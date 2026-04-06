지방 행정 통합, 지역 소멸 해법 될까? 창원 사례로 본 성공 조건

지방 선거를 앞두고 광역 자치 단체의 행정 통합 논의가 활발히 진행되는 가운데, 과거 마산·창원·진해 통합 사례를 통해 행정 통합의 성공 조건을 분석하고, 지역 소멸 문제 해결을 위한 실질적인 방안을 모색합니다. KBS 1TV '마산아재와 20조' 다큐멘터리 제작진과의 인터뷰를 통해 행정 통합의 긍정적 측면과 부정적 측면을 심층적으로 살펴보고, 지역 주민들의 삶과 정체성을 고려한 통합 전략의 중요성을 강조합니다.

지방 선거를 앞두고 지역 간 행정 통합 이 주요 이슈로 떠올랐습니다. 행정 통합 은 이전에도 시도되었지만, 과거에는 기초 자치 단체의 통합이 주를 이루었던 반면, 이번에는 광역 자치 단체의 통합이 논의되고 있습니다. 이러한 변화의 가장 큰 배경에는 수도권 집중으로 인한 지역 소멸 위기가 자리 잡고 있습니다. 하지만 이러한 행정 통합 이 과연 지역 소멸을 해결할 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 지난 3월 31일, KBS 1TV에서는 '마산아재와 20조'라는 제목의 다큐멘터리가 방송되었습니다. 이 다큐멘터리는 2010년 마산, 창원, 진해의 통합 이후 16년간 창원시에서 발생한 갈등과 문제점을 심층적으로 조명했습니다. 또한, 일본의 행정 통합 사례를 통해 성공적인 통합을 위한 방안을 제시했습니다. 본 기자는 이 다큐멘터리를 취재한 오정현 기자와 전화 인터뷰를 진행하여, 다큐멘터리의 제작 배경과 행정 통합 에 대한 심도 있는 이야기를 나눴습니다.

