서 오류가 발생하고, 도장이 누락되는 등 혼란이 가중되었다.

현장은 급히 대기표를 발급하고 유권자들에게 투표 중단을 알리는 등 임시 대응에 나섰지만, 투표용지 부족 상황이 해소되기까지의 장시간 대기와 불확실성은 유권자들의 불만을 초래했다. 잠실7동 제2투표소에서도 비슷한 양상이 포착되었다. 오후 3시 30분에 남은 투표용지가 220매에 불과함을 파악한 뒤, 3시 45분에 200매를 추가 요청했으나 실제 투표용지가 도착한 시점은 5시 39분이었다.

이때부터는 일련번호 없는 용지를 수기로 입력하는 작업이 진행됐으며, 투표소 내 방송을 통해 여러 차례 투표 안내를 시행했지만, 오후 8시 35분까지도 대기표를 받은 17명의 유권자는 투표를 마치지 못한 채 남아 있었다. 기록에는 대기표 발급 후에도 인원 수가 수정된 흔적이 남아 있어, 현장의 혼선과 관리 오류가 심각했음을 보여준다. 구의3동 제3투표소에서는 '투표용지 부족해 대기해야 한다고 안내했지만 시간 없어 포기하고 떠났다'는 민원도 접수됐으며, 가락2동 제3투표소는 인근 투표소에서 400매를 빌려 쓰는 등 투표용지 대여가 이루어지는 등 비상 조치가 빈번히 일어났다.

이와 같은 사례들은 일련번호가 없는 용지 사용, 투표소 간 용지 대여, 투표 포기와 민원 제기 등 현장의 다양한 어려움을 드러낸다. 한편, 중앙선관위는 이번 지방선거뿐 아니라 4년 전 제8회 지방선거와 2022년 제22대 총선, 2020년 제21대 대통령선거에서도 일부 투표소에 추가 투표용지를 투입한 전력이 있다. 임미애 더불어민주당 의원이 제공한 자료에 따르면, 2018년 지방선거에서는 2곳 투표소에 100~200장의 추가 용지가 투입됐고, 2022년 총선에서는 1곳에, 2020년 대통령선거에서는 42곳에 최소 50장, 최대 500장의 추가 투표용지가 공급된 것으로 확인됐다.

그러나 이들 이전 선거에서는 투표용지 부족으로 인한 대기나 투표 중단 사례가 보고되지 않아, 이번 지방선거의 사태가 특별히 심각한 관리 부실로 평가되는 배경이 된다. 전문가들은 투표용지 재고 관리와 실시간 보충 체계의 미비가 이번 사태를 촉발했으며, 선관위가 향후 선거에서 재발 방지를 위한 시스템 개선과 투명한 정보를 제공해야 할 필요성을 강조하고 있다





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투표용지 부족 지방선거 투표록 공개 선관위 선거관리

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