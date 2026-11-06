증권사 담보유지비율 변경과 반대매매 유예, 신용융자 140% 3개월 면제

미국 중간선거 이후 글로벌 증시 급락에 대응해 국내 주요 증권사들이 신용 담보유지비율을 바꾸고 반대매매를 유예하기로 했다. 금융당국은 신용융자 담보비율 유지의무 140%를 3개월간 면제하기로 결정했다. 변동성 확대를 막기 위한 조치다.

국내 주요 증권사들이 미국 민주당의 중간선거 압승 여파로 글로벌 증시가 급락한 것에 대응해 신용·대출 담보유지비율을 변경하거나 반대매매를 유예하고 나섰다. 미래에셋증권 은 11월 6일 공지를 통해 오는 11월 9일부터 신용·대출 담보유지비율을 변경 적용한다고 밝혔다. 한국투자증권과 키움증권 등 일부 증권사는 별도 신청 고객에 한해 반대매매를 한시적으로 유예하고 있다.

이번 조치는 현지시간으로 지난 3일 치러진 미국 중간선거 이후 인공지능(AI) 데이터센터 건설 규제 강화 우려가 부각되면서 미국, 한국, 일본, 대만 등 주요국 증시가 동반 급락한 데 따른 것이다. 주요국 증시의 변동성이 커지자 국내 증권사들이 자체 리스크 관리 기준에 따라 대응 방안을 내놓은 것으로 보인다.

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증권사별 담보유지비율 변경 기준

미래에셋증권은 해외주식담보융자의 담보유지비율은 기존과 같이 140%를 유지하지만, 국내주식신용공여와 해외주식담보융자가 모두 있는 경우에는 130%에서 140% 사이에서 가중평균해 담보유지비율을 산출하기로 했다. 국내외 주식시장 변동성 확대에 따라 관계당국이 단계별 대응조치를 가동한 데 따른 것이라고 회사는 설명했다.

반대매매 유예 방식은 증권사마다 차이가 있다. 한국투자증권과 키움증권 등은 별도 신청한 고객에 한해 한시적으로 반대매매를 유예한다. 예를 들어 이날 한국거래소(KRX) 장마감 후 담보평가가 완료된 기준으로 반대매매가 확정돼 바로 다음 영업일인 11월 9일 오전 반대매매 대상이 되는 고객은 영업점이나 고객센터를 통해 유예를 신청할 수 있다.

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유예 신청의 효력은 영업일에 한정된다. 장마감 기준 담보비율이 130% 이상 140% 미만인 구간에서는 매일 재신청을 통해 유예를 이어갈 수 있다. 반면 120% 이상 130% 미만은 1차례만 유예가 가능하고, 120% 미만은 신청 자체가 불가능하다.

키움증권은 보다 엄격한 기준을 적용했다. 장마감 기준 담보비율이 130% 이상 140% 미만이어서 익일 또는 당일 반대매매 대상이 된 계좌에 대해서는 신청하더라도 1일에 한해서만 반대매매 유예를 적용한다. 삼성증권은 11월 9일 하루 동안 담보유지비율을 현행보다 10%포인트 낮춰 적용하고, 이후 일자부터는 별도의 신청 시스템을 마련할 계획이라고 밝혔다.

금융당국의 신용융자 담보비율 면제 결정

금융당국은 증시 급락에 대응하기 위해 증권사의 신용융자 담보비율 유지 의무를 면제하기로 했다. 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 이억원 금융위원회 위원장, 이찬진 금융감독원장, 권민수 한국은행 부총재는 이날 관계기관 합동 시장상황점검회의를 열고 증권사의 신용융자 담보비율 유지 의무(140%)를 3개월간 면제하기로 의결했다.

신용융자담보비율 유지의무는 증권회사가 신용융자를 시행할 때 담보를 140% 이상 확보하도록 정한 제도다. 이 의무가 면제되면 각 증권사는 시장 상황 등을 고려해 담보 유지 비율을 탄력적으로 결정할 수 있게 된다.

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관계 당국은 주가 급락에 따른 과도한 반대매매로 시장의 변동성이 증폭되는 상황을 막기 위한 조치라고 설명했다. 반대매매로 주식이 강제 청산되면 추가적인 증시 하락이 이어지는 악순환이 생길 수 있어, 이를 줄이기 위해 담보비율 유지 기준을 일시적으로 면제한다는 입장이다.

고객 영향과 향후 적용 일정

이번 조치로 신용거래를 이용하는 투자자들은 증권사별로 다른 담보유지비율과 반대매매 유예 조건을 확인해야 한다. 특히 장마감 기준 담보비율이 130% 이상 140% 미만인 고객은 증권사 기준에 따라 매일 재신청이 필요하거나 하루만 유예가 적용될 수 있어, 반대매매 대상 여부를 미리 점검하는 것이 중요하다.

당장 적용되는 일정은 11월 9일이다. 미래에셋증권의 담보유지비율 변경과 삼성증권의 10%포인트 하향 적용이 이날 시작되며, 반대매매 유예 신청도 같은 날 오전 대상 고객을 중심으로 이뤄질 수 있다. 신용융자 담보비율 유지 의무 면제는 3개월간 적용된다.