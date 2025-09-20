지난 주 신문 1면 사진 모음: 가뭄, 법정, 그리고 사과

지난 한 주 동안의 신문 1면 사진들을 모아봤습니다. 가뭄으로 고통받는 강릉, 법정 출두, 그리고 고객 정보 유출 사태로 인한 기업의 사과 등 다양한 사건들을 담았습니다.

※ 신문의 1면은 그날 신문사의 얼굴과 같습니다. 1면에 게재된 사진은 가장 먼저 시선을 사로잡는 눈동자와 같은 역할을 합니다. 경향신문 기자들과 국내외 통신사 기자들이 취재한 하루 동안의 사진 3000~4000장 중에서 선택된 단 하나의 사진이 바로 1면 사진입니다. 지난 한 주 (월~금) 동안의 1면 사진들을 모아보았습니다.\■ 강릉에 단비...‘식수 마지노선’만 채운 오봉저수지 (9월 15일) 사진 크게보기 강원도 강릉 지역에 내린 90mm 가량의 비로 인해 강릉 지역의 주요 식수원인 오봉저수지 의 저수율이 14일 오후 5시 기준 16%로 전날보다 3%p 상승했습니다. 역대 최악의 가뭄으로 물 부족 사태를 겪고 있는 강원 강릉에 지난 12~13일 최대 90mm의 단비가 내렸지만, 안타깝게도 해갈에는 역부족이었습니다. 강릉시의 주요 상수원인 오봉저수지 의 저수율은 다소 상승했지만, 제한급수를 해제할 수 있는 수준에는 한참 미치지 못했습니다. 이틀에 걸쳐 내린 비로 11.

