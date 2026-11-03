지방교부세 개편 반대, 시도지사협의회 37조 감소 경고

시도지사협의회가 정부 추진 지방교부세 개편으로 최대 37조3000억원의 자율재원 감소를 우려하며 현행 방식 유지를 요구했다. 교육계와 전문가들도 기금 신설과 채무 상환 우선성에 대해 첨예한 대립을 보이고 있다.

대한민국 시도지사협의회 가 정부가 추진하는 지방교부세 개편안에 강력히 반발하며 현행 산정 방식 유지를 촉구했다. 3일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 미래대응기금 설치 및 운용에 관한 법률안 공청회에서 유민봉 시도지사협의회 사무총장은 개편안이 시행될 경우 지방정부의 자율 재원이 최대 37조3000억원 줄어들 수 있다고 추정했다. 이는 중앙정부의 지원 규모가 동일하더라도 지방정부가 실제로 사용할 수 있는 재원의 실질적 가치가 크게 훼손될 수 있음을 경고하는 것이다.

현행 교부세 유지 시 100조 예상, 개편 시 62조로 급감

유민봉 사무총장에 따르면 현행 지방교부세 산정 방식을 그대로 유지할 경우 내년 지방교부세 규모는 약 100조2000억원에 달할 것으로 전망된다. 그러나 정부가 제안한 개편안이 적용될 경우 지방정부가 실질적으로 활용할 수 있는 재원은 약 62조9000억원으로 급감할 수 있다는 분석이다. 이는 추가 세수를 제외함에 따라 발생하는 교부세 감소분 30조5000억원과 지방재정 사업에 수반되는 추가 지방비 부담 최대 6조8000억원을 반영한 결과다.

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유 총장은 지원 금액이 같더라도 지방정부의 재정 자율성이 보장되지 않는다고 지적했다. 특히 지방비 매칭 부담이 발생하면 지방정부가 자체적으로 사용할 수 있는 재원이 그만큼 줄어드는 구조라고 설명한다. 그는 범정부 재정분권 TF를 조속히 재가동해 지방교부세 개편과 지방재정 확충을 함께 논의해야 한다고 강조했다. 또한 지방교부세율과 지방세 비중 인상이며 국고보조사업의 국비 부담률 상향 등도 필요하다고 덧붙였다.

교육계 내국세 연동 고수, 5% 완충장치 제안

교육계 역시 지방교육재정교부금 개편에 반대하며 별도의 재원 조정 방안을 제시했다. 정근식 서울시교육감은 법정 인력 확보, AI 기기 교체, 학생 마음 건강 지원 등 긴급 수요를 고려할 때 내년 최소 88조4000억원의 교부금이 필요하다고 주장했다. 이는 내년도 정부안인 78조9000억원보다 9조5000억원 많은 규모다. 정 교육감은 내국세의 20.79%를 교부금으로 배분하는 현행 제도를 유지해야 한다고 밝혔다.

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정근식 교육감은 전년 대비 교부금 증가율이 5%를 넘을 경우 초과분을 국가와 교육청이 나누는 5% 완충장치를 제안했다. 이 방안이 적용될 경우 내년 교육청 교부금은 89조6000억원으로 정부안보다 10조7000억원 늘어난다는 추산이다. 그는 교부금이 5%를 초과해 증가하면 초과분의 3분의 2는 국가가 미래 대응 재원으로 활용하고 3분의 1은 교육청에 배분한다고 설명했다. 반대로 5%를 초과해 감소하면 초과 감소분의 3분의 1을 국가가 보전해 주는 구조다.

국채 이자율 4%대, 빚 상환 우선 주장 vs 안정성 강조

미래대응기금의 경제적 타당성을 놓고 전문가들의 의견이 팽팽히 맞섰다. 송헌재 서울시립대 경제학부 교수는 국가채무가 늘어나는 상황에서 기금 적립보다 채무 줄이는 것이 우선이라고 지적했다. 그는 국채 이자율이 거의 4% 이상인 상황에서 왜 빚을 갚지 않고 기금을 마련하느냐는 의문이 든다고 말했다. 나중에 돈이 필요할 때 다시 국채를 발행해도 된다는 입장이다.

송헌재 교수는 기금 편성 사업의 적절성에도 의문을 제기했다. 일반 회계에서 충분히 수행 가능한 사업을 왜 기금으로 분리했는지 의심스럽다고 밝혔다. 또한 기금 운용 과정에서 국회의 재정 통제권이 약화될 가능성도 우려했다. 반면 김정훈 재정정책연구원장은 미래대응기금이 세수 변동성을 완화하고 중장기 재정 안정성을 높일 수 있다고 평가했다.

연 1조대 재정편익 기대, 다년도 완충 장치 의미

김정훈 원장은 여유 자원 적립으로 세출의 중장기 안정성을 확보할 수 있다고 봤다. 중앙정부와 지방자치단체가 통합적으로 재원을 운영하면 재정 효율성이 제고될 수 있다는 것이다. 그는 미래대응기금 운용수익률을 3.5~3.85%로 가정하며 기존 지방재정안정화기금 수익률 2.53%보다 높은 수익을 거둘 수 있다고 분석했다. 다른 안정성에 따른 편익을 모두 제외하고 오직 수익률만 계산하더라도 1조~2조원 정도의 편익이 발생한다고 설명했다.

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김현아 한국조세재정연구원 재정연구본부장도 일반 회계 중심의 단년도 예산에서는 세수 변동의 급등락이 지속할 우려가 있다고 지적했다. 하지만 기금은 다년도 완충 장치로서 의미가 크다고 평가했다. 정부는 이러한 다양한 의견을 수렴하여 지방재정 건전성과 자율성 간의 균형을 찾을 방안을 모색해야 할 전망이다.