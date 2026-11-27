정부의 증권시장안정펀드(증안펀드) 본격 가동 소식이 나온 가운데, 코스피가 4.34% 반등하며 4900선을 회복했다. 외국인과 기관의 대규모 순매수가 상승을 견인했다.

국내 증시가 연일 지속된 하락세를 벗어나 큰 폭의 반등에 성공했다. 27일 유가증권시장과 코스닥시장에서 주가가 크게 오른 가운데, 이 같은 상승 세력의 핵심 동인은 정부의 증권시장안정펀드( 증안펀드) 가동 본격 준비 소식 때문으로 분석된다. 금융당국이 시장 안정 장치를 활성화한다는 명확한 신호가 시장 참여자들의 심리를 회복시켰다.

이날 코스피는 전날보다 4.34% 상승한 4,915.68로 장을 마쳤다. 이 지수는 4,900선이라는 심리적 저항선을 다시 회복하는 데 성공했다. 장 시작 전일 대비 0.37% 오른 4,728.80에 출발한 코스피는 장 초반 약세 흐름으로 전환하기도 했으나, 장이 진행될수록 상승세를 가속화했다. 마감 직전까지 매수세가 몰리며 상승 폭을 크게 넓혔다.

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반도체 대형주 중심 상승세 확대

부진했던 반도체 대형주의 회복세가 뚜렷하게 드러났다. 삼성전자는 전 거래일 대비 4.55% 상승한 17만 9,100원에 거래를 마쳤으며, 에스케이(SK)하이닉스는 5.41% 오른 111만 원에 거래가 종료되었다. 또한 삼성전자 우선주는 5.84% 오르는 등 선방했다. 이 같은 반도체 섹터의 강세는 단순한 기술주 회복을 넘어 시장 전체로 확대되었다.

엘지(LG)에너지솔루션과 현대차 역시 각각 4.8%, 3.86% 상승하며 상승 행렬에 동참했다. 이로 인해 반도체 대형주를 제외한 다른 종목들까지 상승 열기가 고르게 퍼지는 효과를 낳았다. 유가증권시장 상장사 중 상승한 종목은 783곳에 달했으며, 하락 종목은 109곳에 그쳐 전체 상승 종목 비중이 86%에 달하는 등 광범위한 상승장이 형성되었다.

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코스닥 8.13% 폭등, 알테오젠 등 주가 급등

코스닥 지수는 전날보다 8.13% 급등한 708.99로 마감했다. 이는 지수가 700선을 넘어선 지난 11일(705.10) 이후 12거래일 만의 일이다. 코스닥 지수는 1.34% 상승한 664.52에 출발했으나, 장 초반부터 강력한 매수세가 작용하며 급격한 오름세를 기록했다. 이에 따라 코스닥150 선물 가격과 코스닥150 지수가 급등하여 매수 사이드카가 발동되기도 했다.

코스닥 내 대장주들의 활약이 두드러졌다. 바이오 기업 알테오젠은 9.4% 상승했으며, 대표 로봇주인 레인보우로보틱스는 13.7% 폭등했다. 2차전지 기업 에코프로비엠은 13.44% 치솟았고, 반도체 소부장 기업 주성엔지니어링은 14.36% 급등했다. 정보보안 기업 안랩도 6.08% 오르며 시장의 이목을 집중시켰다. 로봇, 바이오, 2차전지 등 코스닥을 이끄는 대표 업종이 모두 상승 탄력을 받은 것이다. 코스닥 내 상승 종목은 1,559곳에 달해 하락 종목 142곳을 압도했다.

외국인·기관 순매수, 개인 대량 매도

유가증권시장과 코스닥 양 시장의 지수를 견인한 주체들은 외국인과 기관 투자자였다. 외국인은 유가증권시장에서 1조 1,266억원을, 코스닥에서 3,030억원을 순매수하며 강한 매수세를 보였다. 기관 투자자 역시 유가증권시장에서 2,369억원, 코스닥에서 5,868억원을 매수했다. 반면, 개인 투자자들은 간만의 상승장에 대해 이익 실현 매도 등을 이유로 유가증권시장에서 1조 7,740억원, 코스닥에서 8,844억원을 순매도했다.

시장 분석가들은 외국인 및 기관의 대규모 유입 원인으로 정부의 증안펀드 가동 준비가 본격화됐다는 점을 꼽는다. 금융위원회는 오는 30일 금융권을 소집해 시장안정 긴급 점검회의를 개최할 계획이다. 이 자리에서 증안펀드의 확대 방안과 구체적인 가동 방안이 논의될 것으로 예상된다. 이경민 대신증권 연구원은 실제 가동 시점과 증액 규모는 확정되지 않았으나, 투자 심리 개선에 기여한 점이 긍정적이라고 평가했다.

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이외에도 기업 배당금의 재투자 기대감이 상승을 뒷받침했다. 이날 삼성전자가 약 30조원의 배당금을 지급함에 따라, 대규모 배당금이 시장에 풀릴 경우 재투자가 이뤄질 것이라는 기대감이 작용했다. 정부와 금융당국의 시장 안정책 기대와 기업들의 실적 및 배당 여력이 결합하며 증시의 반등 세력이 강화된 것으로 보인다.