오정현 기자는 인터뷰를 통해 행정 통합이 단순한 행정구역 합병이 아닌, 주민의 삶과 정체성, 지역의 미래를 결정짓는 중요한 문제임을 강조했습니다.\오정현 기자는 다큐멘터리 제작 과정에서 겪었던 어려움과 이를 극복하기 위한 노력에 대해 설명했습니다. 특히, 추상적인 주제를 시청자들이 쉽게 이해할 수 있도록 애니메이션 기법을 활용한 점이 인상적입니다. 그는 행정 통합이라는 주제가 눈에 보이는 대상이 없어 시각적인 표현에 어려움을 겪었지만, 만화 형식을 통해 시청자들이 직관적으로 이해할 수 있도록 노력했다고 밝혔습니다. 또한, 행정 통합을 취재하게 된 배경에 대해 설명하며, 과거 마산·창원·진해 통합 사례를 통해 행정 통합의 긍정적 측면과 부정적 측면을 모두 조명하고자 했다고 밝혔습니다. 특히, 이번 통합 논의에서는 20조 원이라는 막대한 재정이 투입될 예정인데, 이는 단순한 정책이 아닌 국가 차원의 중대한 결정이므로, 과거 사례를 면밀히 분석하고 미래를 위한 준비가 필요하다고 강조했습니다. 김영삼 정부 당시의 시군 통합과 현재 논의되는 행정 통합의 차이점에 대해서도 설명했습니다. 과거에는 지방자치제 부활 과정에서 중복된 행정조직을 줄이고 도농 간 격차를 완화하려는 목적이 컸던 반면, 현재는 지역 소멸 위기에 대응하기 위한 생존 전략의 일환으로 추진되고 있다고 밝혔습니다. 이는 같은 '통합'이라는 용어를 사용하지만, 출발점 자체가 다르다는 점을 시사합니다.\창원시의 현재 분위기에 대한 질문에, 오정현 기자는 마산 출신 주민이 자신을 소개할 때 여전히 '마산'이라는 지명을 사용하는 모습에서 지역 정체성의 중요성을 느꼈다고 말했습니다. 그는 행정은 쉽게 바꿀 수 있지만, 사람들의 정체성은 쉽게 통합되지 않는다는 점을 강조하며, '합쳐졌다'는 것과 '섞였다'는 것은 전혀 다른 의미라고 설명했습니다. 또한, 젊은 세대에서는 마산과 창원 간의 경계가 흐려지고 있다는 점을 언급하며, 세대 변화에 따른 인식의 변화를 보여주었습니다. 마산·창원·진해 통합 당시 주민 투표 없이 시의회 의결로 통합이 결정된 과정에 대한 문제점도 지적했습니다. 당시 지방의회 구조상 국회의원의 공천권 영향력이 강했고, 지방선거를 앞둔 시점이었기 때문에 시의원들이 공천에 대한 부담을 느낄 수밖에 없는 상황이었다고 설명했습니다. 이러한 구조적인 한계는 주민 의견 수렴 없이 속도전으로 통합이 추진되는 결과를 낳았다고 평가했습니다. 다큐멘터리에서는 마산, 창원, 진해 출신 세 명의 인터뷰를 통해 통합 이후 16년간의 감정과 관계를 보여주고자 했습니다. 세 사람의 대화를 통해 지역 주민들이 느끼는 소외감, 불만, 그리고 지역 정체성의 문제를 생생하게 전달하고자 했습니다. 창원 통합 16년 후, 주민들의 불만이 여전히 높은 이유에 대해 오정현 기자는 단순히 '왜 합쳤느냐'가 아니라 '합친 뒤에 왜 이렇게 운영됐느냐'에 대한 불만이 컸다고 분석했습니다. 약속 이행, 지역 간 균형, 주민 의견 반영 등 통합 이후의 과정에 대한 불만이 누적된 것이라고 설명했습니다. 마산 지역의 쇠락에 대해서는 마산만의 문제가 아니라, 통합 이후 자원과 기능의 불균형으로 인해 특정 지역이 소외될 수 있다는 점을 지적했습니다. 그는 통합 자체가 중요한 것이 아니라, 통합 이후의 계획과 균형 장치가 중요하다고 강조했습니다. 광주와 전남의 통합에 대한 질문에, 오정현 기자는 역사적, 생활권적 연결성이 높은 광주와 전남의 통합이 마산·창원·진해와는 다른 양상을 보일 수 있지만, 통합 이후 재정과 권한 배분, 중심 도시와 주변 지역의 관계 설정, 주민들의 납득 여부가 중요하다고 밝혔습니다. 원래 하나였던 광주와 전남의 통합이 단순히 과거로의 회귀가 아닌, 한 번 분리된 경험을 통해 변화된 상황임을 강조하며, 인프라나 자원이 광주로 집중되는 '빨대 효과'에 대한 우려를 표명했습니다. 이재명 정부의 균형 발전에 대한 정책 방향에 대해, 오정현 기자는 행정 통합을 지방 소멸에 대한 생존 전략으로 보는 정부의 문제의식에는 공감하지만, 창원 사례를 통해 규모 확대가 곧 지역 발전을 보장하는 것은 아니라는 점을 지적했습니다. 그는 통합이라는 형식보다는 그 안에 담길 산업 전략, 재정 전략, 생활권 재편 전략이 중요하며, 전문가들이 강조하는 것처럼 통합 자체가 답이 아님을 강조했습니다. 마지막으로, 20조 원의 재원 마련 문제에 대해, 오정현 기자는 지속 가능한 재원 구조 마련의 중요성을 강조하며, 단순히 큰돈을 지원하는 것만으로는 부족하며, 재원 조달 방안에 대한 검증이 필요하다고 지적했습니다. 또한, 일본의 행정 통합 사례를 통해 배울 점을 찾아야 한다고 덧붙였습니다





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