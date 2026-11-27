한국경제부총리 이재충 장관, 코스피 지수 하락에 따른 증권시장 안정화 기금 검토 회의 개최. 기금 규모 부족 및 확대 난관, 활성화 시기는 신중히 결정 필요

이재충 부총리 겸 기획재정부 장관이 27일 세종정부청사에서 열린 '시장 상황 점검 회의'에서 현재 증시 안정화 방안을 검토하고 있다. 코스피 지수가 6월 최고치 대비 약 절반 수준으로 급락한 4,700선 안팎에서 등락 중이다. 이에 정부는 증권시장 안정화 기금의 가동 여부에 대해 진지하게 논의하는 분위기다.

안정화 기금 가동 준비 및 규모 현황

정부는 지난 22일 긴급 시장 상황 점검 회의를 열고, 증권시장 안정화 기금이 즉시 가동될 수 있도록 준비 절차를 진행하기로 결정했다. 당시 보도자료를 통해 기금 관련 구체적인 언급은 누락되었으나, 금융감독위원회가 기금 활성화에 필요한 준비 상황을 점검한 것으로 알려졌다. 이 부총리는 27일 열린 회의에서 지난 22일 발표된 시장 안정화 조치들의 이행 현황과 함께 기금 운영 준비 상태를 재차 확인했다.

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증권시장 안정화 기금은 금융사 및 관련 증권 기관들이 출자하여 조성된 자금이다. 미리 현금을 모으는 방식이 아닌, 주식을 매수할 때 출자금을 호출하는 '자본 호출(Capital Call)' 구조를 갖추고 있다. 현재 기금의 총출자약정액은 25개 금융사 및 한국예탁결제원을 포함한 관련 기관들이 합쳐 10조 7,600억 원이다. 이 중 한국개발은행이 최대 출자자로 참여하고 있다.

기금 규모 부족 논란과 확대 난관

시장에서는 현재 기금의 규모가 국내 증시 전체를 안정시키기엔 턱없이 부족하다는 지적이 나온다. 한국금융연구원 기준, 20일 종가 기준으로 기금 약정액은 코스피 시가총액의 약 0.27%에 불과하다. 미래에셋그룹 박현주 회장은 25일 언론 인터뷰를 통해 "안정화 기금이 효과를 내려면 최소 100조 원 정도는 되어야 한다"며 기존 규모에 대한 강력한 의문을 제기했다.

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한국개발은행은 24일부터 기존 약정액을 즉시 납부할 수 있는지, 그리고 기금이 확대될 경우 추가 출자 의사가 있는지 관련 금융사에 공식 서한을 발송했다. 그러나 실제 출자금 인출이나 확대가 이루어질지는 아직 불투명하다. 기획재정부 관계자는 "현재 규모로도 기금 운영이 가능한지 먼저 확인한 후, 확대가 필요한지 여부를 결정할 것"이라며 "확대에 대한 논의는 아직 전혀 없었다"고 선을 그었다.

은행의 부담과 법적 리스크

기금 확대를 위해 출자 의무가 있는 은행권의 부담은 적지 않다. 은행이 약정 출자금을 납부할 경우 위험가중자산(RWA)이 증가하여 자본적정성 관리에 부담을 준다. 더구나 정부는 기금에 일절 자금을 투입하지 않는 구조라, 출자 확대를 강제하기 어려운 실정이다. 대만과 중국은 정부 자금을 직접 활용해 주식을 매수하는 반면, 한국은 금융사 출자 자금만으로 운용되며 손실도 금융사가 모두 부담한다.

금융 당국 관계자는 "금융지주사에게 1조 원을 출자하라고 했을 때 주주들이 소송을 걸면, 상법 개정으로 인해 이사회가 책임을 지게 될 수 있다"며 확대의 법리적 어려움도 전했다. 정부는 현재로서는 시장 신호 효과를 기대하는 쪽으로 선회한 분위기다. 키움증권 한지영 연구원은 "급격한 시장 하락을 방치하지 않겠다는 정부의 시그널 자체가 과도한 불안을 완화하는 데 기여하고 있다"고 분석했다.

역대 사례 비교와 향후 전망

증권시장 안정화 기금이 실제로 매수 집행에 나간 사례는 1990년, 2003년, 2008년 총 세 번이다. 만약 이번에도 기금이 가동된다면 2008년 글로벌 금융위기 이후 18년 만이 된다. 당시 기금 가동은 극한의 시장 불안 상황에서 시행되었으며, 현재 상황이 2008년급 금융위기 수준인지는 의문이 제기된다. 미국 엔비디아 제너슨 황 CEO의 사임 등으로 인한 인공지능 관련 투자 심리 위축이 주된 원인으로 지목된다.

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금융감독위원회는 신중한 입장을 고수하고 있다. 이재영 위원장은 13일 자본시장 정책 원탁회의에서 "시장 변동성만으로 기금을 개입해야 하는지, 아니면 시장 시스템 리스크 수준에 도달했을 때만 개입해야 하는지 신중히 논의할 필요가 있다"고 밝혔다. 그는 "안정화 기금은 극도로 긴박하고 일시적, 혹은 예외적인 상황에 사용되는 도구"라고 강조하며 실제 활성화 시기는 신중하게 결정될 전망이다.