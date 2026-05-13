한국 관광수지는 3월 흑자로 전환됐다. 외래 관광객 급증과 내국인 해외여행 증가세 둔화로 인해 관광수지 흑자가 11년 4개월 만에 기록됐다. 3월 관광수입은 26억 4880만 달러로 관광지출을 웃돌았다. 관광수지 흑자 전환의 배경으로는 외래 관광객 급증과 내국인 해외여행 증가세 둔화가 꼽힌다. 3월 방한 외래 관광객은 204만 5992명으로 전년 동월 대비 26.7% 증가했다. 반면 해외로 출국한 내국인은 229만 3716명으로 증가율이 4.4%에 그쳤다.

3월 관광수입 26억 4880만 달러 외래객 204만명 역대급 유입 내국인 출국 둔화 맞물려 흑자 전환 우리나라 관광수지 가 지난 3월 흑자로 전환됐다. 월간 기준 관광수지 흑자는 2014년 11월 이후 11년 4개월 만이다. 13일 한국은행에 따르면 올해 3월 국제수지 가운데 여행수지는 1억4000만달러 흑자를 기록했다.

여행수지 중 유학·연수를 제외한 순수 관광 활동을 의미하는 관광수지는 2억6380만달러 흑자를 나타냈다. 관광수입은 26억4880만달러로 관광지출(23억8500만달러)을 웃돌았다. 관광수지 흑자 전환의 배경으로는 외래 관광객 급증과 내국인 해외여행 증가세 둔화가 꼽힌다. 3월 방한 외래 관광객은 204만5992명으로 전년 동월 대비 26.7% 증가했다. 반면 해외로 출국한 내국인은 229만3716명으로 증가율이 4.4%에 그쳤다.

강지수 한국문화관광연구원 박사는 “그동안 관광수지 적자의 가장 큰 원인이 내국인 출국 규모였는데, 최근에는 외래객 유입 증가세가 훨씬 강하게 나타나고 있다”고 분석했다. 특히 유럽 관광객 증가세가 두드러졌다. 3월 유럽발 입국객은 15만5216명으로 1년 전보다 39.5% 증가했고, 코로나19 이전인 2019년 같은 달과 비교하면 176.8% 수준까지 회복됐다. 대만·미국·베트남 등 주요 시장 역시 팬데믹 이전 수준을 넘어섰다. 외국인 관광객의 소비 규모 확대도 수지 개선에 영향을 미쳤다. 3월 방한 외국인의 1인당 지출액은 1294.6달러로 내국인의 해외 지출액(1039.8달러)보다 높았다.

시장에서는 BTS 등 K-팝 공연 효과가 장기 체류와 소비 증가를 이끌었다고 보고 있다. 문화체육관광부와 한국관광공사 분석에 따르면 지난 3월 광화문 공연을 찾은 외국인 관람객은 평균 8.7일 체류하며 약 353만원을 소비했다. 4월 고양 공연 방문객 역시 평균 7.4일 머물며 약 291만원을 지출한 것으로 조사됐다. 공연 관람객들은 용산·명동·동대문디자인플라자(DDP)·국립현대미술관 등 주변 관광지 방문도 함께 늘린 것으로 나타났다. 공연장 인근 상권 효과도 컸다.

한국관광공사에 따르면 공연 기간 경기 고양시 일산서구 대화동 일대 외국인 방문객 수는 전년 대비 35배, 카드 소비액은 38배 증가했다. 관광업계에서는 이런 흐름이 2분기에도 이어질 가능성이 크다고 보고 있다. 4월에는 BTS 고양 공연, 5월에는 중국 노동절과 일본 골든위크 효과로 관광객 유입이 이어졌기 때문이다. 정부는 오는 6월 부산에서 열리는 BTS 공연과 연계해 6월 1~15일 ‘환영 주간’을 운영하며 외국인 관광객 유치 확대에 나설 계획이다





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