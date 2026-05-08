3월 16일 출시 진밀면 누적 판매량 500만 개 돌파

부산을 비롯한 영남권에서 현지의 맛을 잘 구현한 점이 소비자들 사이에서 입소문을 타며 판매량 증가에 기여하며, 오뚜기가 출시한 신제품 진밀면이 출시 54일 만에 누적 판매량 500만 개를 돌파했다고 발표했다.

부산을 비롯한 영남권에서 현지의 맛을 잘 구현한 점이 소비자들 사이에서 입소문을 타며 판매량 증가에 기여하고 있으며, 오뚜기가 3월 16일 출시한 신제품 진밀면이 출시 54일 만에 누적 판매량 500만 개를 돌파했다고 발표했다.

진밀면은 출시 초기부터 화제를 모으며, 오프라인 판매가 본격화되면 판매량이 빠르게 증가, 500만 개 판매를 넘어섰다. 특히 부산을 비롯한 울산·경남 등 영남권을 중심으로 부산 현지의 맛을 잘 구현했다는 입소문이 확산한 것도 흥행 요인 중 하나였다. 밀면을 쉽게 접할 수 없던 소비자들로부터 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 훌륭한 대체품이라는 호평도 이어지고 있다. 연구원들은 다양한 면을 개발해온 노하우를 바탕으로 여름 시장을 겨냥한 부산 지역 향토 음식인 밀면에 주목했다.

특히 밀면 특유의 부드러우면서도 쫄깃한 식감을 구현하기 위해 고구마 전분과 감자 전분을 황금 비율로 배합하여 찰진 면발을 완성했다. 육수 개발에도 공을 들였다. 연구원들은 사골·양지의 깊은 감칠맛, 양념장과 육수의 특성을 분석한 결과 기호에 따라 비빔과 물 두 가지 방식으로 즐길 수 있는 2-Way 조리법을 개발했다. 진한 감칠맛을 담은 비법육수스프를 찬물에서도 잘 풀리는 분말 형태로 개발해 물밀면의 시원함을 느낄 수 있도록 했다. 장맛을 더한 풍미유도 더해 한층 풍성한 맛을 즐길 수 있도록 했다





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