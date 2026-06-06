35년 만에 씻겨진 누명, 공안 조작과 고문의 희생자 진홍근 씨의 무죄 판결

1990년 북한 찬양 유인물 사건의 수괴로 몰려 끔찍한 고문과 억울한 옥살이를 했던 진홍근 씨가 35년 만에 재심을 통해 무죄를 선고받으며 국가 권력의 폭력성과 공안 수사의 허구성이 드러났습니다.

1990년 초반 대한민국 사회는 이념적 갈등과 반공 체제의 서슬 퍼런 감시 속에 놓여 있었다. 특히 1월과 2월 사이 전국 각지에서 김일성과 김정일을 찬양하는 유인물이 대량으로 살포되며 공안 당국에 큰 파장이 일었다.

당시 살포된 유인물들은 주로 남도주체사상연구회와 반제청년동맹이라는 두 조직의 명의로 작성되었으며, 특히 부산, 울산, 마창 지역 등 경남 지방에서 집중적으로 발견되었다. 주목할 점은 이 선전전의 대상이 김일성보다 김정일에 더 집중되었다는 사실이다. 마산 시내의 번화가에서는 김정일의 48번째 생일을 축하하는 대형 현수막이 게시되기도 했는데, 이 현수막이 걸린 곳은 마산동부경찰서 양덕파출소에서 불과 50미터 떨어진 거리였다. 이러한 대담한 활동은 단순한 학생 운동의 수준을 넘어선 것이었다.

당시 경찰조차 이 유인물들이 기존 주사파 계열의 문체나 용어와는 뚜렷하게 구분되며, 북한을 노골적으로 찬양하는 내용으로 일관되어 있다는 점에 주목했다. 전국적인 살포 범위와 체계적인 시스템, 그리고 막대한 자금력이 투입된 정황으로 보아 이는 단순한 대학생들의 소행이라기보다 고도로 조직된 집단의 움직임으로 보였다. 만약 당시 학생 운동권이 그만한 역량을 갖추고 있었다면, 북한 지도자 찬양보다는 당시의 시대적 과제였던 전두환, 노태우 전 대통령의 처벌을 촉구하는 활동에 더 집중했을 것이라는 분석이 지배적이었다. 그러나 이러한 합리적인 판단은 실제 수사 과정에서 완전히 무시되었다.

공안기관은 실질적인 물증을 쫓는 대신 과거의 전력을 가진 인물을 타겟으로 삼는 표적 수사 방식을 택했다. 그 희생양이 된 인물이 바로 경상대학교 의과대학 제적생이었던 진홍근 씨였다. 진 씨는 과거 민주화 운동을 했다는 이유로 유급과 제적을 당한 경험이 있는 학생운동 리더였다. 진주경찰서는 유인물 살포의 구체적인 증거가 진 씨를 가리키지 않았음에도 불구하고, 단지 그가 지역 운동권의 중심 인물이었다는 이유만으로 그를 남도주체사상연구회의 수괴로 지목했다.

수사 기록을 살펴보면 더욱 경악스러운 사실이 드러난다. 경찰은 진 씨를 연행하기 전까지 잠복 수사와 망원을 동원한 감시를 계속했으나, 2월 28일과 3월 9일 보고서에는 단서 포착이 되지 않았으며 특이 동향이 없었다는 내용이 적혀 있었다. 즉, 아무런 혐의점이 발견되지 않았음에도 불구하고 수사기관은 이미 그를 범인으로 정해놓고 연행할 시점만을 기다렸던 것이다. 1990년 3월 19일 새벽, 진 씨는 갑작스러운 압수수색과 함께 연행되었고 이후 80여 일 동안 법적 권리가 박탈된 채 불법 구금되었다. 구금 기간 동안 진 씨가 겪어야 했던 고통은 필설로 다할 수 없을 만큼 처참했다.

수사관들은 그가 남도주체사상연구회의 수괴라는 허위 혐의를 인정하도록 강요하며 각목을 이용한 구타, 잠 안 재우기, 그리고 비녀꽂기라는 잔인한 고문을 자행했다. 비녀꽂기 고문은 양손과 양발에 수갑을 채운 뒤 이를 등 뒤로 돌려 포승줄로 묶어 등이 활처럼 휘게 만드는 방식으로, 극심한 신체적 고통과 정신적 굴욕감을 주는 행위였다. 진 씨는 이 지옥 같은 고문을 견디다 못해 경찰서 옥상에서 투신하려 했을 정도로 극단적인 심리적 붕괴 상태에 빠졌다. 하지만 수사기관은 끝내 자백을 받아내지 못했고, 결국 혐의를 슬그머니 변경하는 비겁한 선택을 했다.

수괴 혐의 입증이 불가능해지자 그들은 진 씨의 자취방에서 발견된 일반 서적 7권을 문제 삼아 국가보안법상 이적표현물 소지 혐의로 기소했다. 당시 일반 서점에서 누구나 살 수 있었던 책들이 공안 조작의 도구로 전락한 것이다. 더욱 비극적인 것은 사법부의 태도였다. 마산지방법원 진주지원은 수사 과정의 강압성과 혐의의 부실함을 충분히 인지할 수 있었음에도 불구하고, 국가보안법 위반이라는 명목하에 징역 10월에 집행유예 2년을 선고했다.

이는 무죄를 선고해 석방하는 대신 집행유예라는 굴레를 씌워 그를 영원한 범죄자로 남기려는 국가의 고집스러운 곤조가 반영된 판결이었다. 이 억울한 판결은 35년이라는 긴 세월 동안 진 씨의 삶을 짓눌렀다. 그러나 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회의 노력과 끈질긴 법적 투쟁 끝에 2025년 11월 12일, 창원지방법원 진주지원은 재심에서 진홍근 씨에게 마침내 무죄를 선고했다. 이번 판결은 단순한 개인의 명예 회복을 넘어, 냉전 시대 반공 체제라는 이름 아래 자행된 공안 조작 수사가 얼마나 허술하고 폭력적이었는지를 공식적으로 확인해 준 사건이다.

국가 안보라는 명분으로 자행된 인권 유린의 역사는 다시는 반복되어서는 안 되며, 진정한 안보는 법치주의와 인간의 존엄성을 지키는 것에서 시작된다는 교훈을 우리 사회에 남겼다





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공안조작 국가보안법 인권침해 재심무죄 진실화해위원회

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