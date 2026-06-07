증시 호황에 '빚투' 급증... 금융권 신용대출 6개월 만에 증가세 전환

증시 강세로 빚투 수요가 급증하면서 금융권 신용대출이 6개월 만에 증가세로 돌아섰다. 금융당국은 과열 조짐을 경계하며 추가 규제 대신 투자 상품 점검을 강화하고 있다.

지난 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에는 코스피 지수가 8,160.59로 마감하며 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 하락한 모습이 표시됐다. 같은 날 원/달러 환율은 전 거래일(1529.7원)보다 9.4원 오른 1539.1원에 거래를 마쳤다.

이러한 증시 강세가 이어지면서 투자 자금을 빌려 주식에 투자하는 이른바 '빚투' 수요가 급증하고 있다. 전체 금융권의 신용대출 잔액이 6개월 만에 증가세로 돌아섰으며, 특히 이달 들어서는 단 사흘 만에 은행권 신용대출이 1조원 가까이 늘어나 금융당국의 고민도 깊어지고 있다. 금융권에 따르면 지난달 전체 금융권 신용대출 잔액은 지난해 11월 이후 처음으로 증가 전환한 것으로 파악됐다. 지난해 12월부터 올해 4월까지 감소세를 이어오던 신용대출이 증시 활황과 맞물려 다시 늘어나기 시작한 것이다.

특히 은행권의 증가세가 두드러진다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 개인 신용대출 잔액은 지난달 말 기준 104조9000억원으로, 한 달 전보다 2조1000억원 증가했다. 이달 들어서도 증가 속도는 더욱 빨라져, 지난 4일 기준 5대 은행 개인 신용대출 잔액은 전월 말 대비 9894억원 늘어 3영업일 만에 증가폭이 1조원에 육박했다. 금융권에서는 투자자들이 그동안 개설만 해두고 사용하지 않았던 마이너스통장을 최근 증시 상승 국면에서 적극 활용하고 있는 것으로 분석한다.

실제 대표적인 빚투 지표인 신용거래융자 잔고도 지난달 29일 처음으로 38조원을 넘어섰으며, 이후 소폭 감소했지만 여전히 37조원대를 유지하고 있다. 이러한 현상은 증시 상승에 대한 기대감이 높아지면서 개인 투자자들이 더 많은 수익을 얻기 위해 레버리지를 활용하고 있음을 보여준다. 다만 전문가들은 과도한 빚투가 시장 변동성을 키울 수 있다고 경고하며, 투자자들에 주의를 당부하고 있다. 금융당국은 증시 활성화 기조를 유지하면서도 과도한 레버리지 투자 확대를 경계하는 모습이다.

다만 추가 대출 규제를 내놓기에는 현실적인 제약도 적지 않다. 현재 신용대출은 차주 연 소득 범위 내에서만 가능하도록 제한돼 있고, 3단계 스트레스 DSR 시행으로 대출 한도도 이미 상당 부분 줄어든 상태다. 여기에 최근 시장금리 상승으로 차입 부담까지 커지면서 금융당국은 추가 규제에 따른 부작용도 함께 고려하고 있다. 당국은 대신 과열 조짐이 나타나는 투자 상품과 불완전판매 행위에 대한 점검을 강화하고 있다.

최근 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 과열 양상에 대한 점검에 나선 데 이어, 스페이스X 공모주 청약 판매 과정에 대한 검사도 진행 중이다. 금융당국은 가계대출 증가세와 증시 과열 여부를 예의주시하면서 추가 대응 방안을 검토할 방침이다. 한편 증시 전문가들은 현재의 빚투 증가세가 단기적인 현상에 그칠지, 아니면 장기적인 추세로 이어질지 주목하고 있다. 과거 사례를 보면 증시 상승기에 빚투가 급증한 후 조정 국면에서 개인 투자자들의 손실이 확대되는 경우가 많았다.

따라서 투자자들은 자신의 위험 감수 능력을 객관적으로 평가하고, 과도한 레버리지 투자를 자제할 필요가 있다는 조언이 나온다. 금융당국 역시 시장 모니터링을 강화하고, 필요시 선제적인 조치를 통해 시장 안정성을 유지하겠다는 입장이다





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