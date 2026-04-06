37년 만의 재심: 전승일 감독, 국가보안법의 상처를 묻다

애니메이션 감독 전승일 씨가 37년 전 국가보안법 위반 사건에 대한 재심을 시작했습니다. 1980년대 '민족해방운동사' 걸개그림 제작 참여로 인한 고통과, 이후 PTSD, 공황장애 등 후유증에 시달린 그의 삶을 조명합니다. 재심을 통해 진실을 밝히고 국가 폭력의 상처를 치유하려는 그의 노력을 담았습니다.

애니메이션 감독 전승일 씨가 37년 만에 국가보안법 위반 혐의에 대한 재심 공판을 시작했습니다. 1980년대 ' 민족해방운동사 ' 걸개그림 제작 참여로 기소되어 징역형의 집행유예를 선고받았으며, 이후 강제 연행과 구금 후유증으로 PTSD (외상 후 스트레스 장애)와 공황장애를 겪었습니다. 전 씨는 1일, 경기 파주의 한 카페에서 한겨레와 만나 “늦었지만 진실을 바로잡을 기회”라고 소회를 밝혔습니다. 1989년 6월 30일, 한양대학교 노천극장에는 갑오농민운동부터 1980년대 민주화 운동까지 민족사의 주요 순간을 11폭 그림에 담은 총 길이 77m의 초대형 걸개그림 ‘ 민족해방운동사 ’를 보기 위해 학생들이 몰려들었습니다. 민족민중미술운동전국연합(민미연)과 전국대학미술운동연합(학미연) 등에 소속된 화가 200여 명이 그림을 그렸고, 당시 학미연 대표였던 전승일 감독도 제작에 참여했습니다.

하지만 걸개그림이 내걸린 캠퍼스에는 최루탄과 백골단을 동원한 전경이 들이닥쳐 순식간에 아수라장이 되었습니다. 전 감독은 현장에서는 탈출했지만, 며칠 뒤 안기부 요원에게 붙잡혀 얼굴에 검은 천이 씌워진 채 남산 안기부 수사실로 끌려갔습니다. 19일 동안 가혹한 취조를 받고 국가보안법 위반 등 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 37년이 지난 27일, 전 감독은 서울중앙지법 재심 법정에 섰습니다. 그는 수십 편의 독립 애니메이션을 제작하며 국내외 영화제에서 수상하는 등 경력을 쌓아왔지만, 남산에서의 기억으로 인해 PTSD 환자로서 고통받고 있습니다. 전승일 감독과의 인터뷰에서 그는 40년 가까이 그를 괴롭혀 온 국가 폭력의 고통과 재심에 나선 이유를 밝혔습니다. 당시 스물네 살이었던 전 감독은 끔찍한 취조 과정을 겪었습니다. 대공 수사관은 걸개그림을 북한 지령을 받고 그린 그림으로 몰아가려 했고, 이를 부인하면 얼차려와 폭언, 모욕을 가했습니다. 심지어 '지인을 잡아들이겠다'는 협박도 서슴지 않았습니다. 전 감독은 '이적행위'라는 황당한 혐의를 인정할 수밖에 없었습니다. 당시 공소 검사였던 김학의 전 법무부 차관은 공소장에서 민족해방운동사가 북한의 주장에 동조해 도울 목적으로 제작한 이적표현물이라고 주장했습니다. 하지만 당시 재판에서 소견서를 제출한 고 성완경 전 인하대 교수는 이 그림에 대해 '민중의 정서를 훌륭하게 형상화한 기념비적인 작품'이라며 반박했습니다. 그럼에도 법원은 유죄를 선고했습니다. 이후, 민족해방운동사는 작품성과 시대적 가치를 인정받아 국립현대미술관에서 전시되기도 했습니다. 전 감독은 2006년 민주화운동관련자명예회복심의위원회에서 민주화 운동 관련자로 인정받았습니다. 1989년 남산 안기부 지하실에서 조사를 받던 전승일 감독이 정신적 충격으로 인해 구토하는 모습을 담은 그림은 당시의 참혹함을 보여줍니다. 세상은 민족해방운동사의 의미를 이야기했지만, 1989년 남산의 기억은 전 감독을 끊임없이 괴롭혔습니다. 1992년 MT(멤버십 트레이닝) 중 버스 안에서 연행 과정을 떠올리며 트라우마가 시작되었고, PTSD, 공황장애, 정동장애 진단을 받았습니다. 건강 상태가 악화되어 정신병동에 입원하기도 했습니다. 전 감독의 건강은 신경 계통이 전반적으로 붕괴된 상태이며, 전신에 통증을 호소하고 있습니다. 재심 신청 계기 중 하나는 승소 판결을 근거로 손해배상을 청구하여 치료비를 받기 위함입니다. '국가보안법 위반자'라는 꼬리표는 전 감독의 경력을 자주 가로막았습니다. 30대 초반, 지방 대학교 교수로 임용되었지만, 국가보안법 위반 전력이 알려진 후 임용이 취소되었습니다. 재작년에는 미술관에서 전시 취소를 통보받기도 했습니다. 전 감독은 예술가로서, 5·18의 기억을 다룬 ‘오월 상생’, 한국전쟁 민간인 학살을 다룬 ‘금정굴 이야기’ 등 작품을 통해 국가 폭력에 대해 이야기하며 치유를 시도했습니다. 그는 예술을 통해 “국가보안법이라는 낙인을 지우고, 아들과 홀어머니에게 떳떳한 사람이 되고, 정신적·신체적 피해를 인정받고 싶다”고 말했습니다. 그는 국가 폭력에 대한 문제를 영원한 작품의 주제로 삼을 것이라고 밝혔습니다





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전승일 국가보안법 재심 민족해방운동사 PTSD

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