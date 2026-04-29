지방선거 앞두고 공공기관 이전 경쟁…선거용 포퓰리즘 우려

6·3 지방선거를 앞두고 여야 후보들이 수도권 공공기관 지방 유치를 경쟁적으로 공약하며 선거용 포퓰리즘 논란이 일고 있습니다. 정부는 하반기 2차 공공기관 이전 로드맵 발표 예정이지만, 정치권의 무분별한 공약 남발이 이전 계획의 효율성을 저해할 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

다가오는 6·3 지방선거 를 앞두고 여야를 막론하고 수도권에 위치한 공공기관을 지방으로 유치하겠다는 공약이 쏟아져 나오고 있다. 이는 유권자들의 표심을 잡기 위한 경쟁적인 행보로 해석되며, 실질적인 지역 발전 보다는 선거용 포퓰리즘 이라는 비판도 제기되고 있다.

정부는 하반기에 ‘2차 공공기관 이전 로드맵’을 발표할 예정이지만, 선거를 의식한 정치권의 무분별한 공약 남발은 이전 계획의 효율성을 저해하고 불필요한 갈등을 야기할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 특히 전남광주통합특별시의 경우, 농·수협중앙회와 한국지역난방공사 등 정부에 이전을 건의한 기관만 40곳에 달할 정도로 이전 열기가 뜨겁다. 하지만 이러한 이전 요구가 지역 특성과 산업과의 연계성 없이 이루어질 경우, 오히려 기관의 경쟁력을 약화시키고 지역 경제 활성화에 기여하지 못할 가능성이 높다.

실제로 광주 지역 더불어민주당 의원들이 서울에 있는 한국예술종합학교를 광주로 이전하는 법안을 발의하자, 총학생회가 강력하게 반발하며 이전의 실효성에 대한 의문을 제기하고 있다. 광주가 아시아문화중심도시를 표방하고 있지만, 전문 예술인 양성 기관의 경쟁력을 유지하기 위해서는 수준 높은 강사진과 공연 인프라의 연계가 필수적이다. 이러한 준비 없이 일방적인 이전은 선거용 포퓰리즘의 전형적인 사례라고 볼 수 있다. 대구 역시 여야 후보 모두 기업은행 본점 이전을 공약으로 내걸고 있으며, 심지어 대법원을 대구로 옮기자는 주장까지 나오고 있다.

민주당과 조국혁신당 일부 의원이 지역 민심을 겨냥해 대법원 대구 이전 법안을 발의했지만, 법원행정처는 사법 수요자의 접근성 약화 등을 우려하며 반대 의견을 제시했다. 이러한 선심성 공약은 단기적인 표심 확보에 급급한 처사일 뿐이며, 유권자들은 이러한 무책임한 공약에 현혹되지 않도록 주의해야 한다. 이재명 대통령은 2차 공공기관 지방 이전과 관련하여 국가 생존이 걸린 문제이므로 모든 지역에 흩뿌리듯 나눠줄 수 없다는 원칙적인 입장을 밝혀왔다.

이는 노무현 정부 당시 153개 공공기관을 지방으로 이전했지만, 너무 많은 기관이 분산되어 효율성이 떨어지고 지역 성장에 실질적인 도움을 주지 못했던 과거의 실패를 교훈 삼아, 지역별 특화 산업과의 시너지 효과를 창출할 수 있는 방안을 모색해야 한다는 의미로 해석된다. 정부가 추진하고 있는 행정통합특별법에는 공공기관 이전 우선 고려 특혜가 포함되어 있어, 이미 통합한 전남·광주에만 혜택이 집중될 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 따라서 정부와 정치권은 대구·경북과 충남·대전 통합법 처리에도 속도를 낼 수 있도록 협력하고, 지역 간 균형 발전을 위한 실질적인 대책을 마련해야 할 것이다.

공공기관 이전은 단순히 기관의 위치를 옮기는 것이 아니라, 지역 경제 활성화와 국가 균형 발전에 기여할 수 있도록 신중하게 추진되어야 한다. 무분별한 이전은 오히려 역효과를 초래할 수 있으며, 장기적인 관점에서 국가 경쟁력을 약화시킬 수 있다는 점을 명심해야 한다





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