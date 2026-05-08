39년 만에 시도된 개헌 무산…국민의힘 필리버스터 예고에 본회의 철회

여야 6당이 추진하던 헌법 개정이 국민의힘의 필리버스터 예고로 인해 무산됐다. 우원식 국회의장이 재상정 방침을 철회하며 39년 된 헌법을 바꾸려던 시도가 실패로 끝났다. 여야 간 갈등이 극심했던 현장과 향후 전망을 분석한다.

39년 만에 시도된 헌법 개정 이 결국 무산됐다. 더불어민주당을 비롯한 여야 6당이 6·3 지방선거와 함께 추진하던 개헌안이 8일 본회의에서 국민의힘의 필리버스터 예고로 인해 철회되면서 헌정사상 유례없는 사태로 이어졌다.

우원식 국회의장은 이날 본회의에서 개헌안 재상정 방침을 철회하며 39년 된 헌법을 바꾸려던 시도가 무산됐음을 공식 선언했다. 우 의장은 개헌안 재상정 방침을 철회한 배경에 대해 국민의힘이 필리버스터로 응답하자 의사진행이 불가능하다는 판단에서였다고 설명했다. 그는 본회의 개회 직후 발언에서 어떻게든 개헌을 무산시키지 않기 위해 본회의를 소집했지만 국민의힘의 필리버스터 예고로 인해 더 이상 진행할 수 없다는 입장을 밝혔다. 이어 개헌안 상정 자체를 포기하며 오는 6월 3일 국민투표를 위한 절차도 중단됐다고 선언했다.

이날까지의 개헌 과정은 여야 간 갈등이 극심했다. 전날 본회의에서 개헌안 표결을 시도했지만 국민의힘 의원들의 불참으로 투표 자체가 성립되지 않은 데 이어, 우 의장과 민주당이 재상정을 시도하자 국민의힘은 필리버스터를 예고하며 강하게 반발했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 원내대책회의에서 일사부재의 원칙을 근거로 재상정 자체를 위헌적 행위로 규탄했다. 그는 2009년 헌법재판소 결정문을 인용하며 1차 투표가 부결된 안건을 동일한 회기 내 재상정하는 것은 헌법상 불가능하다고 주장했다.

또한 우 의장의 본회의 강행 발언을 헌법을 무시하는 위헌적 행위라고 비판했다. 한병도 민주당 원내대표는 개헌 절차 중단과 관련해 국민으로부터 지탄을 받을 것이라고 경고했다. 그는 하반기 국회 개원 이후 개헌 재추진 가능성에 대해 긍정적인 입장을 보이며 협의 재개 필요성을 강조했다. 이번 개헌 무산은 헌정사상 최초로 본회의에서 필리버스터가 예고된 사례로 기록되며, 여야 간 갈등이 극심했던 현장의 생생한 현장을 보여준다.

개헌안이 무산된 배경에는 국민의힘의 강력한 반발과 우 의장의 재상정 시도 간 갈등이 컸다. 개헌안이 무산되면서 39년 된 현행 헌법은 그대로 유지되게 됐다. 이번 사태는 향후 국회 운영 방식과 개헌 절차에 대한 논의가 다시 제기될 전망이다





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