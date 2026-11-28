코스피 5000선 붕괴와 미 증시 급락 배경으로, 금융당국과 주요 금융사들이 오는 30일 증안펀드 가동 가능 여부를 집중 검토한다. 시장 안정을 위한 자금 출자 준비 현황과 향후 계획.

2026년 11월 27일 기준 코스피 는 전장 대비 204.47포인트(4.34%) 상승한 4,915.68을 기록했으며, 코스닥 지수도 53.28포인트(8.13%) 급등한 708.99로 장을 마감했다. 이러한 시장 변동성 속에서 한국 금융권은 주가 급락 시 대응하기 위해 마련한 증안펀드 가동 방안을 논의할 예정이다.

30일 증안펀드 출자여부 공식 검토

금융당국과 주요 금융지주는 오는 30일 증안펀드의 기존 약정액 납입 가능 여부를 점검하기 위한 회의를 개최할 예정이다. 이 회의는 코로나19 팬데믹 시기 약정된 증안펀드 자금의 실제 출자 여력을 확인하고, 필요시 추가 출자 의사와 여력을 파악하기 위해 마련된 것이다.

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이재명 대통령 자본시장 간담회 계기

증안펀드 가동 논의는 지난 13일 이재명 대통령이 주재한 자본시장 정책간담회에서 급물살을 탔다. 당시 금융권 관계자는 시장 안정을 위해 펀드 가동이 필요하다고 건의했다.

이억원 금융위원장은 당시 "굉장히 긴급하거나 한시적이거나 예외적인 때 가동돼야 한다"며 신중한 입장을 밝혔다. 그러나 이후 코스피 5,000선 붕괴와 20일 미국 증시의 급락으로 인한 '블랙 먼데이' 우려가 제기되면서, 정부는 22일 증안펀드 가동 준비 작업을 공식화했다.

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산업은행 기약정 금액 출자 가능여부 파악

산업은행은 지난 23일 금융권에 기약정 금액 출자 가능 여부를 파악하기 위한 작업을 시작했다. 이는 각 금융사별 증액 의향과 여력을 확인하여 실제 시장 안정 자금으로 활용 가능한 규모를 산정하기 위한 조치다.

30일 회의에는 금융위원회, 금융감독원, 5대 금융지주 회장, 산업은행 회장, 주요 금융협회장 등이 참석할 예정이다. 다만, 증안펀드 당사자가 아닌 여신금융협회는 이번 회의에 참석하지 않는 것으로 알려졌다.

증안펀드 운영 방식 및 시장 안정 목표

증안펀드는 증권시장 안정을 위해 지주, 증권, 은행, 보험사 등 금융회사와 유관기관이 마련한 기금으로 구성된다. 이 펀드는 미리 출자 금액을 약정하고 자금 수요가 있을 때 돈을 붓는 캐피탈콜 방식으로 운영된다.

이번 검토는 시장 안정을 위한 자금 투입 준비를 완성하기 위한 마지막 단계로 평가된다. 금융당국은 증안펀드가 긴급하고 예외적인 상황에서만 가동되도록 신중한 판단을 내릴 것으로 예상된다.