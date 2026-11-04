37년 만에 돌아온 횡성 상동리 석불좌상 불두, 원위치 복원 추진

횡성군이 1989년 도난된 횡성 상동리 석불좌상의 불두를 37년 만에 무상으로 반환받았다고 밝혔다. 횡성군은 임시 보관 중인 불두를 본래 위치에 복원하고 방범 시설 등 보존·관리 방안을 마련할 계획이다.

강원도 횡성군 은 1989년 도난당한 뒤 오랜 기간 행방을 알 수 없었던 ' 횡성 상동리 석불좌상'의 불두가 37년 만에 횡성으로 돌아왔다고 4일 밝혔다. 횡성군 은 최근 소장자로부터 불두를 무상으로 반환받아 현재 원주시 역사박물관 에서 임시 보관하고 있다.

상동리 석불좌상은 횡성군 공근면 상동리에 있는 통일신라 시대 석조 불상으로, 1971년 강원도 유형 유산으로 지정됐다. 그러나 1989년 불상의 머리 부분인 불두가 도난당한 뒤 불상은 오랜 기간 본래의 모습을 잃은 채 보존돼 왔다.

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도난 불두의 행방이 확인된 과정

불두의 소재는 국가유산청의 '도난 국가유산 정보 목록'을 확인한 한 갤러리 운영자의 제보로 드러났다. 제보자는 1990년대 초 서울 인사동 고미술상에서 구매해 갤러리에 소장 중인 불두가 상동리 석불좌상에서 도난당한 불두와 유사하다고 횡성군에 알렸다.

횡성군은 여러 차례 전문가 조사를 거쳐 갤러리에 있던 불두가 상동리 석불좌상에서 도난당한 불두가 맞다고 판단했다. 이후 횡성군은 소장자와 반환 협의를 진행했고, 소장자가 무상 반환 의사를 밝힘에 따라 지난 6월 불두를 인수했다.

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인수 이후에도 확인 절차는 이어졌다. 지난 9월 국가유산청의 현장 조사 등을 거쳐 반환받은 불두가 도난당한 상동리 석불좌상의 불두로 최종 확인됐고, 이에 따라 해당 불두에 대한 도난 공고도 해제됐다.

상동리 석불좌상 원위치 복원 및 보존 계획

횡성군은 이번 반환을 계기로 상동리 석불좌상의 원형 복원과 보존·관리를 단계적으로 추진할 계획이라고 밝혔다. 가장 먼저 현재 설치된 임의 복원 불두를 제거할 예정이다.

이후 횡성군은 전문가 자문과 행정절차를 거쳐 반환된 불두를 본래 위치에 복원할 방침이다. 원형 복원은 임시로 설치된 불두를 대체하는 작업이라는 점에서 단계별 절차가 중요하다.

횡성군은 방범 시설 구축 등 훼손과 도난을 예방하기 위한 중장기 보존·관리 방안도 함께 마련하겠다는 구상이다. 복원과 방범 대책을 병행해야 불상이 다시 도난당하는 일을 막을 수 있다는 판단이 담긴 계획이다.

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장신상 횡성군수가 밝힌 복원 의지

장신상 횡성군수는 37년 만에 잃어버렸던 상동리 석불좌상의 얼굴이 다시 횡성으로 돌아와 매우 기쁘다고 소감을 밝혔다. 장 군수는 관계 기관과 충분히 협의해 상동리 석불좌상이 본래의 모습을 되찾을 수 있도록 복원과 보존·관리에 최선을 다하겠다는 뜻을 전했다.

횡성군은 불두를 반환한 소장자에게 감사의 뜻을 표했다. 아울러 원위치 복원이 완료되면 반환의 의미를 지역사회와 함께 나누는 기념행사도 추진하기로 했다.

이번 반환은 도난 이후 이어져 온 석불좌상의 상태를 원형에 가깝게 되돌릴 수 있는 계기가 됐다는 것이 횡성군의 평가다. 현재 불상에는 임의로 복원한 불두가 설치돼 있어, 원래의 불두가 제자리로 돌아가기 전까지는 원형과 차이가 있는 상태다.