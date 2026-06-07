중학생, 민주화운동기념관 방문서 역사 체험…교육 지원 확대 요구

중학생들이 서울 용산구 민주화운동기념관을 방문해 1980年代 민주화 운동의 발자취를 직접 느꼈다. 학생들은 당시 상황에서 자신들이 어떤 선택을 했을지 진솔하게 답했고, 현장 체험이 역사 이해에 큰 의미가 있다고 말했다. 옛 남영동 대공분실 복원 공간을 둘러보며 민주화 투쟁의 아픔과 열망을 배운 이들은, 학원 일정 등으로 현장 학습이 어려운 현실과 교육 지원 확대의 필요성을 피력했다.

중학생 들이 민주화운동기념관 을 방문하여 민주화 운동에 대해 배우고 그 감정을 나누는 모습이 담겼다. 학생들은 만약 자신들이 1980년대 대학생이었다면 민주화 운동에 참여했을지에 대한 질문을 받았고, 이에 대해 솔직한 답변을 했다.

한 학생은 고문과 총, 최루탄에 대한 공포심 때문에 시위에 적극 나서지는 못했을 것 같지만, 보이지 않는 곳에서 민주주의 실현을 위해 노력했을 것이라고 말했다. 또 다른 학생은 친구들과 함께 시위에 나가 사람들을 모으는 일을 했을 것 같으며, 민주화를 위한 투쟁에 함께했을 것이라고 답했다. 이들은 책, 유튜브, 영화 등을 통해 역사를 배우지만, 민주주의 발자취를 생생하게 느낄 수 있는 현장 방문은 특히 뜻깊었다.

민주화운동기념관은 옛 남영동 대공분실을 재단장한 곳으로, 특히 M2 건물 5층은 당시 조사실들을 원형에 가깝게 복원해 전시하고 있다. 1987년 박종철 열사의 고문 사망 사건은 6·10 민주항쟁의 도화선이 된 역사적 순간이었다. 학생들은 박종철 열사의 영정사진이 놓인 9호 조사실을 둘러보며 당시 민주화를 향한 사람들의 열망이 얼마나 강했는지 느낄 수 있었다고 소감을 밝혔다. 이들의 학교 동아리인 '피스메이커스'는 주요 역사적 사건 기념일에 달리기, 체험 부스 운영 등 참여형 활동을 통해 역사를 배우고 있다. 하지만 평일에는 많은 학생이 학원에 다니기 때문에 현장 체험 학습을 진행하기 어렵다.

피스메이커스를 담당하는 이종관 교사는 교육과정 안에서 현장 체험을 진행하는 것이 쉽지 않으며, 버스 지원이 있을 때 마음 편히 올 수 있지만 대중교통으로 아이들을 데려오는 데 상당한 어려움이 있다고 말했다. 이에 대해 교육부 관계자는 시·도교육청과 협의해 다양한 역사교육 공간을 발굴하고 현장 체험을 위한 안전요원 인건비 등 지원을 확대할 것이라고 밝혔다. 학생들의 직접적인 체험이 교육의 질을 높이고 역사 의식을 함양하는 데 중요한 만큼, 이러한 지원 확대가 보다 활발한 현장 학습으로 이어지길 기대해 본다





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