지드래곤 재단, 유네스코 세계유산위원회 부산 개최 지원 협력

지드래곤이 설립한 저스트피스 재단이 문화재청과 협력하여 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회 성공적 개최를 지원하고, 세계유산기금에 대한 인지도를 높이는 데 힘을 보탠다.

문화재청이 지드래곤이 설립한 재단 ‘저스트피스(Just Peace) 재단’과 유네스코 세계유산위원회 성공적 개최를 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최를 성공적으로 지원하고, 유네스코 세계유산기금에 대한 국내외 인지도를 높이는 데 목적을 두고 있다.

문화재청은 지난 24일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 저스트피스 재단과 이 같은 내용의 협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 저스트피스 재단은 지드래곤이 자신의 저작권을 기부하여 2024년에 설립된 공익재단으로, 예술을 통한 사회 문제 해결 및 문화 분야 인재 양성 등 다양한 활동을 펼쳐왔다. 지드래곤은 이 재단의 명예이사장으로 활동하고 있다. 이번 협약에는 저스트피스 재단 및 관계자들이 세계유산위원회에 참여하는 방안과 세계유산기금 캠페인 기획·운영 방안 등이 포함되어 있다.

문화재청은 저스트피스 재단과의 협력을 통해 세계유산과 세계유산기금에 대한 국민적 이해와 관심을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다. 오희영 저스트피스 재단 대표이사는 “전쟁과 기후변화 등 세계가 복합적인 위기에 직면한 상황에서 이번 세계유산위원회 회의가 국제적인 연대와 협력의 중요성을 다시 한번 일깨우는 계기가 되기를 바란다”고 말했다. 허민 문화재청장은 “재단이 추구하는 가치와 사회공헌 프로젝트를 통해 축적된 다양한 노하우를 활용하여 세계유산과 세계유산기금에 대한 국민적 이해를 높이는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 화답했다.

협약식에서는 허민 문화재청장과 오희영 저스트피스 재단 대표이사가 상호 협력을 다짐하며 악수하는 모습이 포착되었다. 문화재청은 이번 협약을 통해 세계유산위원회의 성공적인 개최뿐만 아니라, 유네스코의 가치 실현에도 기여할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 특히, 지드래곤의 사회적 영향력을 활용하여 젊은 세대의 관심과 참여를 유도하고, 세계유산 보존에 대한 공감대를 확산하는 데 주력할 계획이다. 저스트피스 재단은 앞으로도 예술과 문화를 매개로 사회적 책임을 다하고, 지속 가능한 발전에 기여하는 다양한 활동을 전개해 나갈 예정이다.

문화재청과의 협력은 이러한 노력의 일환으로, 세계유산 보존이라는 중요한 과제에 동참하는 의미를 가진다. 이번 협약은 단순한 행사 지원을 넘어, 세계유산의 가치를 널리 알리고, 미래 세대에게 온전히 전달하기 위한 장기적인 협력 관계 구축의 시작을 의미한다. 문화재청은 저스트피스 재단과의 지속적인 소통과 협력을 통해 세계유산 관련 정책 수립 및 실행에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다. 또한, 세계유산기금 모금 캠페인을 통해 확보된 재원은 유네스코 세계유산 보존 및 관리 사업에 투명하게 사용될 예정이다.

이를 통해 세계유산의 지속 가능한 보존과 발전에 기여하고, 인류 공동의 유산으로서의 가치를 더욱 높여나갈 수 있을 것이다. 저스트피스 재단은 앞으로도 다양한 문화 콘텐츠를 개발하고, 사회적 메시지를 담은 캠페인을 전개하여 세계유산 보존에 대한 국민적 관심을 지속적으로 높여나갈 계획이다. 문화재청은 이러한 노력에 적극적으로 협력하고 지원하여, 세계유산 보존이라는 공동의 목표를 달성해 나갈 것이다





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G-Dragon Just Peace Foundation UNESCO World Heritage Committee Busan Korea Heritage Service World Heritage Fund Cultural Collaboration

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