5%까지 내려갔던 오봉저수지 저수율은 14일 오후 5시 기준 16%까지 올라왔습니다. 하지만 평년 저수율 71.7%와 비교해 보면 턱없이 부족한 상황입니다. 15일 월요일자 1면 사진은 오봉저수지를 담았습니다. 여전히 저수율이 부족하여 저수지의 일부 바닥이 드러나 보입니다. 3% 가량 물이 불어났지만, 전후 사진의 큰 변화는 느껴지지 않습니다. 물이 조금 더 있어 보이는 지점을 사진으로 보여주는 정도입니다. 마치 소금장수와 우산장수 자식을 둔 부모의 심정처럼, 비가 와도 걱정이고 안 와도 걱정입니다. 오직 하늘만을 바라볼 수밖에 없는 현실입니다. 폭우와 폭염, 가뭄의 계절을 지나가고 있습니다. 자연은 더욱 빈번하고, 더욱 분명하게 경고를 보내는 듯합니다.\■ 무거운 퇴근길 (9월 16일) 사진 크게보기 여당 인사들의 잇따른 사퇴 압박을 받고 있는 조희대 대법원장이 15일 업무를 마치고 서울 서초구 대법원 청사를 나서고 있습니다. 한수빈 기자가 촬영했습니다. 여당은 공개적으로 조희대 대법원장의 사퇴를 요구하고 있습니다. 정청래 더불어민주당 최고위원이 15일 조 대법원장을 향해 “지금이라도 사퇴하는 게 맞다”고 강하게 비판했습니다. 정 최고위원은 국회에서 열린 최고위원회의에서 “재판 독립, 법원의 정치적 중립은 조 대법원장 본인이 스스로 어긴 것 아니냐”며 이와 같이 주장했습니다. 전날 민주당 소속 추미애 국회 법제사법위원장 또한 페이스북을 통해 “조 대법원장이 헌법 수호를 핑계로 ‘사법 독립’을 외치지만, 속으로는 내란범의 재판을 지연시켜 보호하고 있다”며 “사법 독립을 위해서는 자신이 먼저 물러나야 한다”고 밝혔습니다. 16일자 1면 사진은 조희대 대법원장이 업무를 마치고 대법원 청사를 나서는 모습을 담았습니다. 입을 굳게 다문 채 차량에 오르는 모습은 사진 제목처럼 ‘무거운 퇴근길’ 그 자체였습니다. 대법원장의 출퇴근 취재는 대법원의 협조가 필수적입니다. 대법원에서 취재를 허가해야 청사 현관 앞에서 대법원장의 출퇴근 모습을 사진으로 담을 수 있습니다. 언론의 필요에 의해 요청을 하지만, 사진이든 글이든 보도를 통해 대법원장의 메시지를 전달할 수 있다는 법원 측의 판단도 작용하는 것으로 보입니다.\■ 영장심사 마치고 서울구치소 향하는 권성동 (9월 17일) 사진 크게보기 권성동 국민의힘 의원이 16일 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 향하고 있습니다. 권 의원은 2022년 1월 통일교 측으로부터 윤석열 당시 국민의힘 대선 후보 지원 명목으로 통일교 사업 지원 청탁과 함께 현금 1억원을 수수한 혐의를 받고 있습니다. 연합뉴스에서 보도했습니다. 통일교 청탁 의혹에 연루된 권성동 국민의힘 의원이 16일 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문 (영장실질심사)을 받았습니다. 권 의원은 3대 특별검사 수사가 개시된 이후 현역 의원 가운데 유일하게 구속영장이 청구된 인물입니다. 권 의원은 이날 법원에 도착해 “문재인 정권 때 검찰 탄압 수사가 생각난다”며 “그때도 결백했고, 이번에도 결백하다”고 자신의 결백을 주장했습니다. 권 의원은 2022년 1월 전 통일교 간부로부터 통일교 숙원사업 추진을 청탁받고, 1억원을 수수한 혐의 (정치자금법 위반)를 받고 있습니다. 앞서 김건희 여사가 연루된 의혹을 수사하고 있는 민중기 특검팀은 증거인멸 우려가 있다며 지난달 28일 권 의원에 대한 구속영장을 청구했고, 국회는 지난 11일 본회의에서 권 의원의 체포동의안을 가결했습니다. 1면 사진은 권 의원이 법원에서 영장실질심사를 마치고 구속영장 발부 여부를 기다리기 위해 서울구치소로 향하는 모습을 담고 있습니다. 불체포특권 포기 의사를 밝히며 승부수를 던졌던 권 의원은 17일 결국 구속되었습니다. ‘원조 윤핵관’ (윤석열 측 핵심 관계자)인 권 의원은 “나는 결백하다”고 주장했으나, 영장 전담 판사는 “증거 인멸의 염려가 있다”며 그를 구속했습니다.\■ 조사 9시간반 만에 휠체어 타고 귀가 (9월 18일) 한학자 통일교 총재가 17일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 있는 민중기 특별검사팀에서 조사를 받은 뒤 휠체어를 타고 귀가하면서 취재진에 둘러싸여 질문을 받고 있다. 연합뉴스에서 보도했습니다. 한학자 통일교 총재가 17일 민중기 특검팀에 출석하여 조사를 받았습니다. 권성동 국민의힘 의원이 통일교로부터 청탁과 함께 금품을 받은 혐의로 구속되면서, 특검은 청탁 및 로비 의혹 사건의 ‘최종결재자’로 지목된 한 총재를 겨냥했습니다. 특검의 소환에 세 차례나 불응했던 한 총재는 이날 특검 사무실에 자진 출석하여 조사를 받았습니다. 특검은 한 총재의 혐의를 정치자금법·청탁금지법·정당법 위반, 업무상 횡령, 증거인멸 교사 등 5가지로 보고 있습니다. 18일자 1면 사진은 한학자 총재가 특검에서 9시간 반 동안 조사를 받고 귀가하는 모습을 담았습니다. 한 총재는 ‘권 의원에게 1억원을 왜 전달했냐’는 질문에 “내가 왜 그럴 필요가 있느냐”고 반문했습니다. ‘김건희 씨에게 목걸이와 가방을 전달한 적 없느냐’는 질문에는 “내가 왜 그래야 하냐”고 답했습니다. 한 총재는 부축을 받으며 출석했지만, 휠체어를 타고 귀가했습니다.\■ 고개 숙인 임원진 (9월 19일) 사진 크게보기 조좌진 대표이사 (왼쪽에서 네 번째)를 비롯한 롯데카드 임원들이 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 외부 해킹 공격으로 인한 고객 정보 유출 사태에 대해 사과하고 있다. 성동훈 기자가 촬영했습니다. 롯데카드의 ‘해킹 사고’로 인해 전체 고객의 30%에 해당하는 297만 명의 정보 200GB (기가바이트)가 유출된 것으로 확인되었습니다. 28만 명은 카드 비밀번호, 보안코드 (CVC)까지 유출되어 카드 부정 사용 가능성이 있는 것으로 나타났습니다. 롯데카드는 지난 1일 정보 유출 규모가 1.7GB라고 금융당국에 신고했습니다. 하지만 이후 금융당국이 참여한 현장조사 과정에서 200GB의 정보가 유출된 것으로 확인되었습니다. 롯데카드가 사고 발생 후 보름이 넘도록 해킹 사실을 인지하지 못해 피해 규모가 커졌다는 지적이 나왔습니다. 19일자 1면 사진은 조좌진 대표이사를 비롯한 임원들이 고객 정보 유출 사태 관련 기자회견에서 사과하는 장면입니다. ‘90도’로 허리를 굽히고 고개를 숙이는 모습은 흔히 기업의 사과 기자회견에서 보이는 전형적인 모습입니다. 사진기자는 이 장면을 포착하려 노력했지만, 사태에 분노한 고객들이 이 사진에서 ‘진심 어린’ 사과를 읽어낼 수 있을지는 의문입니다. 현장 기자는 고개 숙인 임원들 뒤에 드리워진 그림자에 의미를 부여했습니다. 정작 지면에서는 그림자가 잘려나가 아쉬움을 자아냈습니다





