지방선거 앞두고 야당 대표, 미국 출국... '선거 포기' 논란

6.3 지방선거를 앞두고 국민의힘 장동혁 대표가 미국으로 출국하면서 선거를 등한시한다는 비판이 제기되었습니다. 한동훈 전 대표는 '지방선거 포기'라고 비판했고, 국민의힘은 외교적 성과를 강조하며 방어에 나섰습니다. 장 대표는 미국 국제공화연구소 초청으로 방문, 한미동맹, 한반도 현안 등을 논의할 예정입니다.

6.3 지방선거 가 52일 앞으로 다가온 가운데, 제1야당 대표가 미국으로 출국하며 정치권에 파장이 일고 있습니다. 보수 진영에서도 지방선거 준비에 박차를 가하는 시점에서, 선거와 민생 현안을 우선시하지 않고 방미 일정을 소화하는 장동혁 국민의힘 당 대표를 향한 비판의 목소리가 높아지고 있습니다. 국민의힘 측에 따르면, 장 대표는 11일 미국으로 출국하여 17일 귀국할 예정입니다. 당초 14일부터 미국을 방문할 계획이었으나, 미국 측의 요청으로 인해 출국 일정이 앞당겨졌다는 설명입니다. 장 대표는 12일 자신의 페이스북을 통해 '저는 어제, 세계의 자유를 지키는 최전선 워싱턴으로 출발했다'며 '대한민국의 미래를 결코 외면할 수 없기에 나아간다'는 입장을 밝혔습니다. 이번 방미는 미국 국제공화연구소(IRI)의 초청으로 이루어졌으며, 당초 2박 4일간의 일정으로 예정되었으나, 출국 날짜가 앞당겨지면서 일정이 늘어났습니다. 장 대표는 또한 지방선거 에 대한 언급을 빼놓지 않았습니다.

그는 '저는 지방선거를 앞둔 현재의 분열과 고통의 시간을 무겁게 받아들이고 있다'며 '위기의 대한민국 앞에서 우리는 모든 역량을 동원해야 한다. 6.3 지방선거는 자유와 민주주의를 지키는 거대한 전선이 될 것'이라고 강조했습니다.\최보윤 국민의힘 수석대변인은 12일 오전 국회 소통관에서 취재진과의 만남을 통해 장 대표의 방미 일정에 대한 설명을 덧붙였습니다. 최 수석대변인은 '장 대표의 방미 일정이 공개된 이후 미국 각계에서 면담 요청이 쇄도했다'며 '미국 측 요청에 따라 조기 출국을 결정하게 되었다'고 밝혔습니다. 면담 상대 등 구체적인 내용에 대해서는 외교 관례상 공개하기 어렵다는 입장을 보였습니다. 또한, 이번 방미 일정에는 김민수 최고위원도 동행하며, 김 최고위원은 자유민주주의에 대한 옹호 목소리를 높여온 인물로서, 보수정당의 일원으로서의 역할을 수행하기 위해 함께 한다는 설명을 덧붙였습니다.\한편, 한동훈 전 대표는 장 대표의 방미 소식에 대해 비판적인 입장을 보였습니다. 11일 경기 수원 팔달문 인근 전통시장에서 취재진과 만난 한 전 대표는 '미국에 지방선거 표를 찍어줄 유권자가 있는가?'라며 '지방선거를 50일 남겨놓고 미국에 가는 것은 이번 지방선거를 포기한 것으로 비춰질 수 있다'고 지적했습니다. 반면, 국민의힘 측은 장 대표의 방미가 지방선거에도 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 입장을 고수하고 있습니다. 최 수석대변인은 '이번 방미가 지방선거와 민생에 도움이 된다는 판단이 있었다'며 '지방선거에서 국민에게 약속할 수 있는 가장 확실한 성과가 민생을 지키는 외교 아니겠는가'라고 강조했습니다. 아울러 '국민의힘이 진정한 안보 정당이며, 국익을 지키는 정당임을 국민들에게 보여줄 기회를 마련하고자 한다'고 밝혔습니다. 장 대표는 IRI 간담회에서 한미동맹의 중요성, 한반도 현안 등을 주제로 연설할 예정이며, 미 상·하원 의원, 공화당 인사들과의 면담, 미 연방의회 지한파 의원 모임 '코리아 코커스' 소속 의원들과의 만남을 추진하고 있습니다. 백악관에서 미 행정부 인사들을 만나고, 교민과의 간담회 일정도 검토 중인 것으로 알려졌습니다





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