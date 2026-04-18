지방선거 D-10: 민주당 광역단체장 공천 마무리, 재보궐 승부수 띄운다

더불어민주당이 16개 시도광역단체장 공천을 마무리하고 재보궐선거 준비에 총력을 기울이는 가운데, 국민의힘은 서울시장 후보로 오세훈 시장을 확정하며 지방선거 승리와 당 혁신을 다짐했다. 중량급 인사들의 재보궐선거 출마도 이어지며 선거 열기가 고조되고 있다.

더불어민주당 이 제주지사 후보 발표를 끝으로 16개 시도광역단체장 공천을 마무리했습니다. 이제 당의 모든 역량은 재보궐선거 준비에 집중될 전망입니다.

이번 지방선거는 광역단체장 선거뿐만 아니라 국회의원 재보궐선거까지 함께 치러져 그 어느 때보다 치열한 경쟁이 예상됩니다. 민주당은 일찌감치 재보궐 공천 절차에 착수하며 의석수 방어 전략을 구상하고 있습니다. 하지만 정청래 대표는 이러한 움직임에 대해 유권자에 대한 예의가 아니라며, 꼼수를 쓰지 않겠다고 선을 그었습니다. 이는 민주당이 명분과 원칙을 앞세워 재보궐선거에 임하겠다는 의지를 피력한 것으로 풀이됩니다.

반면, 국민의힘은 서울시장 최종 후보로 오세훈 현 시장을 확정했습니다. 오 시장은 공약 발표와 함께 지방선거 승리를 통해 당을 재창당 수준으로 혁신하겠다는 포부를 밝혔습니다. 캠프 대변인 명의의 논평에서는 서울의 시간이 누군가의 정치적 치적을 위한 실험실로 전락했다며, 이를 멈추고 서울을 탈환하겠다는 강한 의지를 드러냈습니다. 이러한 발언은 민주당과의 치열한 경쟁을 예고하는 동시에, 서울시정에 대한 명확한 비전을 제시하려는 움직임으로 해석됩니다.

국민의힘의 경우, 현역 단체장의 강세가 두드러집니다. 만약 김영환 지사가 충북지사 후보 경선에서 승리한다면, 국민의힘 광역단체장 11명 모두 공천장을 받아 '현역 불패' 신화를 이어갈 가능성이 높습니다. 하지만 국민의힘은 보수 진영 우세 지역인 대구, 최대 유권자 지역인 경기, 그리고 전남·광주 통합시와 전북 지역 후보는 아직 결정하지 못했습니다. 이들 지역은 선거 결과에 큰 영향을 미칠 수 있는 만큼, 신중한 전략 수립이 필요해 보입니다.

지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재보궐선거에도 여야를 막론하고 중량감 있는 인사들이 대거 출사표를 던지고 있습니다. 부산 북갑 지역에는 한동훈 전 국민의힘 대표가 출마 의사를 밝힌 상태이며, 민주당에서는 하정우 청와대 AI미래기획수석 영입을 추진하는 것으로 알려졌습니다. 또한, 대법원 판결을 앞둔 김용 전 민주연구원 부원장이 민주당 측에서 거론되고 있으며, 국민의힘에서는 3선 출신의 유의동 전 의원이 해당 지역구에서 활발한 움직임을 보이고 있습니다. 특히 이재명 대통령의 옛 지역구인 인천 계양을은 김남준 전 청와대 대변인과 송영길 전 대표가 경쟁 구도를 형성하며 전국적인 관심사로 떠오르고 있습니다.

이처럼 여야는 광역단체장 선거와 함께 치러지는 재보궐선거를 통해 정치적 입지를 강화하고, 다가올 총선에 대한 동력을 확보하려는 치열한 수싸움을 벌이고 있습니다.





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지방선거 재보궐선거 더불어민주당 국민의힘 공천

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