지방선거 제도 개편 합의: 광역 비례대표 확대·중대선거구제 도입

더불어민주당과 국민의힘이 6·3 지방선거와 관련하여 광역의원 비례대표 비율을 10%에서 14%로 확대하고, 전남광주통합특별시 광역의원 선거구 4곳에 3~4인 중대선거구제를 도입하는 내용을 포함한 합의문을 발표했습니다. 또한 기초의원 중대선거구제 시범 지역 확대 및 시도당 산하 지역위원회 사무소 설치 허용 등도 포함되었습니다. 이번 합의는 32년 만의 광역 비례대표 확대 및 최초의 광역 중대선거구제 도입이라는 점에서 주목받고 있습니다.

더불어민주당과 국민의힘이 6·3 지방선거 와 관련하여 국회에서 회동을 갖고 광역의원 비례대표 비율을 14%로 확대하고, 전남광주통합특별시 광역의원 선거구 4곳에 3~4인 중대선거구제 를 도입하는 내용 등을 포함한 합의문을 발표했습니다. 이번 합의는 1994년 제도 도입 이후 32년 만에 처음으로 광역의원 비례대표 비율이 확대되는 것이며, 광역의원 선거에서 중대선거구제 를 실시하는 것도 처음입니다. 또한, 기초의원 3~4인 중대선거구제 시범 지역이 2022년 11곳에서 2026년 27곳으로 확대되며, 시도당 산하 당협위원회 또는 지역위원회에 사무소 1개소 설치가 허용됩니다. 이와 함께 헌법재판소가 헌법불합치 판정을 내린 전북특별자치도의회 장수군 선거구의 의원 정수는 지방소멸을 이유로 유지하기로 했습니다. 한편, 개혁진보 4당은 이번 여야 합의가 기득권 야합이라며 거세게 반발했습니다.

양당은 이날 국회 정치개혁특별위원회(정개특위) 법안소위와 전체회의를 열어 관련 법안들을 처리하고 본회의 표결까지 마칠 예정입니다. 이번 합의를 통해 광역의원 비례대표는 약 27~29명 늘어나 총 120여 명이 될 것으로 예상됩니다. 중대선거구제 도입은 거대 양당의 독점력을 완화하고 소수 정당의 의회 진입 문턱을 낮추는 효과를 가져올 것으로 기대됩니다. 그러나 소수 정당이 요구해온 2인 중대선거구제 폐지는 받아들여지지 않았습니다. 더불어민주당의 윤건영 의원은 비례대표 의원 증가에 대해 "대략 27~29명 정도 늘어난다"고 설명했습니다. 2022년 지방선거에서 총 872명의 광역의원을 선출했으나, 이번 합의안 통과 시 비례대표는 120여 명으로 늘어나 전체 광역의원 수는 증가할 것으로 보입니다. 광역의원 선거에서 중대선거구제가 시범적으로 실시되는 곳은 광주 동남·북갑·북을·광산을 등 4곳입니다. 중대선거구제는 한 선거구에서 여러 명을 선출하여 지역구 당선자의 획일성을 줄이고, 다양한 목소리를 반영하려는 취지입니다. 윤 의원은 소선거구제만을 실시해온 광역의회에서 시범적으로라도 중대선거구제를 도입하는 것은 "대단한 큰 진전"이라고 평가했습니다. 기초의원 선거구에서도 중대선거구제 시범 실시가 11곳에서 27곳으로 대폭 확대됩니다. 이는 기초의회에서도 다양한 정당의 진출 기회를 넓히고 주민들의 대표성을 강화하려는 노력의 일환입니다. 하지만, 소수 정당들이 강력하게 요구했던 2인 중대선거구제 폐지는 이번 합의에서 제외되었습니다. 이는 특정 지역구의 소수 정당이나 무소속 후보의 당선 가능성을 높이기 위한 제안이었으나, 거대 양당의 반대로 관철되지 못했습니다. 또한, 헌법재판소가 인구 편차 기준 위반으로 헌법불합치 판정을 내렸던 전북특별자치도의회 장수군 선거구의 의원 정수는 지방소멸이라는 특수성을 고려하여 유지하기로 결정되었습니다. 이는 인구 감소가 심각한 지역의 대표성을 확보하고 지역 균형 발전을 도모하기 위한 조치입니다. 서일준 국민의힘 의원은 "수도권은 계속 (인구가) 늘고 지방은 소멸하고 있어서, (소멸지역을) 대표하는 광역의원까지 없어지면 오히려 지역 소멸이 가속화지 않을까 하는 우려가 많아서, 지역균형 발전을 할 수 있도록 (의원 정수를 유지)했다"고 배경을 설명했습니다. 이러한 결정은 지방 소멸 위기에 대한 현실적인 고려를 반영한 것으로 해석됩니다. 한편, 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 개혁진보 4당은 이번 여야 합의를 "기득권 야합"이라며 강하게 비판했습니다. 이들은 애초 민주당과 합의했던 정치개혁안이 양당 협의 과정에서 대폭 후퇴했다고 주장하며, 특히 시도당 하부 조직에 지역 사무소 설치를 허용한 것에 대해 "지구당 부활"이라고 비판했습니다. 이에 대해 정개특위 국민의힘 간사인 서일준 의원은 "지구당 부활은 아니다"라며 "지역위에 사무실을 둘 수 없다는 부분만 둘 수 있다고 바꾼 것"이라고 해명하며 확대 해석을 경계했습니다. 이러한 논쟁은 선거 제도 개혁 과정에서 다양한 정치 세력 간의 입장 차이와 이해관계를 보여주는 사례입니다. 이번 지방선거 제도 개혁은 향후 한국 정치 지형에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 비례대표 확대는 정당 득표율에 따른 의석수 배분을 강화하여 비례성을 높이고, 중대선거구제 도입은 특정 지역구에서의 독점적인 당선을 견제하며 다당제 실현에 기여할 수 있습니다. 그러나 소수 정당의 요구가 충분히 반영되지 않았다는 비판과 함께, 지역구도 정치의 틀을 완전히 벗어나기는 어렵다는 분석도 나오고 있습니다. 향후 본회의 통과 과정 및 시행 결과에 따라 선거 제도의 실질적인 변화를 지켜볼 필요가 있습니다





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지방선거 정치개혁 비례대표 중대선거구제 여야합의

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